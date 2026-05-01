Người dân tấp nập mua vé tham quan, check-in Dinh Độc Lập dịp lễ 30/4

Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời Sống, từ sáng 30/4, đông đảo người dân, du khách xếp hàng dài, chờ mua vé tham quan Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TPHCM).

Theo người dân, ngày 30/4 có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi người dân Việt Nam. Việc đến Dinh Độc Lập không chỉ để tham quan mà còn lưu giữ những khoảnh khắc nhân dịp 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Đến trưa 30/4, mặc dù TPHCM trời nắng gắt, nhưng các con đường quanh Dinh Độc Lập tấp nập người và phương tiện đổ về tham quan, chụp ảnh.

Cô Nguyễn Thị Thảo (tỉnh Tây Ninh) đi từ sớm lên trung tâm TPHCM để vui chơi, tham quan trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Dù đến Dinh Độc Lập lúc sau 11h, nắng khá gay gắt nhưng cô cùng người thân vẫn cố gắng tìm một góc đẹp để chụp ảnh lưu niệm trước Dinh Độc Lập.

Nhiều người chọn trang phục áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc chụp ảnh kỷ niệm.

Các em nhỏ được người thân đưa đi tham quan Dinh Độc Lập. Chuyến tham quan nhằm giúp các em tiếp cận kiến thức lịch sử một cách trực quan, sinh động thay vì chỉ qua sách vở. Các em có cơ hội tận mắt chứng kiến nơi ghi dấu ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975.

Dịp này, các bạn sinh viên và đoàn viên thanh niên trong sắc áo xanh tình nguyện tham quan Dinh Độc Lập là một hình ảnh rất quen thuộc, thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn" và lòng tự hào dân tộc của thế hệ trẻ.

Các bạn trẻ diện áo dài trắng, tay cầm cờ tổ quốc chụp ảnh vào dịp lễ 30/4 đang trở nên phổ biến, mang đến hình ảnh vừa truyền thống, vừa hiện đại và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.