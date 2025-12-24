Bên trong Nhà hát Lớn Hà Nội trước khi đóng cửa hai năm

Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức triển lãm "115 năm Nhà hát kể chuyện", được xem như lời tạm biệt công chúng trước khi công trình này đóng cửa trùng tu. Theo đại diện Hexogon Việt Nam, đơn vị tổ chức, quá trình sửa chữa dự kiến kéo dài hai năm.

Triển lãm là hành trình trải nghiệm âm thanh và ánh sáng kéo dài khoảng một giờ. Mỗi ngày, chương trình đón khách theo 4 khung giờ gồm 10h, 14h, 16h và 20h với giá vé từ 480.000 đến 600.000 đồng tùy lịch trình cụ thể. Sự kiện kéo dài từ ngày 22/11 đến hết 31/12.

Nhà hát Lớn Hà Nội do hai kiến trúc sư người Pháp V. Harley và Broyer thiết kế. Quá trình thực hiện, bản gốc đã trải qua nhiều lần điều chỉnh với sự đóng góp của kiến trúc sư Francois Lagisquet để phù hợp hơn với thực tế.

Lấy cảm hứng từ nhà hát Opéra Garnier tại Paris, các kiến trúc sư đã tạo nên một công trình mang phong cách Tân cổ điển, thể hiện qua hệ thống hàng cột Corinth và mái Mansard. Đến cuối thế kỷ 20, công trình này lần nữa ghi dấu ấn của kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị khi ông chủ trì đợt đại trùng tu giai đoạn 1995-1997, giúp khôi phục vẻ đẹp của di sản.

Tại tầng một, du khách theo dõi hành trình hình thành của Nhà hát Lớn Hà Nội qua 4 giai đoạn gồm "Thiết kế" (1899-1900), "Khởi công" (1901), "Xây dựng" (1901-1911) và "Khánh thành" (1911).

Mỗi dấu mốc được trình chiếu trên vách tường, trong khi trần nhà hiển thị bản thiết kế ban đầu của công trình. Tại khu vực cầu thang chính giữa, bức tranh khai màn vở kịch đầu tiên diễn ở nhà hát ngày 9/12/1911 có tên "Chuyến đi của ông Perrichon" hiện lên, báo hiệu hành trình khám phá 115 năm của Nhà hát chính thức bắt đầu.

Đơn vị tổ chức trưng bày các chi tiết kiến trúc từ viên gạch đến hệ thống đèn treo tường có tuổi đời hơn một thế kỷ, tại tầng 1. Khu vực trung tâm đặt mô hình Nhà hát Lớn thu nhỏ, được thực hiện dựa trên bản thiết kế của tác giả Nguyễn Thiện Chương.

Mỗi buổi tham quan gồm khoảng 60-100 khách. Trong khi hướng dẫn viên thuyết minh chính bằng tiếng Việt, ban tổ chức cũng bố trí 2-3 nhân sự hỗ trợ khách quốc tế bằng tiếng Anh.

Hệ thống cầu thang của công trình giữ nguyên bản. Khách phải tuân thủ sự điều phối của hướng dẫn viên thay vì tự do khám phá nhằm đảm bảo tính mạch lạc của câu chuyện. Lộ trình tham quan đi từ tầng 1 lên tầng 3 và kết thúc tại khu vực khán phòng.

Không gian lịch sử và ký ức Hà Nội - "115 năm Hà Nội trong lòng nhà hát" (tầng 2) tái hiện những dấu ấn lịch sử, những biến chuyển của thủ đô, thông qua công nghệ "3D Mapping", thuyết trình và trải nghiệm các phòng chức năng.

Phòng Gương (ảnh) là nơi tổ chức các nghi lễ ký kết, đón tiếp khách cấp cao và họp báo. Không gian này từng đón tiếp nhiều nguyên thủ như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (2000), Tổng thống Nga Putin (2001) và cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân (2002).

Ban công Nhà hát Lớn Hà Nội hướng ra Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Địa điểm này từng diễn ra các sự kiện lịch sử trong tháng 8/1945 như lễ ra mắt Mặt trận Việt Minh và buổi duyệt binh đầu tiên của Việt Nam Giải phóng quân. Tại vị trí này, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng phát động "Tuần lễ Vàng" nhằm quyên góp ủng hộ Chính phủ.

Tầng ba giới thiệu các câu chuyện nổi bật về nhà hát, dấu ấn của các nghệ sĩ gắn bó với nơi này. Tại đây, khách tham quan có thể chơi đàn piano, chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào nội dung quan trọng nhất của hành trình tại khu vực khán phòng.

Nhà hát Lớn Hà Nội có 18 phòng trang điểm, hai phòng tập cùng hệ thống phòng chức năng phía sau sân khấu. Trong tour này, đơn vị tổ chức mở một phòng trang điểm để khách tham quan trải nghiệm không gian hậu trường của nghệ sĩ.

Bức màn đỏ tại khán phòng báo hiệu hành trình trải nghiệm đã đi đến điểm cuối. Đây là khu vực "cánh gà", nơi các nghệ sĩ thực hiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi biểu diễn phục vụ khán giả.

Khách tham quan bước ra từ phía sau sân khấu như các nghệ sĩ. Khi ánh đèn tắt, màn trình diễn âm thanh và ánh sáng kéo dài khoảng 10 phút bắt đầu.

Paul và Marika, du khách từ Hong Kong, biết đến sự kiện khi đi ngang qua công trình và tìm hiểu thêm qua mạng xã hội. Thay vì các hoạt động giải trí thông thường, cả hai tìm kiếm trải nghiệm để hiểu về lịch sử và văn hóa thủ đô.

Marika đánh giá cao cấu trúc của buổi tham quan khi cung cấp thông tin lịch sử cô đọng trước khi kết thúc bằng màn trình diễn ánh sáng. Trong khi đó, Paul quan tâm đến kiến trúc và giá trị lịch sử của Nhà hát Lớn , nhất là sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có mặt tại đây năm 1945. Với anh, việc trực tiếp bước lên sân khấu là trải nghiệm đáng chú ý nhất.

Thu Hằng (trái) và Khánh Linh cùng nhóm bạn đến Nhà hát Lớn tham gia triển lãm vì tò mò về hình thức trải nghiệm nhập vai. Hằng nhận xét cách sắp xếp và dẫn dắt câu chuyện trong không gian âm thanh, ánh sáng hiện đại mang lại hiệu ứng tốt, nhất là đoạn kết chương trình.

"Cảm giác đi ra từ cánh gà sân khấu rất khác lạ. Tôi không còn là khán giả mà trở thành nghệ sĩ trình diễn, trước hàng nghìn người xem", Linh nói.

Ảnh: Giang Huy