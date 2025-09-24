Khám phá bên trong Bảo tàng CR7 tại Hồng Kông: Có gì đặc biệt?

CR7 LIFE Museum là bảo tàng đầu tiên của CR7 được mở tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào đầu tháng 7 năm nay, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc kết nối di sản thể thao với cộng đồng người hâm mộ đông đảo tại châu Á.

Bảo tàng được đặt tại tầng 6 của Kunsthalle, trong khu phức hợp mua sắm và nghệ thuật nổi tiếng K11 MUSEA ở Tsim Sha Tsui.

Với không gian triển lãm rộng hơn 1.100 mét vuông, bảo tàng CR7 không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày, mà còn là một hành trình trải nghiệm độc đáo. Tại đây, người hâm mộ có cơ hội sống lại từng khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp lẫy lừng của Cristiano Ronaldo, từ những ngày đầu ở Madeira cho đến đỉnh cao tại Manchester United, Real Madrid, Juventus và đội tuyển Bồ Đào Nha.

Tượng Ronaldo tập luyện được treo trong không gian triển lãm

Ngay khi bước vào không gian trưng bày, du khách sẽ bị cuốn hút bởi những chiếc áo thi đấu, các danh hiệu và hình ảnh ghi lại quá trình tập luyện của Ronaldo, tất cả được sắp đặt một cách tinh tế.

Một điểm nhấn đặc biệt trong bảo tàng là khu vực “Studio UR CR7”, nơi tái hiện không gian sáng tạo nội dung truyền thông của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Ngoài ra, bảo tàng còn mang đến hàng loạt trải nghiệm tương tác hấp dẫn như trò chơi mô phỏng bóng đá, thử thách kỹ năng cá nhân và photobooth ứng dụng công nghệ AI, giúp khách tham quan vừa giải trí, vừa cảm nhận rõ nét tinh thần thể thao đậm chất CR7..

Áo thi đấu, giải thưởng Ronaldo được treo trang trọng ở khu trưng bày

Du khách cũng có thể ghé thăm cửa hàng chính thức tại bảo tàng, nơi trưng bày và bán các sản phẩm lưu niệm cùng trang phục mang thương hiệu CR7. Từ áo đấu phiên bản giới hạn, bóng có chữ ký cho đến những món quà độc quyền, mỗi sản phẩm đều được thiết kế nhằm tôn vinh tinh thần "chiến binh" mà Cristiano Ronaldo đã không ngừng theo đuổi trong suốt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình.

Bên cạnh đó, khách tham quan còn có cơ hội lựa chọn gói vé VIP, cho phép họ tiếp cận sâu hơn với các khu vực trưng bày đặc biệt, nhận quà tặng cao cấp và tham gia các buổi hướng dẫn trải nghiệm riêng biệt.

Đôi giày vàng (Golden Boot) mô phỏng hiện vật thực của danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu (European Golden Shoe). Đây là giải thưởng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các giải vô địch quốc gia châu Âu. Trong sự nghiệp của mình, Ronaldo từng giành 4 Chiếc giày Vàng châu Âu (2007–2008, 2010–2011, 2013–2014 và 2014–2015).

Ronaldo mặc áo đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha, đội bóng anh đã gắn bó hơn hai thập kỷ và cùng vô địch Euro 2016 và Nations League 2019.

Bảo tàng mở cửa đón khách hằng ngày từ 10h-22h. Giá vé vào khoảng 180 đô-la Hồng Kông (khoảng 540.000 đồng) đối với người lớn và 150 đô-la Hồng Kông (khoảng 450.000 đồng) dành cho trẻ em và người cao tuổi.. Ngoài ra còn có gói ưu đãi cho nhóm, gia đình hoặc vé cặp đôi.

CR7 LIFE Museum không chỉ mang đến trải nghiệm độc đáo cho người hâm mộ Cristiano Ronaldo, mà còn góp phần tạo nên luồng sinh khí mới cho ngành du lịch và văn hóa của Hồng Kông.

Mô hình sáp bên trong CR7 Life Museum ở Hồng Kông, mô phỏng Cristiano Ronaldo trong trang phục truyền thống của Ả Rập Saudi. Anh từng chuyển đến chơi cho CLB Al Nassr tại Saudi Pro League vào cuối năm 2022.

Khi đến tham quan bảo tàng, du khách cũng có thể kết hợp khám phá các điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực như: Hong Kong Disneyland, Ocean Park, Công viên Thể thao Kai Tak, Triển lãm phim trường Cửu Long Thành Trại v.v...