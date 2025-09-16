7. Lake Flathead, Montana

Những dòng sông băng từng tạo nên dãy núi hùng vĩ trong Vườn quốc gia Glacier cũng đã kiến tạo nên địa hình quanh Flathead – hồ nước ngọt lớn nhất phía Tây sông Mississippi. Với diện tích gần 520 km2, làn nước xanh biếc của hồ trải dài dưới chân dãy Swan và Mission. Hồ còn sở hữu nhiều hòn đảo, trong đó lớn nhất là Công viên tiểu bang Wild Horse Island, du khách được vào tự do.