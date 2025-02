Nước Mỹ & những điểm đến miễn phí

Trải qua hành trình hơn 20 tiếng trên bầu trời, tôi đặt chân đến Mỹ mà vẫn chưa thể tin rằng có một lúc trong cuộc đời tôi đến được vùng đất vừa xa xôi vừa xa lạ này. Nước Mỹ xa hoa là vậy nhưng không hẳn cái gì cũng “money, money” đâu nhé.

1

Đến thủ đô Washington, D.C. thì không thể bỏ qua National Mall, khu vực bao gồm Công viên West Potomac, đài tưởng niệm các vị tổng thống và tòa nhà Quốc hội. Chỉ cần đến đây là bạn có thể ngắm được những biểu tượng quan trọng nhất của Mỹ, tiếp cận lịch sử một cách đơn giản nhất mà không tốn 1 USD nào.

Điện Capitol hay Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Tuy không thể vào bên trong tòa nhà nhưng du khách có thể tham quan rất gần và có ảnh chụp tuyệt đẹp từ nhiều góc. Ảnh: VIỆT HƯNG

Trong đó, nổi bật nhất là cụm ba đài tưởng niệm các tổng thống Thomas Jefferson, George Washington và Abraham Lincoln. Quần thể này vô cùng đồ sộ, được xem là danh thắng đẹp nhất thủ đô với rừng hoa anh đào rộng lớn nở rộ vào mùa xuân và những hồ nước tuyệt đẹp.

Đài tưởng niệm Tổng thống Jefferson nằm bên bờ hồ Tidal Basin, giữa rừng hoa anh đào. Ảnh: VIỆT HƯNG

Trên toàn nước Mỹ có rất nhiều khu tham quan mang dấu ấn lịch sử tương tự được gìn giữ, tất cả đều mở cửa miễn phí. Có thể kể đến như tòa nhà Độc lập Philadelphia ở tiểu bang Philadelphia, nơi ký bản tuyên ngôn độc lập và lưu giữ bảo vật quốc gia Chuông Tự Do; khu tưởng niệm quốc gia núi Rushmore ở tiểu bang South Dakota; tòa nhà The Alamo tại Texas nay là di tích quốc gia cực kỳ thu hút với không gian xanh mát, thơ mộng…

Kỳ quan Grand Canyon - bang Arizona. Ảnh: VIỆT HƯNG

Du khách vừa đi chơi vừa tìm hiểu lịch sử, xây dựng tình yêu thiên nhiên tươi đẹp. Có tình yêu thì sẽ có ý thức bảo vệ và tôn tạo.

Khu tưởng niệm Tổng thống Washington có hình tháp bút, được xây bằng cẩm thạch, đá hoa cương và sa thạch cao đến 169,29m. Đây là biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ. Ảnh: VIỆT HƯNG

2

Ở Mỹ có hàng trăm bảo tàng xịn sò trên cả nước cho bạn lựa chọn. Có thể nói Mỹ đắt đỏ mọi thứ trừ bảo tàng. Hàng loạt bảo tàng với những bộ sưu tập đồ sộ, hiện vật vô giá như tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên, Bảo tàng Nghệ thuật, Bảo tàng Chữ viết ở Washington, D.C., Bảo tàng Nhiếp ảnh ở Chicago, Bảo tàng J.Paul Getty ở California, Bảo tàng Toledo ở Ohio…

Bảo tàng Nghệ thuật tại Thủ đô Washington. Ảnh: N.CHÍNH

Bạn sẽ giật mình trước những hiện vật được trưng bày, từ tranh của danh họa như Leonardo da Vinci đến các bộ sưu tập châu báu hoàng gia; từ những chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới đến các bản thảo chữ viết cổ xưa; từ những tiêu bản, xương hóa thạch của khủng long đến hàng ngàn vỉa đá quý tự nhiên được trưng bày ngay trong tầm với của du khách, nhiều nơi còn không có rào chắn.

Những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng được trưng bày rất gần với người xem. Ảnh: N.CHÍNH

Thật khó tin rằng mọi người đều có cơ hội chiêm ngưỡng những vật phẩm giá trị đến như vậy, được tìm hiểu chi tiết về khoa học, công nghệ, tự nhiên, nghệ thuật… một cách dễ dàng. Thông qua đó, kích thích sự tò mò, lòng ham học hỏi để hiểu biết và mở mang hơn.

3

Mỹ là một quốc gia hiếu học, ở Mỹ trường học cũng là điểm du lịch thú vị. Tôi rất bất ngờ khi thấy nhiều gia đình đưa trẻ em đi tham quan các trường ĐH. Mọi người từng nghe đến những cái tên như Harvard, Princeton, Yale MIT hay Georgia Institute of Technology… nhưng phải đến tận nơi, nhìn tận mắt mới hiểu vì sao một ngôi trường lại có thể khiến ta rung động đến vậy.

Yale là một trong những viện đại học lâu đời nhất của Mỹ- thành lập năm 1701. Ảnh: VIỆT HƯNG

Nói không ngoa chút nào đây thật sự là những tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Với bề dày lịch sử lâu đời, những khuôn viên rộng đến vài kilomet vuông, mỗi tòa nhà đều đẹp từ trong ra ngoài với thiết kế độc đáo từng đỉnh tháp, mái hiên đến cánh cửa gỗ khổng lồ chạm trổ công phu, bãi cỏ xanh mướt và những hàng cây cổ thụ trăm năm. Bên trong phòng học, bàn ghế được thiết kế riêng, sắp xếp thẩm mỹ, những chùm đèn pha lê khổng lồ lung linh tỏa sáng…

Những tòa nhà tuyệt đẹp như lâu đài cổ tích của Đại học Princeton. Ảnh: N.CHÍNH

Không gian học tập tràn đầy cảm xúc và niềm tự hào khiến bất cứ ai cũng rất tự nhiên trào dâng một khát khao được trở thành thành viên nơi đây. Ước mơ được gieo mầm đơn giản như vậy đấy và nhân tài tương lai cũng từ đó mà nên.

Thư viện của Đại học Yale. Ảnh: VIỆT HƯNG

Điều miễn phí quý giá nhất tôi nhận được ở đây chính là sự vui vẻ và tử tế của con người. Bất cứ khi nào bạn cần sẽ có người giúp đỡ. Từ việc nhỏ như chỉ đường đi hay hướng dẫn sử dụng một chiếc máy hiện đại đến việc khiêng giúp đồ nặng, sửa xe... Chỉ cần ngơ ngác một chút là đã có người bước đến hỏi “Bạn cần giúp gì không?”. Người Mỹ ít nói nhưng hay cười. Đi lướt qua nhau họ cũng cười “say hi”, ánh mắt chạm nhau họ cũng cười, thậm chí xếp hàng để đi WC họ cũng cười và hỏi vui “Khỏe không bồ?”.

Vậy nên dù hành trang đến Mỹ của bạn có ít ỏi đến đâu thì hãy cứ tự tin nhé. Có nhiều điều miễn phí lắm và đồ miễn phí ở Mỹ thì không bèo chút nào đâu.

Công viên Quốc gia Yosemite tại bang California. Ảnh: VIỆT HƯNG

Người Mỹ có câu nói khi đi chơi là “Take only pictures, leave only footprints”, có nghĩa là hãy chỉ đem về những bức ảnh và để lại dấu chân mình. Lời nhắc nhẹ này là lý do các điểm du lịch của họ rất ít tình trạng xả rác, bẻ hoa lá, viết vẽ bậy làm hư hỏng cảnh quan. Một phương châm du lịch văn minh, đơn giản, đúng chất phương Tây.