Những thành phố an toàn và nguy hiểm khách du lịch cần biết

Singapore được bình chọn là thành phố an toàn nhất để du khách ghé thăm. Ảnh: Xinhua.

Trong bối cảnh du lịch quốc tế đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, vấn đề an toàn khi đi du lịch trở thành mối quan tâm hàng đầu của du khách, đặc biệt là phụ nữ và cộng đồng LGBTQ.

Nghiên cứu của Forbes Advisor đã phân tích 60 thành phố trên toàn cầu với thang điểm 100, trong đó 100 là mức độ rủi ro nghiêm trọng nhất đối với du khách. Các tiêu chí bao gồm: Rủi ro về tội phạm, an ninh cá nhân, an ninh y tế, an ninh cơ sở hạ tầng và an ninh kỹ thuật số.

Các thành phố an toàn nhất để ghé thăm

Trong danh sách những thành phố an toàn nhất, Singapore đứng đầu với điểm số 0/100. Singapore được đánh giá là có rủi ro thiên tai thấp nhất, rủi ro an ninh y tế, rủi ro an ninh cơ sở hạ tầng và rủi ro an ninh kỹ thuật số thấp thứ 2.

Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá Singapore là một điểm đến rủi ro cấp độ 1, tức là mức an toàn cao nhất.

Du khách đến thăm Đền Sensoji ở quận Asakusa của Tokyo vào ngày 17/ 7. Ảnh: EPA-EFE.

Tokyo - Nhật Bản xếp thứ 2 với điểm an ninh là 10.72/100. Tokyo có rủi ro an ninh y tế thấp nhất và rủi ro an ninh cơ sở hạ tầng thấp thứ 5.

Nhật Bản từ lâu đã nổi tiếng là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới, được Bộ Ngoại giao Mỹ xếp hạng là điểm đến rủi ro cấp độ 1.

Mọi người nhảy múa trong lễ hội đường phố Mỹ Latinh kéo dài hai ngày tại Toronto, Canada, vào ngày 6/7. Ảnh: Xinhua.

Toronto - Canada đứng ở vị trí thứ 3 với điểm số 13.6/100. Toronto được xếp hạng là thành phố có rủi ro an ninh cơ sở hạ tầng thấp thứ 4 và rủi ro an ninh y tế thấp thứ 7. Canada cũng được đánh giá là điểm đến rủi ro cấp độ 1.

Danh sách đầy đủ các thành phố an toàn nhất (theo thứ tự từ ít rủi ro nhất) bao gồm:

Singapore, Singapore

Tokyo, Nhật Bản

Toronto, Canada

Sydney, Úc

Zurich, Thụy Sĩ

Copenhagen, Đan Mạch

Seoul, Hàn Quốc

Osaka, Nhật Bản

Melbourne, Úc

Amsterdam, Hà Lan

Các thành phố rủi ro nhất

Một người biểu tình chống chính phủ đi bộ gần một chiếc xe buýt bị đốt cháy trong các cuộc đụng độ ở Caracas, Venezuela năm 2019. Ảnh: AP.

Caracas - Venezuela, được xếp hạng là thành phố rủi ro nhất cho du khách, đạt điểm tuyệt đối 100/100. Thành phố này có rủi ro an ninh y tế, rủi ro tội phạm cao nhất và rủi ro an ninh cơ sở hạ tầng, rủi ro an ninh kỹ thuật số cao thứ 2.

Toàn bộ Venezuela được Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá là điểm đến rủi ro cấp độ 4: Không nên du lịch do tội phạm, bất ổn dân sự, bắt cóc và thực thi tùy tiện các luật địa phương.

Cảnh sát Pakistan tuần tra trên đường phố Karachi vào ngày 16/7 trong một cuộc diễu hành để kỷ niệm Ngày Ashura. Ảnh: EPA-EFE.

Karachi - Pakistan đứng thứ 2 với điểm số 93.12/100. Thành phố này có rủi ro an ninh cá nhân cao nhất do tội phạm, đe dọa khủng bố, các lỗ hổng kinh tế và thiên tai. Bộ Ngoại giao Mỹ xếp Pakistan là điểm đến rủi ro cấp độ 3: Cân nhắc lại việc du lịch do khủng bố.

Karachi - Pakistan, đứng thứ 2 với điểm số 93.12/100. Du khách cần cân nhắc lại việc du lịch do khủng bố.

Yangon - Myanmar, đứng thứ 3 với điểm số 91.67/100. Thành phố này có rủi ro an ninh kỹ thuật số cao nhất, rủi ro an ninh cá nhân và rủi ro an ninh y tế cao thứ 3. Bộ Ngoại giao Mỹ xếp Myanmar là một quốc gia cấp độ 4: Không nên du lịch do bất ổn dân sự, xung đột vũ trang và thực thi tùy tiện các luật địa phương.

Danh sách đầy đủ các thành phố rủi ro nhất (theo thứ tự từ ít rủi ro nhất) bao gồm:

Caracas, Venezuela

Karachi, Pakistan

Yangon, Myanmar

Lagos, Nigeria

Manila, Philippines

Dhaka, Bangladesh

Bogota, Colombia

Cairo, Ai Cập

Mexico City, Mexico

Quito, Ecuador

Nghiên cứu này cung cấp cái nhìn rõ nét về mức độ an toàn của các thành phố trên thế giới, giúp du khách có thể lựa chọn điểm đến phù hợp và an toàn cho chuyến hành trình của mình.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]