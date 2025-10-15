Panhou Retreat Tuyên Quang nhận giải ‘Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu châu Á 2025’

Cột mốc mới của du lịch bền vững Việt Nam

Panhou Retreat là khu nghỉ dưỡng đã vận hàng trên 20 năm giữa núi rừng Hoàng Su Phì – Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang). Khu nghỉ dưỡng bền bỉ theo đuổi con đường phát triển bền vững: không rác thải nhựa, giảm thiểu sử dụng năng lượng và vận hành bền vững với sự chung tay của cộng đồng địa phương gìn giữ văn hóa bản địa.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang nhận giải thưởng địa phương có Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu châu Á tại Giải thưởng du lịch thế giới WTA, năm 2025.

Do đó, giải thưởng đánh dấu mốc quan trọng cho du lịch bền vững của Việt Nam. “Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận cho hơn 20 năm bền bỉ theo đuổi con đường làm du lịch gắn với bảo tồn sinh thái, tôn trọng thiên nhiên và văn hóa truyền thống, mà còn là nguồn cảm hứng để chúng tôi tiếp tục kiên định với hành trình phát triển du lịch bền vững. Chúng tôi trân trọng và biết ơn cộng đồng địa phương Hoàng Su Phì và những người đã đồng hành lâu dài cùng Panhou Retreat để lan tỏa những thông điệp tốt đẹp và giúp chúng tôi đạt được thành công này,” ông David Lê - đại diện Panhou Retreat, chia sẻ.

Năm 2024, Hà Giang (nay thuộc Tuyên Quang) cũng được vinh danh là “Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á”.

Toàn cảnh khu Panhou giữa rừng Hoàng Su Phì.

Với không gian kiến trúc xanh và mô hình vận hành thân thiện môi trường, Panhou Retreat trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách tìm kiếm sự an yên, kết nối với thiên nhiên và khám phá văn hóa vùng cao. Panhou Retreat được ví như một “ốc đảo xanh” với lối kiến trúc hòa hợp tự nhiên. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng sử dụng vật liệu tre, gỗ, đá, nứa – những chất liệu thân thiện, dễ phân hủy và tái chế, hạn chế tối đa bê tông và công nghệ hiện đại. Thiết kế mở giúp tận dụng ánh sáng mặt trời, lưu thông khí, giữ gìn không gian tĩnh mịch và gần gũi với đại ngàn. Đây cũng là một trong những khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên ở Việt Nam đi tiên phong trong du lịch bền vững, đề cao trách nhiệm với cộng đồng.

Trong vận hành, Panhou Retreat kiên trì triết lý 3R: Tái chế - Tái sử dụng - Giảm thiểu (Reduce – Reuse – Recycle), loại bỏ nhựa dùng một lần, thay bằng chai thủy tinh có thể refill, vật dụng làm từ đá tre, gỗ, nứa dễ tái chế. Hệ thống năng lượng mặt trời, đèn cảm biến tiết kiệm điện, bố trí khéo léo giữa thiên nhiên giúp giảm tác động môi trường mà vẫn đảm bảo chiếu sáng cần thiết. Đặc biệt, hơn 95% nhân sự là người dân tộc địa phương, được đào tạo bài bản về phân loại rác, vận hành refill, bảo vệ môi trường, đồng thời được trang bị nghiệp vụ du lịch – khách sạn và ngoại ngữ, để người dân tộc Dao Đỏ và các cộng đồng trong vùng đều được tiếp cận cơ hội việc làm ổn định và phát triển.

Khu nghỉ cùng đồng bào địa phương gìn giữ văn hóa bản địa.

Lan tỏa hành trình du lịch bền vững

Panhou Retreat còn duy trì nhà bảo tàng dân tộc, nơi lưu giữ trang phục, hiện vật truyền thống của dân tộc Dao. Du khách tới đây không chỉ tham quan mà được mời tham gia các trải nghiệm văn hóa như khắc gỗ, vẽ tranh giấy dó, thưởng trà truyền thống, thiền giữa vườn, tắm lá thuốc từ hơn 20 loại thảo mộc quý của vùng cao hoặc đi bộ, đạp xe xuyên bản làng. Hơn 95% khách quốc tế khẳng định sẽ trở lại khi có dịp đến Việt Nam, minh chứng cho trải nghiệm sâu sắc và ký ức khó quên mà Panhou tạo dựng.

Với tinh thần gắn kết cộng đồng, Panhou Retreat đã thành lập “Quỹ Phát triển bền vững Panhou” với số vốn khởi điểm 200 triệu đồng, nguồn vốn được trích từ doanh thu mỗi khách lưu trú. Quỹ này hướng tới 4 mục tiêu: hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế; Đào tạo nghề cho người dân địa phương; trồng cây bảo vệ rừng nguyên sinh; hỗ trợ các dự án thu gom rác thải tại các dự án phát triển bền vững. Như vậy, mỗi du khách khi đến Panhou đều trực tiếp góp sức vào hành trình xanh của Hoàng Su Phì.

Từ một khu nghỉ dưỡng khiêm nhường ẩn mình trong đại ngàn, Panhou luôn kiên định trên con đường phát triển “chậm mà chắc”, giữ gìn bản sắc truyền thống và trao quyền cho cộng đồng. Chiến thắng danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu Châu Á 2025” của World Travel Awards (WTA) không chỉ là niềm tự hào của Panhou, mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn của du lịch bền vững Việt Nam. Khi thiên nhiên, văn hóa đồng hành cùng con người để phát triển những giá trị tốt đẹp, những điểm đến tại Việt Nam hoàn toàn có thể tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới.

Bên trong các căn bungalow của Panhou.