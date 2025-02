Mức độ an toàn ở những nơi 'không dành cho khách nữ'

Blogger du lịch 31 tuổi người Anh Sabina Trojanova ghé thăm các điểm đến bị mang tiếng là nơi "nên tránh nếu đi du lịch một mình và là phụ nữ". Cô muốn xác minh lại điều này. Dưới đây là thang điểm về độ an toàn mà Sabina chấm cho các nơi đó, cũng như khuyến nghị của cô về những trải nghiệm du khách nên làm.

Sabina chụp ảnh cùng ngựa trong chuyến du lịch 10 ngày ở Kyrgyzstan. Ảnh: Instagram/Girlvglobe

Ấn Độ: 7/10

Sabina chấm độ an toàn dành cho khách nữ đi một mình đến Ấn Độ là 7 trên thang điểm 10. Cô đã đến đây hai lần, và khuyến khích du khách nữ nên đến bang Kerala, nơi ít đông đúc hơn, để khám phá đất nước. Dù vậy, Sabina vẫn nhắc đến Ấn Độ là "quốc gia có tỷ lệ bạo lực cao với phụ nữ".

Kyrgyzstan: 7/10 Nếu du khách muốn thoát khỏi lối mòn của các chuyến du lịch thông thường, Sabina khuyên hãy đến Kyrgyzstan để có những trải nghiệm thú vị. Quốc gia có cơ sở hạ tầng du lịch hạn chế, nhưng đổi lại điều này đã mang đến cho du khách những trải nghiệm thực sự. Sabina đã cưỡi ngựa trong ba ngày để đến Song-Kul, hồ nước ngọt xa xôi nằm giữa những ngọn núi. "Đó thực sự là chuyến đi khó quên", cô nói.

Kosovo: 7/10

Kosovo diện tích nhỏ, do đó, du khách có thể dễ dàng khám phá hết khu vực này chỉ trong vài ngày. "Điều đó khiến nơi này trở nên hoàn hảo hơn với những du khách có thời gian hạn hẹp, không đi nghỉ được lâu", Sabina nói.

Guatemala: 8/10

Guatemala là một trong 66 quốc gia nữ du khách Anh đặt chân tới. Cô chấm độ an toàn cho nơi này là 8 trên 10, và khuyên du khách nên đi bộ đường dài đến Volcan de Fuego, một ngọn núi lửa dạng tầng đang hoạt động. Cô miêu tả trải nghiệm này là "thử thách về mặt thể chất nhưng có khung cảnh ngoạn mục".

Palestine: 8/10

Nói về khu vực Bờ Tây, Sabina "đã có những trải nghiệm tuyệt vời ở Palestine" nhưng cô hạ điểm an toàn của nơi này do lo ngại về tình hình chính trị bất ổn.

Nếu có dịp đến Palestine, cô khuyên mọi người đến ghé Nablus, thành phố cổ ở Bờ Tây, vì đây là quê hương của knafeh, món tráng miệng nổi tiếng.

Mexico: 8/10

"Có quá nhiều thứ cần làm để đến Mexico", nữ du khách sống tại London, nói. Dù vậy, nếu chỉ được chọn một trải nghiệm, cô khuyến khích du khách nữ nên ghé bán đảo Yucatan, nơi ít khách du lịch hơn, để khám phá cuộc sống, văn hóa quốc gia này.

Albania: 9/10

Sabina gọi nơi đây là viên ngọc thực sự của châu Âu dành cho những người thích phiêu lưu. Cô gợi ý du khách nên đến Gjirokaster và Berat, hai thành phố nhỏ có nhiều di tích lịch sử.

Nữ blogger có hơn 400.000 người theo dõi cho biết cô đã xếp hạng và chấm điểm độ an toàn dựa vào trải nghiệm cá nhân và xu hướng an toàn chung mỗi điểm đến. "Tôi không bao giờ tô hồng một địa điểm mà bỏ qua những mặt tối", Sabina nói. Tuy nhiên, cô vẫn đến những quốc gia được khuyến cáo không an toàn kể trên vì muốn phản bác quan điểm: phụ nữ đi du lịch nước ngoài một mình là nguy hiểm. Sabina cho biết có một sự thật mà mọi người cần chấp nhận, là phụ nữ ở đâu, dù ở nhà hay ra ngoài, cũng đều có thể gặp nguy hiểm. Do đó, mọi người cần trau dồi kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, để có thể bảo vệ bản thân tốt hơn.

Với những du khách lần đầu đi du lịch, Sabina khuyến cáo không nên đến các điểm kể trên. Cô gợi ý mọi người hãy bắt đầu bằng các điểm đến an toàn, dễ dàng hoặc không có rào cản ngôn ngữ trước hoặc điểm đến đại chúng như Thái Lan.