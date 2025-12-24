Loạt nhà thờ ở TPHCM rực rỡ ánh đèn trước Giáng sinh, nườm nượp người check-in

Nhà thờ Thánh Phaolô (phường An Lạc), còn được người dân gọi là nhà thờ “đá”, gây ấn tượng với vẻ ngoài cổ kính. Khu vực đài Đức Mẹ Maria được xây dựng từ những khối đá lớn xếp chồng, tạo nên nét đặc trưng riêng cho công trình.

Khuôn viên nhà thờ được đầu tư trang trí sớm với hệ thống ánh sáng nghệ thuật kết hợp các tiểu cảnh tái hiện những câu chuyện trong Kinh Thánh

Cây thông Noel cao khoảng 25m, được trang trí dày đặc bóng đèn, trở thành điểm nhấn trong không gian lễ hội. Theo đại diện giáo xứ, việc trang trí sớm hơn thường lệ do năm 2025 được chọn là Năm Thánh của Giáo hội Công giáo Hoàn vũ.

Nhà thờ Bình Thái (phường Bình Đông) cũng nổi bật trên tuyến đường Phạm Thế Hiển với hệ thống đèn trang trí rực rỡ

Ông Giuse Lê Hải Sơn, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bình Thái, cho biết việc trang trí hang đá Giáng sinh không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là một lễ hội văn hóa, thu hút cả những người không cùng tín ngưỡng, góp phần tạo không khí ấm áp, vui tươi cho khu vực.

Nhờ tận dụng kinh nghiệm và vật tư từ các năm trước, công tác trang trí năm nay diễn ra thuận lợi, với tổng chi phí khoảng 100 triệu đồng. Hệ thống đèn được bật sau thánh lễ chiều, từ 18h30 đến 22h hằng ngày; riêng đêm 24 - 25/12, đèn sẽ được thắp sáng xuyên đêm phục vụ người dân và du khách.

Nhà thờ Fatima Bình Triệu (phường Hiệp Bình) mang đến không gian yên bình, là điểm tham quan lý tưởng trong mùa Giáng sinh. Nhà thờ mang lối kiến trúc Gothic pha nét hiện đại, được chiếu sáng nghệ thuật tạo điểm nhấn

Các con đường, ngõ nhỏ tại các xóm đạo TPHCM đều được trang trí rực rỡ thu hút nhiều người dân, du khách đến dạo chơi, chụp ảnh

Nhà thờ Tân Định (hay còn gọi là nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu) nằm ngay trung tâm TPHCM cũng được trang trí hoa đèn lộng lẫy. Màu hồng nổi bật của nhà thờ cùng nhiều dây đèn rủ bao quanh tạo nên khung cảnh rực rỡ

Không khí Giáng sinh bên trong nhà thờ Tân Định với các hoạt động diễn ra trực tiếp

Đặc biệt nhất là nhà thờ Đức Bà tại phường Sài Gòn. Công trình vẫn đang trong quá trình trùng tu, sửa chữa nên được trang trí bằng hàng nghìn dây đèn lung linh. Là trung tâm đón Giáng sinh lớn nhất TPHCM, nơi đây dịp này thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.