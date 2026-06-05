MC Kỳ Duyên dạo chơi thị trấn đẹp như tranh ở Italy

Trong chuyến du ngoạn Italy lần này, MC Kỳ Duyên chọn dừng chân ở thị trấn cổ Pienza, Tuscany - vùng đất nổi tiếng với những khu vườn olive xanh ngút, cánh đồng hoa hướng dương vàng rực cùng nhiều ngôi nhà cổ bằng đá mang đậm dấu ấn Trung cổ.

Kỳ Duyên dạo chơi thị trấn cổ Pienza, check in nhiều địa điểm hot tại đây như cổng vòm đá, hàng cây bách Cipresso,...

Thị trấn cổ Pienza không chỉ nổi tiếng với những con phố đá thơ mộng và khung cảnh đẹp như tranh vẽ, mà còn được xem là thành phố đầu tiên trên thế giới được quy hoạch toàn diện theo lý tưởng Phục Hưng.

Được Giáo hoàng Pius II cho xây dựng vào thế kỷ XV, nơi đây trở thành hình mẫu của "thành phố lý tưởng" và là một trong những di sản kiến trúc quan trọng ở Italy. Nhờ giá trị lịch sử đặc biệt, Pienza được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1996.

Cổng vòm đá là một trong những góc check-in nổi tiếng nhất thị trấn. Ảnh: maxxmale

Một trong những điểm tham quan nổi tiếng của Pienza là cổng vòm đá hàng trăm năm tuổi, mở ra khung cảnh thung lũng Val d'Orcia thơ mộng phía xa. Nhờ vẻ đẹp lãng mạn, cổ kính và khung hình tự nhiên như một bức tranh, nơi đây thường xuất hiện trong vô số bức ảnh du lịch, trở thành điểm check-in không thể bỏ lỡ của du khách khi khám phá Pienza.

Pienza hấp dẫn du khách bởi những ngọn đồi thoai thoải, cánh đồng lúa mì vàng óng, những hàng cây bách thẳng tắp và các ngôi làng đá cổ nằm cheo leo trên đỉnh đồi. Ảnh: maxxmale

MC 6X cũng không quên check in bên hàng cây bách Cipresso - loài cây có dáng thẳng tắp, cao vút, được xem như biểu tượng của vùng đất này. Vào sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn, khi ánh nắng nhuộm vàng những ngọn đồi, nơi đây càng trở nên thơ mộng. Hình ảnh hàng bách cao vút trải dài theo những triền đồi uốn lượn cũng thường xuất hiện trên các tạp chí, bưu thiếp hay ấn phẩm quảng bá du lịch của Tuscany.

MC Kỳ Duyên rong ruổi qua những con hẻm nhỏ ở thị trấn cổ.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965, là con gái bà Đặng Tuyết Mai - giai nhân nức tiếng một thời. Cô nổi danh với vai trò MC, từng làm ca sĩ và tham gia một số phim điện ảnh.