Những góc check in hút khách ở Triển lãm Quốc gia

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh được gia hạn mở cửa đến 15/9, thu hút khách tham quan không chỉ bởi không gian trưng bày và trải nghiệm mà còn vì những góc "check in" có tính nghệ thuật.

Nổi bật trong số đó là không gian trưng bày của báo Nhân Dân nằm ngay sảnh 1, phía bên phải sảnh chính, một trong những điểm được nhiều du khách lựa chọn để chụp ảnh lưu niệm.

Phan Xuân Tùng, sống tại Hà Nội, bất ngờ vì không gian rộng lớn và cách bài trí bắt mắt. Tùng nói không thích học lịch sử trên lớp nhưng cách thể hiện nội dung tại triển lãm có sức lôi cuốn. "Triển lãm khơi dậy tinh thần tìm hiểu về lịch sử của người trẻ", anh chia sẻ.

Cuốn sách Lịch sử Đảng khổng lồ là một trong những điểm check in hút khách. "Mẹo" nhỏ để có ảnh đẹp tại đây là diện một bộ đồ màu trắng, đặc biệt là áo dài, để nổi bật trên nền đỏ chủ đạo.

Trong ảnh là khu vực chiếu phim trên màn hình cong cỡ lớn ở nằm ở phân khu 8, khu vực trung tâm của nhà Kim Quy trong triển lãm. Địa điểm này khá khó chụp ảnh do đông người xem. Tuy nhiên, nếu may mắn đi sớm hoặc vào đúng ngày ít người, du khách cũng có thể lưu lại nhiều bức ảnh ưng ý.

Một góc chụp vui khi du khách có thể hóa thân vào dòng người xếp hàng chờ mua thực phẩm thời bao cấp khi tham quan phân khu 4, nằm đối diện sảnh 3.

Khu vực quay video 360 độ nằm ngay bên trái lối đi từ sảnh chính vào khu trung tâm, được nhiều bạn trẻ yêu thích, nhưng lưu ý sẽ phải xếp hàng dài chờ tới lượt. Sau khi quay video, khách tham quan sẽ được nhận file về máy.

Trần nhà ở một góc triển lãm được thiết kế như một bầu trời thu nhỏ. Nền đen phủ đầy những ánh sáng li ti gợi cảm giác sao đêm, còn phía dưới là hàng chục chú bồ câu trắng treo lơ lửng theo vòng tròn. Khu vực này nằm ở gần sảnh chính nên dễ dàng cho du khách tìm kiếm.

Khi chụp ảnh tại đây, khách tham quan nên hướng máy lên cao để lấy trọn vòng chim và phông nền sao. Đứng ngay dưới tâm vòng tròn hoặc chọn góc ngửa máy sẽ cho cảm giác cả đàn chim bay sải cánh trên đầu.

Khu triển lãm của Bộ Công an nằm ở sảnh 8, phía bên trái của sảnh chính, nổi bật với màn hình LED cỡ lớn hiển thị hình ảnh những chiến sĩ công an nhân dân. Đây cũng là một trong những góc được nhiều khách tham quan dừng lại để chụp ảnh nhờ hiệu ứng thị giác.

Theo ghi nhận ngày 7/9, lượng khách đổ về triển lãm vẫn rất đông. Nhiều khu chính như triển lãm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thu hút lượng lớn sự quan tâm nên việc di chuyển hay chụp ảnh đều khó khăn.

Nếu có thời gian, du khách có thể sắp xếp đi triển lãm trong tuần để tránh cảnh đông đúc, chụp dễ dàng hơn.

Khu vực trần nhà triển lãm với những dây cờ đỏ, tỏa tròn ra nhiều hướng tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Trong ảnh là Nguyễn Trà My và Hà Tuấn Mạnh, sinh viên tại Hà Nội, ngồi ở khu vực "Quả địa cầu" ngoài trời xem các phim tư liệu về vũ trụ. Cả hai cho biết muốn chụp nhiều vị trí đẹp nhưng lượng người quá lớn khiến họ không chen chân được. “Chắc phải căn góc kỹ hơn chứ sáng giờ chưa có tấm ảnh nào như ý”, My nói.

Ngoài khu triển lãm trong nhà, du khách cũng có thể khám phá các điểm tham quan ngoài trời như khu trưng bày khí tài quân sự, máy bay nằm ở sân phía tây và nam của triển lãm.

Trong ảnh là gian hàng trải nghiệm với robot nằm ở sảnh 3, đối diện phân khu 4 thường xuyên đông kín khách check in, với các kiểu bắt tay, giao lưu cùng robot hình người.

Triển lãm rộng khoảng 360.000 m2 được chia thành ba phân khu chính gồm: Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Phân khu triển lãm ngoài trời (Các sân Đông, Tây, Nam, Bắc); Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A), trưng bày nhiều sản phẩm, thành tựu của 34 tỉnh, thành, 28 bộ ngành, doanh nghiệp.

Sau 12 ngày mở cửa, triển lãm đón hơn 6,5 triệu lượt khách, cao điểm là 1/9 với hơn một triệu lượt.

Sơ đồ tham quan triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Đồ họa: Đỗ Nam