Những trải nghiệm thượng lưu khó quên trong 4 ngày ở Hong Kong

Từ lễ hội rượu vang bên bến cảng Victoria đến những cuộc trò chuyện với các đầu bếp Michelin, mỗi lát cắt đều cho thấy vì sao Hong Kong (Trung Quốc) luôn giữ vị thế đặc biệt trên bản đồ du lịch cao cấp châu Á.

Bữa tiệc bên bến cảng

Điểm nhấn của chuyến đi là buổi tối tại Central Harbourfront, nơi diễn ra Lễ hội Rượu vang & Ẩm thực Hong Kong.

Không gian lễ hội trải dọc bến cảng Victoria, quy tụ hàng trăm gian hàng rượu vang, cocktail và ẩm thực cao cấp.

Gió biển mát dịu, ánh đèn từ các tòa nhà chọc trời phản chiếu xuống mặt nước, hòa cùng mùi đồ nướng, xốt nóng… và rượu vang tạo nên bầu không khí vừa sôi động vừa thư thái.

Lễ hội Rượu vang & Ẩm thực Hong Kong diễn ra từ 23-26/10

Năm nay, lễ hội mở cửa đến nửa đêm, khiến trải nghiệm của khách có phần thong thả: mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện, không bị cuốn vào cảm giác “phải thử cho kịp”.

Không gian lễ hội được chia thành 3 khu vực rõ ràng. BEA Grand Wine Pavilion là khu dành riêng cho rượu vang, quy tụ hàng trăm nhãn rượu từ nhiều quốc gia. Các quầy nếm thử được bố trí mở, thân thiện, để cả những người không quá sành vang cũng có thể dễ dàng nâng ly, trò chuyện với nhà sản xuất hoặc chuyên gia về giống nho, vùng trồng và cách thưởng thức.

Khu Pairing Exploration mang tính trải nghiệm rõ nét hơn. Tại đây, rượu vang được gợi ý kết hợp với 5 nhóm vị cơ bản – ngọt, chua, cay, mặn và umami – thông qua hệ thống mã màu dễ hiểu. Việc thưởng thức vì thế giống như một hành trình khám phá vị giác nhẹ nhàng, hơn là một lớp học kỹ thuật.

Nhộn nhịp nhất là Gourmet Avenue – khu ẩm thực với các gian bếp mở hoạt động liên tục. Mỗi món ăn được chế biến thành phần nhỏ, vừa đủ cho một lần nếm thử, để người tham dự có thể đi từ gian bếp này sang gian bếp khác mà không thấy ngán.

Đáng chú ý, nhiều gian hàng đến từ các nhà hàng được Michelin Guide và Black Pearl Guide vinh danh, đưa ẩm thực cao cấp ra khỏi không gian bàn tiệc trang trọng, đặt vào một bối cảnh gần gũi và cởi mở hơn.

Điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là nhiều đầu bếp danh tiếng trực tiếp đứng trong gian hàng của mình, vừa nấu ăn vừa sẵn sàng trò chuyện với khách. Chính từ những gian bếp mở ấy, tôi có cơ hội gặp gỡ 2 gương mặt Michelin để lại nhiều dư âm nhất trong chuyến đi.

Alvin Leung – khi thất bại trở thành triết lý sống

Alvin Leung là chủ bếp kiêm chủ sở hữu Bo Innovation -The Hong Kong Story

Alvin Leung, 64 tuổi, là một trong số ít đầu bếp hoàn toàn tự học từng đạt 3 sao Michelin cho nhà hàng của mình. Ông được biết đến với phong cách “rock and roll” cùng trường phái ẩm thực Hoa đương đại mang tính thử nghiệm.

Tại lễ hội, Alvin xuất hiện ngay trong gian hàng của mình, trực tiếp giới thiệu món ăn và trò chuyện với khách. Ít ai ngờ câu chuyện về cuộc đời ông lại cho thấy một hành trình đến với ẩm thực đầy bất ngờ.

Sinh ra tại London, lớn lên ở Canada và từng làm kỹ sư trong nhiều năm, Alvin đến với ẩm thực khá muộn, khi đã ngoài 40 tuổi. Ông chưa từng qua trường lớp nấu ăn chính quy, cũng không bước vào nghề theo con đường truyền thống.

Nhắc đến hành trình làm nghề, Alvin không né tránh thất bại. Ông kể về những lần bị hoài nghi, bị chỉ trích vì quá khác biệt, thậm chí suýt phá sản. “Bạn sẽ phạm sai lầm hết lần này đến lần khác. Điều quan trọng không phải là tránh sai, mà là học cách phục hồi nhanh hơn”, ông nói.

Một trong những món ăn đặc sắc tại nhà hàng của Alvin

Với Alvin, 3 sao Michelin chưa bao giờ là đích đến. “Tôi không có khái niệm đỉnh cao. Nếu tôi ngừng tìm kiếm, tôi sẽ thấy chán nản”.

Khi nhắc đến ẩm thực Việt Nam, Alvin đặc biệt hào hứng với bánh tráng, nước mắm và cà phê. “Nước mắm của các bạn rất khác biệt. Chính sự khác biệt ấy khiến tôi tò mò và muốn khám phá thêm”, ông chia sẻ.

Aven Lau – sự tinh giản của người hiểu mình muốn gì

Nếu Alvin Leung mang đến cảm giác bùng nổ và quyết liệt, thì Aven Lau - bếp trưởng nhà hàng ÉPURE (4 năm liền đạt 1 sao Michelin) - lại tạo ấn tượng bằng sự điềm tĩnh và tiết chế.

Aven Lau - bếp trưởng nhà hàng ÉPURE

Tại lễ hội, gian hàng của Aven luôn có thực khách xếp hàng chờ đợi. Những món ăn anh giới thiệu không phô trương, nhưng đủ tinh tế và hấp dẫn để người thưởng thức cảm nhận được sự chỉn chu trong từng chi tiết.

Trong cuộc trò chuyện sau đó, Aven chia sẻ về quãng thời gian kiệt sức vì áp lực nghề bếp. Đó là khi anh nhận ra mình đang nấu ăn theo thói quen nhiều hơn là cảm xúc. Anh quyết định tạm dừng công việc một thời gian để hiểu rõ mình đang đứng ở đâu và muốn đi tiếp như thế nào. “Đi chậm không phải là thua. Đi chậm là để đi xa”, anh nói.

Món cá hamachi gây ấn tượng

Tinh thần ấy theo tôi suốt bữa ăn tại ÉPURE sau đó. Các món ăn được đưa ra không gây choáng ngợp, nhưng đủ tinh tế để người thưởng thức tập trung vào hương vị.

Theo cảm nhận riêng, ẩm thực của Aven mang phong cách điềm đạm, bền bỉ và đủ sâu để người thưởng thức tự cảm nhận, thay vì bị dẫn dắt cảm xúc.

Những món ăn đặc sắc của bếp trưởng Aven tại ÉPURE

Ngoài lễ hội, tôi cũng có những trải nghiệm khác – từ workshop cocktail, buổi chiều tìm hiểu về trà giữa không gian cổ kính, dạo bước giữa đô thị về đêm… – tất cả để lại trong tôi cảm giác Hong Kong không chỉ là một điểm đến để ghé qua, mà là nơi khiến người ta muốn quay lại, mỗi lần với một lý do khác nhau.