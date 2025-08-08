Hà Giang sau sáp nhập: 6 tọa độ 'cháy máy' check-in

1. Cột mốc Hà Giang 0 km

Trụ đá cột mốc km0 được đặt tại công viên trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, tỉnh Hà Giang (cũ), nay thuộc tỉnh Tuyên Quang sau sáp nhập hiện được giữ nguyên, phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh, giữ vai trò như một địa chỉ gắn kết cảm xúc giữa du khách và vùng đất từng là tỉnh Hà Giang. Dù đi bằng xe máy hay ôtô, du khách đều có thể dừng chân ở đây để check in, bất kể sáng tối. Đến đây, du khách còn có thể mua kem dập nổi hình ảnh Hà Giang để chụp ảnh. Giá một que kem là 35.000 đồng, được bán ngay bên cạnh cột mốc.

Lệ Quyên cùng bạn trai check in Km0 thành phố Hà Giang hồi đầu năm.

2. Cột cờ Lũng Cú

Cột cờ Lũng Cú nằm ở đỉnh Lũng Cú hay còn gọi là đỉnh núi Rồng (Long Sơn) có độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển. Cột cờ đặt ở nơi Đài vọng cảnh cực Bắc Việt Nam, cách cực Bắc khoảng 3,3 km theo đường thẳng. Trên đỉnh là quốc kỳ Việt Nam với cán cờ cao 12,9 m và lá cờ đỏ sao vàng có chiều dài 9 m, chiều rộng 6 m, tổng diện tích rộng 54 m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em chung sống trên đất nước Việt Nam.

Leo bộ hàng trăm bậc thang lên đỉnh núi Rồng và chào cờ dưới lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới là một trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến vùng địa đầu Tổ Quốc. Từ đỉnh cao này bạn cũng có thể ngắm toàn cảnh núi rừng hùng vĩ, với cánh đồng Thèn Pả rộng hơn 10 hécta bao trọn núi Rồng cùng những nếp nhà trình tường, những mái ngói âm dương cổ kính của bản Lô Lô Chải và bản người dân tộc Mông.

3. Dốc Thẩm Mã

Dốc Thẩm Mã nằm trên Quốc lộ 4C, là 'cầu nối' địa phận Hà Giang với xã Mèo Vạc, được mệnh danh là một trong những cung đường đèo đẹp và nguy hiểm nhất ở Hà Giang.

Dốc Thẩm Mã là một trong những điểm check in biểu tượng của Hà Giang (cũ). Con dốc được biết đến là một trong những cung đường nguy hiểm nhất miền Bắc, dài 5 km với 9 khúc quanh uốn lượn. Cũng chính lý do này mà nhiều người thích chinh phục dốc Thẩm Mã.

Tại điểm dừng chân của dốc Thẩm Mã, du khách dễ dàng bắt gặp những người bạn ngoại quốc, dân nhiếp ảnh từ "tay mơ" cho đến chuyên nghiệp.

4. Hẻm Tu Sản

Những năm gần đây, cụm danh thắng sông Nho Quế, hẻm Tu Sản được dân du lịch trong và ngoài nước check in rần rần. Sông Nho Quế bắt nguồn từ vùng núi Nghiễm Sơn (Vân Nam, Trung Quốc), chảy qua hẻm Tu Sản và đèo Mã Pì Lèng, trước khi đổ vào sông Gâm.

Dòng sông có màu xanh ngọc bích đặc trưng, nước trong vắt. Hai bên bờ sông là những vách đá dựng đứng, tạo nên khung cảnh hùng vĩ, tráng lệ. Hẻm Tu Sản cũng là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á, nằm trên sông Nho Quế.

Dịp đầu năm, vợ chồng ca sĩ Tóc Tiên cùng những nguồi bạn thân thiết cũng có chuyến khám phá Hà Giang, đi thuyền ngắm sông Nho Quế, hẻm Tu Sản.

5. Ruộng bậc thang Hồng Thái

Ruộng bậc thang Hồng Thái, thuộc xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang được ví như một "công trình lao động sáng tạo vĩ đại" của người Dao Tiền. Ruộng nằm ở độ cao trên 1.200 mét so với mực nước biển, có khi uốn lượn theo sườn núi, có khi lại trải dài từ đỉnh núi xuống tận khe suối, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ và thơ mộng.

Du khách có thể căn thời gian mùa lúa chín để hòa mình vào cánh đồng lúa vàng rực hoặc vào mùa nước đổ - khi các triền ruộng trở thành những tấm gương khổng lồ, phản chiếu ánh sáng lung linh.

6. Hồ Na Hang

Hồ Na Hang nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, thuộc địa bàn hai huyện Na Hang và Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Điều thu hút du khách đến với Na Hang là cảnh sắc thiên nhiên vẫn còn nguyên vẹn nét hoang sơ. Xen kẽ giữa núi non trùng điệp là bạt ngàn cánh rừng nguyên sinh và nước hồ trong xanh. Ẩn sâu trong lòng núi quanh hồ và các hang động, là nơi lưu giữ nhiều dấu tích cổ xưa làm nên một vùng văn hóa đặc sắc của người Tày bên hồ Na Hang.

Na Hang hút du khách nhờ cảnh sắc hoang sơ, yên bình. Ảnh: Hai Le Cao

Cách di chuyển

Thành phố Tuyên Quang cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 130 km. Đường đi nhanh nhất là theo cao tốc Nội Bài - Lào Cai sau đó vào cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Còn từ Hà Nội đến Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang khoảng 300 km, cũng có nhiều tuyến xe chạy thẳng, có thể di chuyển bằng xe khách đêm để tiết kiệm được thời gian, giữ sức cho chuyến hành trình khám phá dài. Giá vé xe từ Hà Nội đến Hà Giang và ngược lại dao động 200.000 - 300.000 đồng một lượt.

Nơi lưu trú

Tại thành phố Tuyên Quang lẫn phường Hà Giang hiện đều có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, homestay. Tùy theo lịch trình, du khách cân nhắc địa điểm lưu trú để tiện di chuyển đến các điểm tham quan. Tại trung tâm thành phố Tuyên Quang, Khách sạn Mường Thanh Tuyên Quang có giá dao động 1-1,3 triệu đồng/đêm, Royal Palace giá khoảng 800.000 đồng/ đêm, các cơ sở lưu trú nhỏ hơn sẽ có mức giá thấp hơn.

Hà Giang, Tuyên Quang hiện có nhiều lựa chọn lưu trú cho du khách từ khu nghỉ dưỡng, khách sạn cho đến homestay, nhà nghỉ.

Tại trung tâm phường Hà Giang, khách sạn Four Points by Sheraton Hà Giang cũng có mức giá dao động trong khoảng 1,3 triệu đồng/đêm, là điểm lưu trú đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế đầu tiên tại Hà Giang. Ngoài ra, du khách cũng có thể chọn nghỉ dưỡng tại resort P’apiu hoặc homestay trong thôn Lô Lô Chải với đa dạng hạng phòng, mức giá, tùy theo lộ trình khám phá.