Loại rau mùa hè ngon ngọt, bổ máu, đẹp da, sạch ruột, ăn nhiều mà không có cảm giác "tội lỗi"

Ngọn rau bí là phần đọt non của cây bí đỏ, rất quen thuộc trong bữa cơm Việt và giàu giá trị dinh dưỡng.

Hàng năm vào tháng Sáu và tháng Bảy, khi bí ngô phát triển mạnh, dây leo lan khắp nơi, và các ngọn non mọc lên lần lượt, vào thời điểm tươi ngon và mềm nhất.

Trong 100g ngọn bí luộc có lượng calo thấp, chỉ khoảng 15-20 kcal, nên phù hợp cho người ăn kiêng. Loại rau này giàu chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngừa táo bón và tạo cảm giác no lâu.

Loại rau này cũng chứa nhiều beta-carotene chuyển hóa thành vitamin A, tốt cho mắt và da, còn vitamin C tăng sức đề kháng, còn vitamin E chống oxy hóa.

Ngọn rau bí cũng dồi dào sắt giúp bổ máu, ngừa thiếu máu. Có thêm canxi, magie, kali tốt cho xương và ổn định huyết áp. Loại rau này cũng còn chứa folate cần cho phụ nữ mang thai và một số hợp chất thực vật giúp giảm cholesterol.

Điều tuyệt vời nhất ở món này là loại rau này ít chất béo và giàu protein, khiến nó trở thành một món không gây cảm giác "tội lỗi", nhất là với phụ nữ. Vào mùa hè nóng bức, nhiều người mất cảm giác thèm ăn; ăn quá nhiều thịt nhiều dầu mỡ như gà, vịt và cá dễ gây ra hiện tượng nóng trong người.

Vào những lúc như vậy, một đĩa ngọn bí đỏ tươi mát chính là thứ hoàn hảo – giòn, mềm và ngon, bạn sẽ muốn ăn mãi không thôi.

Nhiều người phàn nàn mình chế biến rau bí bị dai, ăn như cỏ. Thực ra, chìa khóa chỉ nằm ở hai bước: xử lý đúng cách và nấu nhanh.

Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ phương pháp của mẹ tôi, phương pháp mà bà đã sử dụng trong nhiều năm, từng bước một.

Món ăn gợi ý: Rau bí xào tỏi

Nguyên liệu: 0,5kg ngọn rau bí, 3-4 tép tỏi, dầu ăn, muối, ớt khô.

Cách làm:

- Nhặt ngọn bí, loại bỏ phần già, cứng, có thể thử bằng cách bóp dây bí, phần cứng nên loại bỏ, chỉ giữ lại phần mềm.

- Tước vỏ ngọn bí. Phần cuống của ngọn bí có lớp vỏ cứng, xù xì lông tơ. Nếu không bóc lớp vỏ này, nó sẽ bị cứng và gai khi xào. Bóc từng cuống một; đừng nghĩ đó là việc phiền phức. Đây là bước quan trọng để có đĩa rau bí non mềm, giòn ngọt.

- Bẻ ngọn bí thành từng khúc ngắn. Sau đó rửa sạch nhiều lần với nước sạch, vì có thể có côn trùng nhỏ hoặc bụi bẩn trên ngọn bí. Nhẹ nhàng chà xát bằng tay trong khi rửa. Sau khi rửa, để ráo nước càng nhiều càng tốt, nếu không rau sẽ bị luộc khi xào.

- Tỏi bóc vỏ, đập dập, ớt khô thái khúc ngắn

- Làm nóng chảo trên lửa lớn và cho dầu vào. Khi dầu hơi nóng, cho tỏi băm và ớt khô vào xào thơm. Ngay lập tức cho ngọn bí ngô vào. Lúc này, vặn lửa lớn và xào nhanh. Ngọn bí ngô rất mềm; nếu nấu quá chín sẽ làm chúng mềm nhũn và mất độ giòn. Xào khoảng một phút, cho đến khi ngọn bí ngô chuyển sang màu xanh hơn và mềm một chút, sau đó cho muối vào.

- Sau khi cho muối, xào nhanh đều. Toàn bộ quá trình, từ khi cho ngọn bí ngô vào đến khi vớt ra khỏi chảo, không nên quá hai phút. Ngọn bí ngô xào sẽ có màu xanh tươi bóng, thơm mùi tỏi, cuống giòn và lá mềm, cùng vị ngọt thanh mát, rất ngon khi ăn kèm với cơm.

Đừng xào quá nhiều rau cùng một lúc. Phần ngọn bí sẽ ngót lại rất nhiều; một bó lớn trông có vẻ nhiều nhưng sau khi xào chỉ còn lại một ít.

Nếu gia đình đông người, bạn có thể chuẩn bị nhiều hơn, nhưng tốt nhất là nên xào và ăn ngay. Nếu để quá lâu, chúng sẽ chuyển sang màu vàng và mất đi hương vị.

Với những nguyên liệu tối giản – chỉ cần tỏi băm, ớt khô và một chút muối – bạn sẽ được thưởng thức hương vị tự nhiên, tinh khiết của loại rau mùa hè ngon ngọt này.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!

(Công thức món ăn và ảnh: Theo Toutiao)