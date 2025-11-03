Vì sao nhiều người chi tiền khủng để 'du lịch rùng rợn'?

Trào lưu du lịch "săn ma"

Ashley Wiseman (41 tuổi) - một y tá đến từ bang Connecticut (Mỹ), đã chi trên 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng) trong hơn 1 thập kỷ cho khoảng 80 chuyến đi xoay quanh thế giới tâm linh. Cô bắt đầu "nghiện" cảm giác rùng rợn sau khi tham gia một buổi săn ma tại tòa nhà Moon River Brewing Company ở Savannah, bang Georgia.

Wiseman kể rằng trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng bước chân vô hình và thoáng thấy "một bóng người già nua, tiều tụy". Dù là người theo khoa học, cô vẫn bật khóc vì quá sợ. Và cũng từ đó, cô không thể dừng lại.

Wiseman thuộc cộng đồng "du khách săn ma" (paranormal tourists) - những người không chỉ tham gia các tour ma kéo dài vài tiếng, mà còn lên kế hoạch cho cả kỳ nghỉ để truy tìm những hiện tượng khó lý giải.

Sự bùng nổ của các chương trình truyền hình thực tế, kênh YouTube và podcast về chủ đề huyền bí từ đầu những năm 2000 đã biến “ma quỷ” thành một ngành kinh doanh màu mỡ.

Động lực của nhóm du khách này rất đa dạng. Họ khao khát "kết nối thế giới bên kia", tìm đồng minh cùng sở thích, hay đơn giản là thích cảm giác mạnh khi đối mặt "điểm nóng" nổi tiếng. "Tôi không nhảy dù, không trượt tuyết, nhưng tôi sẽ điều tra hiện tượng siêu nhiên", Wiseman chia sẻ.

Cặp vợ chồng kế toán David và Alysia Leonhardt ở Minnesota đã ghé hơn 30 địa điểm ma ám từ năm 2013. Trong một chuyến đi, họ nghe thấy tiếng huýt sáo bí ẩn và chứng kiến cánh cửa rung lắc dữ dội tại ngôi trường bỏ hoang Farrar ở Iowa (Mỹ) - trải nghiệm khiến họ quay lại nhiều lần sau đó.

"Cảm giác đó thật khó quên. Sốc, sợ hãi, nhưng cũng… phấn khích", David nói.

David và Alysia Leonhardt sẵn sàng lái xe hàng trăm cây số chỉ để tham gia một chuyến săn ma. Ảnh: CNN

Paul Roberts, 56 tuổi, đến từ Louisiana, từng bị "tấn công" bởi thực thể vô hình khi ở lại Gold Hill Hotel (Nevada), gần hầm mỏ - nơi 35 thợ mỏ thiệt mạng năm 1869. Dù vậy, ông khẳng định vẫn sẽ tiếp tục các chuyến đi săn ma: "Tôi tin có năng lượng tồn tại quanh ta và tôi muốn cảm nhận nó".

Một người khác, Nicole Beauchamp (36 tuổi, Michigan), đã chi hơn 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng) để theo đuổi niềm đam mê khám phá thế giới huyền bí khắp châu Âu và Mỹ.

Trong một lần thám hiểm bệnh viện tâm thần bỏ hoang Trans-Allegheny, cô và đồng đội lần theo hành lang dài ngập bóng tối thì đột nhiên nghe thấy tiếng hàng trăm bánh xe y tế rít lên và lao ầm ầm về phía họ.

"Âm thanh ấy vang vọng đến mức tôi tưởng cả tòa nhà đang sống lại. Tôi sợ đến chết khiếp nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy mình sống thật đến thế", cô kể, giọng vẫn run khi nhớ lại.

Nicole Beauchamp chụp ảnh tại nhà hàng Once Upon a Time ở Krakow (Ba Lan), đã chi 100.000 USD cho các chuyến du lịch và nghiên cứu về hiện tượng siêu nhiên. Ảnh: CNN

"Tự nguyện sợ hãi"

Theo nhà xã hội học Margee Kerr, tác giả cuốn sách Scream: The Science of Fear (Khoa học về nỗi sợ), việc "tự nguyện sợ hãi" mang đến sự hưng phấn mạnh mẽ cho con người: "Trải nghiệm này kích hoạt phản ứng ‘chiến hay chạy’ của cơ thể, tạo ra cảm giác phấn khích tương tự như khi chơi trò trốn tìm, vừa sợ, vừa vui".

Những tour du lịch kinh dị này hiện trở thành ngành kinh doanh lớn. David Sloan, người sáng lập Haunted Key West Tours (Florida), cho biết ông đón hàng chục nghìn khách mỗi năm, trong đó nhiều người quay lại thường xuyên. “Ai cũng tò mò điều gì xảy ra sau khi chết, và săn ma giúp họ chạm đến ranh giới đó", Sloan nói.

Búp bê Robert là một trong những điểm thu hút nổi tiếng nhất tại Bảo tàng Pháo đài Đông Martello ở Key West, Florida (Mỹ). Một số du khách khẳng định rằng con búp bê này có thể tự di chuyển. Ảnh: CNN

Tất nhiên, không phải ai cũng tin. Nhiều hiện tượng có thể giải thích bằng gió lùa, âm thanh vọng, hay tác động tâm lý tập thể.

Nhưng với những "tín đồ của nỗi sợ", thứ họ tìm kiếm không phải là câu trả lời cuối cùng, mà là hành trình chờ đợi trong bóng tối - bước đi giữa im lặng, nín thở nghe từng âm thanh, để rồi hy vọng “điều gì đó” sẽ xảy ra.

Chính cảm giác hồi hộp nhưng an toàn khi luôn có hướng dẫn viên, thiết bị và những người bạn cùng chí hướng, đã biến nỗi sợ thành trò chơi cảm xúc.