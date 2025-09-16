Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
Có khoảnh khắc nào thanh bình hơn khi ngồi bên bờ một hồ nước xanh trong, ngắm ánh chiều dần buông vàng óng và lặng lẽ cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên? Mỹ là quốc gia có vô số hồ nước ngọt để khám phá, và dưới đây là 12 hồ nước đẹp nhất mà bạn không nên bỏ lỡ.
1. Crater Lake, Oregon
Đây là hồ nước duy nhất tại Mỹ có hẳn một công viên quốc gia riêng. Crater Lake nổi tiếng với màu nước xanh lam trong vắt, sâu nhất cả nước. Hồ được hình thành từ vụ phun trào núi lửa cách đây 7.700 năm, để lại hòn đảo nằm giữa mặt nước và những vách đá dựng đứng cao gần 600m bao quanh.
2. Lake Powell, Utah và Arizona
Hồ Powell nằm trên dòng sông Colorado, nổi bật với làn nước trong xanh soi bóng những vách đá đỏ sừng sững. Với gần 3.200 km đường bờ và 96 hẻm núi, có nơi kéo dài tới 20 km, đây thực sự là một nơi tuyệt vời cho những ai đam mê chèo thuyền và khám phá địa hình kỳ thú.
3. Lake Willoughby, Vermont
Nằm chỉ cách biên giới Canada không xa, Lake Willoughby là hồ nước sâu nhất Vermont, được bao quanh bởi hai đỉnh núi Pisgah và Hor hùng vĩ. Toàn bộ hồ còn được ôm trọn bởi khu rừng bang Willoughby, với những cung đường trekking tuyệt đẹp. Hồ đặc biệt quyến rũ vào tháng 10, khi sắc lá mùa thu phủ kín khắp nơi.
4. Lake Tahoe, California và Nevada
Lake Tahoe là hồ Alpine lớn nhất Bắc Mỹ, nổi bật với làn nước xanh ngọc bích trong vắt. Mùa đông, nơi đây là thiên đường trượt tuyết, còn mùa hè, 120 km đường bờ hồ biến Tahoe thành điểm du lịch lý tưởng cho bơi lội, chèo thuyền và nghỉ dưỡng. Trên bờ hồ còn có nhiều ngôi nhà lịch sử từ thế kỷ 19 – 20, gắn liền với thời kỳ hoàng kim.
5. Lake George, New York
Hình thành từ khoảng 10.000 năm trước do băng tan, Lake George nằm nép mình dưới chân dãy Adirondack, với làn nước trong sâu được nuôi dưỡng bởi các con suối núi. Hồ sở hữu hơn 170 hòn đảo nhỏ và nổi tiếng với những biệt thự xa hoa thời kỳ Gilded Age trên con đường ven hồ mang tên “Millionaires’ Row”.
6. Lake Santeetlah, North Carolina
Ẩn mình dưới chân dãy Great Smoky Mountains, Lake Santeetlah mang vẻ đẹp tĩnh lặng, hoang sơ. Hơn 120 km đường bờ hồ phần lớn thuộc Rừng quốc gia Nantahala, biến nơi đây thành một thiên đường xanh mát chưa khai phá, hoàn hảo cho những ai muốn thoát khỏi nhịp sống ồn ào để hòa mình vào thiên nhiên.
7. Lake Flathead, Montana
Những dòng sông băng từng tạo nên dãy núi hùng vĩ trong Vườn quốc gia Glacier cũng đã kiến tạo nên địa hình quanh Flathead – hồ nước ngọt lớn nhất phía Tây sông Mississippi. Với diện tích gần 520 km2, làn nước xanh biếc của hồ trải dài dưới chân dãy Swan và Mission. Hồ còn sở hữu nhiều hòn đảo, trong đó lớn nhất là Công viên tiểu bang Wild Horse Island, du khách được vào tự do.
8. Lake Michigan, Michigan
Với chiều dài đường bờ lên tới 2.640 km, Lake Michigan xứng đáng là một trong Ngũ Đại Hồ nổi tiếng. Ngoài những bãi biển nhộn nhịp gần Chicago, phía Bắc hồ còn là nơi có hệ thống cồn cát ngọt lớn nhất thế giới, nổi bật với khu Sleeping Bear Dunes National Lakeshore cùng nhiều thị trấn ven hồ xinh đẹp.
9. Lake Winnipesaukee, New Hampshire
Khu vực hồ của New Hampshire có tới 273 hồ nước ngọt, nhưng viên ngọc sáng nhất chính là Winnipesaukee – hồ lớn nhất bang. Nằm dưới chân dãy White Mountains, hồ sở hữu 386 km đường bờ hồ, 260 hòn đảo và nhiều thị trấn ven hồ quyến rũ, vừa có cảnh đẹp vừa có những cung đường trekking tuyệt vời.
10. Lake Champlain, New York và Vermont
Lake Champlain là niềm tự hào của cả New York và Vermont, nằm giữa dãy Adirondack hùng vĩ ở phía Tây và dãy Green Mountains xanh ngát ở phía Đông, đồng thời tiếp giáp với Quebec (Canada). Trong lòng hồ còn ẩn chứa rạn san hô hóa thạch lâu đời nhất thế giới và di chỉ khảo cổ một con cá voi beluga 10.000 năm tuổi.
11. Lake Chelan, Washington
Hồ Chelan dài 80 km, uốn lượn quanh phía Nam dãy Cascade, được bao quanh bởi băng tan, suối và sông Stehekin. Tại điểm cực Bắc của hồ, du khách sẽ tìm thấy thị trấn nhỏ Stehekin, nơi được coi là cánh cổng phía Nam dẫn vào Vườn quốc gia North Cascades hùng vĩ.
12. Lake Grand, Colorado
Là hồ lớn nhất và sâu nhất của Colorado, Grand Lake nằm nép mình giữa ba phía được bao bọc bởi Vườn quốc gia Rocky Mountain. Hồ được cấp nước từ đầu nguồn sông Colorado và tuyết tan trên dãy Continental Divide. Bên bờ hồ còn có một thị trấn nhỏ mang cùng tên – Grand Lake, một nơi rất yên bình và thơ mộng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/09/2025 23:52 PM (GMT+7)