10 quốc gia có nhiều đảo nhất thế giới

Trên thế giới, có rất nhiều hòn đảo đa dạng về hình dạng và kích thước, từ những quần đảo phủ băng lạnh giá đến những rạn san hô xanh mướt. Tuy nhiên, số lượng đảo ở mỗi quốc gia lại không đồng đều. Một số quốc gia nổi bật với những quốc đảo nhiệt đới hoặc chuỗi núi lửa, trong khi những nơi khác lại sở hữu hàng trăm nghìn đảo nhờ vào đường bờ biển nhiều vịnh hẹp hoặc các hồ nước.

Theo danh sách thống kê của WorldAtlas (2020), đối chiếu với dữ liệu cập nhật năm 2025 từ World Population Review, chỉ tính đảo tự nhiên, không tính đảo nhân tạo hay cồn cát biến mất khi thủy triều lên.

1. Thụy Điển: 267.570 đảo

Mặc dù chỉ có chưa đến 1.000 đảo có người sinh sống, Thụy Điển vẫn nổi bật với mạng lưới đảo nước ngọt và biển phong phú. Hệ thống đảo nhỏ, nhiều rừng của quốc gia này đã tạo nên một vị thế không thể tranh cãi trong việc bảo tồn và phát triển môi trường tự nhiên.

2. Na Uy: 239.057 đảo

Từ quần đảo Svalbard ở Bắc Cực đến những bãi đá ngầm ở miền nam, bờ biển Na Uy trải dài với vô số vịnh hẹp, đứt gãy địa hình thành hàng trăm nghìn đảo. Những đảo nhỏ xen kẽ trongvịnh hẹp cùng cảnh quan hùng vĩ tạo nên đặc trưng riêng của Na Uy, đưa quốc gia này đứng thứ hai thế giới với 239.057 đảo.

3. Phần Lan: 178.947 đảo

Giống như các nước láng giềng Scandinavia, Phần Lan sở hữu cảnh quan đa dạng và bị chia cắt mạnh mẽ, đặc biệt là tại các quần đảo và vùng hồ.

4. Canada: 52.455 đảo

Với đường bờ biển Bắc Cực và Thái Bình Dương kéo dài, Canada có hàng chục nghìn đảo lớn nhỏ. Một số đảo nổi tiếng gồm Baffin – đảo lớn nhất Canada và lớn thứ 5 thế giới, cho tới đảo Vancouver nằm ven bờ phía tây. Phần lớn đảo ở đây không có người ở, nằm ở nơi rất xa xôi.

5. Mỹ: 18.617 đảo

Thống kê về số đảo của Mỹ trải rộng từ những đảo nhỏ dọc bờ biển Alaska, Florida Keys cho tới các lãnh thổ ngoài khơi Thái Bình Dương như Guam hay Samoa thuộc Mỹ.

6. Indonesia: 17.504 đảo

Indonesia là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới, trải dài hơn 5.000 km dọc xích đạo. Với hàng nghìn đảo có và không có người sinh sống, nhiều đảo có nguồn gốc núi lửa, Indonesia nổi tiếng với sự đa dạng văn hóa, địa chất và sinh học.

7. Nhật Bản: 14.125 đảo

Trong nhiều thập kỷ, con số đảo chính thức của Nhật Bản không thay đổi. Tuy nhiên, đến năm 2023, một cuộc khảo sát mới dựa trên công nghệ bản đồ hiện đại đã hơn gấp đôi số lượng đảo so với trước đây. Hiện tại, Nhật Bản được công nhận có 14.125 đảo, từ Hokkaido ở phía bắc đến Okinawa ở phía nam.

8. Australia: 8.222 đảo

Thường được biết đến như một lục địa, nhưng ngoài lãnh thổ chính, Australia còn có hàng nghìn đảo xung quanh. Tasmania là đảo lớn nhất và đông dân nhất, bên cạnh đó còn có các cụm đảo ở eo biển Torres và vùng ven biển phía bắc.

9. Philippines: 7.641 đảo

Là một trong những quốc gia quần đảo điển hình nhất thế giới, Philippines có hơn 2.000 đảo có người sinh sống. Các đảo phân bố trải dài trên biển Tây Thái Bình Dương, tạo nên nền văn hóa và sinh thái phong phú.

10. Chile: 5.000 đảo

Bờ biển Thái Bình Dương của Chile kéo dài hàng nghìn km, đặc biệt ở khu vực Patagonia phía nam, nơi địa hình vịnh hẹp dày đặc đã tạo nên hàng nghìn đảo lớn nhỏ. Phần lớn những đảo này hẻo lánh, ít người sinh sống.