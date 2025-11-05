Mê mẩn giữa biển mây trên 'nóc nhà' Quảng Trị

Pa Thiên và Voi Mẹp là 2 ngọn núi nằm gần nhau ở xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị. Khu vực này sở hữu hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú, cảnh quan hùng vĩ, hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn cho những du khách yêu thích mạo hiểm và khám phá thiên nhiên hoang dã.

Pa Thiên và Voi Mẹp là 2 ngọn núi nằm gần nhau ở xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Tr. Cương

Pa Thiên cao 1.625m so với mực nước biển. Tên gọi này được hiểu là “ngọn núi của trời” - cao vời vợi, chạm tới mây xanh.

Voi Mẹp, còn được gọi là Tá Linh Sơn, cao hơn 1.707m, là ngọn núi cao nhất tỉnh Quảng Trị. Tên “Voi Mẹp” bắt nguồn từ hình dáng dãy núi trông như một con voi khổng lồ đang nằm nghỉ giữa đại ngàn.

Để đến được Pa Thiên, Voi Mẹp, bạn phải băng qua rừng nguyên sinh với thảm thực vật phong phú. Ảnh: Tr. Cương

Từ điểm tập kết nguồn Rào - Pin, hành trình đến Pa Thiên dài khoảng 8km, băng qua rừng nguyên sinh rậm rạp, men theo những lối mòn phủ đầy lá mục, vượt qua suối lạnh và những con dốc dựng đứng. Khi đặt chân đến nơi, Pa Thiên mở ra trước mắt một không gian bao la, mây trắng trôi lững lờ giữa trời xanh.

Từ Pa Thiên nhìn lên đỉnh Voi Mẹp. Ảnh: Tr. Cương

Thảm thực vật trên đỉnh Pa Thiên chủ yếu là rừng lùn, với những loài cây thuộc họ chè và họ đỗ quyên. Giữa khung cảnh hoang sơ ấy, có những gốc chè cổ thụ không rõ bao nhiêu tuổi, lặng lẽ nép mình bên những phiến đá phủ rêu.

Bãi đá trên đỉnh Pa Thiên. Ảnh: Tr. Cương

Từ Pa Thiên đi thêm khoảng 2km, du khách sẽ chạm đến đỉnh Voi Mẹp - nơi cảm xúc thật sự bùng nổ. Từ độ cao này, phóng tầm mắt xuống dưới, biển mây cuồn cuộn như sóng, những áng mây trắng cứ nối nhau đổ xuống lòng khe sâu tưởng chừng không đáy.

Đỉnh Voi Mẹp còn có tên gọi Tá Linh Sơn, cao trên 1.707m, là ngọn núi cao nhất của Quảng Trị. Ảnh: Tr. Cương

Nơi đây suốt 4 mùa sương giăng mây phủ. Vì vậy săn mây trên đỉnh Voi Mẹp - "nóc nhà Quảng Trị" là một trải nghiệm hết sức độc đáo, khó quên.

Biển mây cuồn cuộn như sóng. Ảnh: Tr. Cương

Sau thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và khảo sát hành trình, mới đây, đề án khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch này đã được hoàn thiện.

Nơi đây suốt 4 mùa sương giăng mây phủ. Ảnh: Tr. Cương

Theo đề án, sản phẩm du lịch sinh thái trekking Pa Thiên - Voi Mẹp có 2 chương trình tham quan: tour 2 ngày 1 đêm với lộ trình 6,5km (từ cửa rừng đến bãi đá mới, đỉnh Pa Thiên, Voi Mẹp) và tour 3 ngày 2 đêm với lộ trình 8,8km (từ cửa rừng đến đỉnh Voi Mẹp).

Săn mây trên đỉnh Voi Mẹp là một trải nghiệm hết sức độc đáo, khó quên. Ảnh: Tr. Cương

Cả 2 tour đều xuất phát từ xã Hướng Phùng, đi qua 3 tiểu khu thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (phía Tây Bắc của huyện Hướng Hóa cũ). Mỗi tour giới hạn không quá 25 người, mỗi ngày không quá 2 đoàn, để đảm bảo an toàn và trải nghiệm tốt nhất.

Từ đỉnh núi nhìn xuống cánh đồng điện gió. Ảnh: Tr. Cương

Đơn vị khai thác cũng đã ký biên bản hợp tác với đội hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm du lịch. Khoảng 20 thanh niên người Vân Kiều sẽ tham gia hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn khách trong hành trình chinh phục đỉnh Voi Mẹp.

Đây được xem là giải pháp vừa tạo sinh kế cho đồng bào Vân Kiều, vừa góp phần quảng bá bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng núi phía Tây Nam Quảng Trị.

Cây hoàng đàn giả (còn gọi là hồng tùng hoặc dương tùng) trên đường trekking đến Pa Thiên, Voi Mẹp. Ảnh: Tr. Cương