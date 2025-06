Khu ổ chuột thành điểm check-in hot nhất Hồng Kông

Từng là khu ổ chuột nổi tiếng nhất thế giới, Cửu Long Thành Trại (Kowloon Walled City) giờ đây lại trở thành một trong những điểm đến thu hút bậc nhất ở Hồng Kông (Trung Quốc) – nơi check-in “phải tới” của du khách đam mê văn hóa, lịch sử và điện ảnh.

Nằm ở phía Đông Bắc bán đảo Cửu Long, Cửu Long Thành Trại từng là pháo đài quân sự dưới triều nhà Thanh. Sau Thế chiến thứ hai, nơi đây rơi vào tình trạng “vô chủ”, trở thành khu dân cư tự phát, phát triển không kiểm soát với mật độ dân số cao nhất thế giới – lên tới 1,9 triệu người/km² trên diện tích chỉ 2,6 hecta.

Các tòa nhà cao 10–14 tầng mọc lên chen chúc, không theo bất kỳ quy hoạch nào, tạo nên một mê cung khổng lồ với hành lang tối om, cầu thang nhỏ hẹp và những ngõ cụt quanh co. Nơi đây ánh nắng hiếm khi chiếu xuống được mặt đất.

Mặc dù điều kiện sống khắc nghiệt, khu vực này từng là nơi tồn tại một “thế giới ngầm” đầy đủ các cửa tiệm, phòng khám, xưởng thủ công, thậm chí cả tụ điểm của các băng nhóm xã hội đen.

Đến năm 1993, chính quyền Hồng Kông chính thức phá bỏ khu ổ chuột này. Hai năm sau, Công viên Thành Trại Cửu Long được xây dựng trên nền cũ, đánh dấu bước ngoặt từ đổ nát sang hồi sinh.

Dù không còn tồn tại như ban đầu, Cửu Long Thành Trại vẫn sống mãnh liệt trong tâm trí công chúng nhờ sự xuất hiện dày đặc trong điện ảnh, truyện tranh và trò chơi điện tử. Những khung cảnh ngột ngạt, tối tăm và đầy bí ẩn tại đây từng truyền cảm hứng cho các bom tấn như: Batman Begins, Ghost in the Shell, Blade Runner hay Call of Duty.

Đặc biệt, bộ phim “Cửu Long Thành Trại: Vây Thành” ra mắt năm 2024 đã tạo nên cơn sốt, kéo du khách đến nơi đây ngày càng nhiều.

Mới đây, chính quyền Hồng Kông đã khai trương triển lãm “Cửu Long Thành Trại qua lăng kính điện ảnh” tại công viên Thành Trại. Triển lãm tái hiện sống động khung cảnh thập niên 1980, từ tiệm cắt tóc, tiệm may, xưởng làm cá viên cho tới những cầu thang chung cư tối om đặc trưng.

Du khách không chỉ được “lạc vào phim trường sống”, mà còn có cơ hội chụp ảnh check-in tại những góc tưởng chừng chỉ có trong phim.

Bên cạnh công viên, khu vực xung quanh cũng là điểm dừng chân thú vị. Du khách có thể ghé đền Hầu Vương hoặc khám phá nghệ thuật đương đại tại Cattle Depot Artist Village – khu sáng tạo nghệ thuật đầy màu sắc nằm không xa đó.

Ẩm thực nơi đây cũng rất phong phú, các quán cha chaan teng (quán ăn bình dân kiểu Hồng Kông) luôn tấp nập thực khách. Một gợi ý nổi bật là Lok Yuen, nổi tiếng với món bánh mì nướng bơ trứng.

Cuối hành trình, đừng quên dạo quanh khu chợ Thái “Little Thailand” sôi động hoặc ghé mua sắm tại hai trung tâm thương mại lớn AIRSIDE và Kai Tak, nơi hội tụ đủ dịch vụ giải trí, ăn uống và mua sắm cho mọi lứa tuổi.

Từ một khu ổ chuột, Cửu Long Thành Trại đã “tái sinh” ngoạn mục, trở thành biểu tượng đô thị độc đáo của Hồng Kông. Đối với những ai yêu thích khám phá, sống ảo và đắm chìm trong không gian văn hóa đặc sắc, nơi đây chắc chắn là điểm check-in không thể bỏ lỡ.