Hoàng hôn đầy chất thơ ở thiên đường nghỉ dưỡng Măng Đen

Khi mặt trời bắt đầu chậm rãi lùi về phía dãy núi xa, cả không gian núi rừng Măng Đen như được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng. Núi đồi, thung lũng và cả những con đường làng uốn lượn như lạc trôi trong ánh nắng cuối ngày ửng hồng khắp nơi . Khoảnh khắc ấy, du khách cảm giác như thời gian chậm lại giữa không gian bình yên hiếm có.

Buổi chiều ở Măng Đen thường đến nhẹ nhàng. Khi những tia nắng cuối ngày bắt đầu buông xuống, bầu trời cao nguyên chuyển mình qua nhiều gam màu. Từ vàng nhạt dịu dàng, sắc trời dần chuyển sang cam rực rỡ nhuộm đỏ rực trước khi khuất hẳn sau rừng thông. Sắc màu chuyển giao giữa ngày sang đêm kết hợp với rừng cây vào mùa thay lá vàng cam, đỏ rực tạo nên bức tranh thiên nhiên độc đáo, sống động.

Ánh nắng chiều len lỏi qua từng tán thông cao vút, vẽ nên những vệt sáng dài hệt như ánh hào quang bừng sáng cả vạt rừng. Tiếng gió lướt qua tán cây, hòa cùng tiếng chim gọi nhau về tổ, tạo nên một bản hòa âm nhẹ nhàng của núi rừng khi ngày dần khép lại.

Ở khu vực hồ Đăk Ke, khung cảnh hoàng hôn càng trở nên huyền ảo. Mặt nước phẳng lặng như tấm gương khổng lồ phản chiếu cả bầu trời đang đổi màu. Những cụm mây hồng trôi chậm trên mặt hồ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng đến nao lòng.

Hoàng hôn ở Măng Đen không ồn ào như những bãi biển đông đúc hay nơi phố thị đông người. Du khách khi đến đây thường chọn những con đường quanh co giữa rừng thông để dừng chân ngắm hoàng hôn. Có người ngồi lặng trên bậc gỗ của quán cà phê nhỏ ven đồi, nhâm nhi tách cà phê lặng nhìn mặt trời đang dần khuất sau dãy núi. Có người lại thong thả tản bộ bên hồ, để mặc cho làn gió cao nguyên mang theo thời tiết se lạnh dịu dàng của đêm sắp về.

Măng Đen cũng có nhiều điểm lý tưởng để du khách chiêm ngưỡng trọn vẹn khoảnh khắc hoàng hôn. Chùa Khánh Lâm là một trong những nơi mang đến cảm giác an nhiên nhất. Từ ngọn đồi phía sau chùa, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát cả vùng rừng núi rộng lớn. Khi ánh nắng cuối ngày chiếu lên mái chùa cổ kính, khung cảnh trở nên thanh tịnh và đầy thiền vị, khiến lòng người bỗng lắng lại.

Rừng thông Măng Đen, nằm ngay tại trung tâm xã Măng Đen cũng là điểm dừng chân yêu thích của nhiều du khách. Khi chiều xuống, ánh nắng vàng len qua những hàng thông xanh mướt, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa bình yên.

Không xa khu vực trung tâm, khu 37 hộ ở xã Măng Đen lại mang đến một vẻ đẹp khác – giản dị và tĩnh lặng. Những ngọn đồi xanh trải dài dưới ánh chiều, những con đường nhỏ quanh co và không gian ít đông đúc tạo nên một góc hoàng hôn rất riêng, thích hợp cho những ai muốn tìm kiếm sự riêng tư và thư thái.

Khi mặt trời khuất hẳn sau dãy núi, Măng Đen dần chuyển sang một vẻ đẹp khác – trầm mặc và sâu lắng hơn. Ánh chiều còn sót lại vương trên bầu trời như một dải lụa tím nhạt trước khi nhường chỗ cho màn đêm đang buông xuống.

Những ngôi nhà nhỏ bắt đầu lên đèn. Ánh sáng vàng ấm áp lấp ló giữa rừng thông, tạo nên khung cảnh vừa ấm cúng vừa lãng mạn. Không khí cao nguyên lúc này trở nên se lạnh, mang theo cảm giác rất đặc trưng của vùng đất đại ngàn.

Hoàng hôn khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong lòng người – một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng và đầy mê hoặc. Có lẽ chính những khoảnh khắc dịu dàng ấy đã khiến Măng Đen trở thành nơi mà bất cứ ai từng đặt chân đến đều mong có ngày quay lại, chỉ để được ngắm thêm một buổi hoàng hôn nữa giữa núi rừng Tây Nguyên.

Măng Đen – viên ngọc xanh của Kon Tum – ngày càng khẳng định sức hút của mình trên bản đồ du lịch sinh thái Việt Nam. Năm 2025, khu du lịch sinh thái này đón hơn 1,8 triệu lượt khách trong tổng số khoảng 5 triệu lượt khách đến khu vực Quảng Ngãi mở rộng, đóng góp quan trọng vào tổng doanh thu du lịch hơn 3.700 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, Măng Đen tiếp tục được định hướng trở thành điểm kết nối quan trọng trong chuỗi du lịch “Rừng – Biển”. Nếu như du khách tìm đến đảo Lý Sơn để tận hưởng vẻ đẹp của biển cả thì Măng Đen lại là nơi để trở về với rừng xanh, với khí hậu trong lành và những khoảnh khắc thiên nhiên đầy cảm xúc.

Sự kết hợp hài hòa giữa du lịch biển đảo và du lịch sinh thái rừng núi, cùng với những cơ chế chính sách đầu tư và quy hoạch phát triển du lịch quốc gia, đang mở ra cơ hội lớn để ngành du lịch khu vực bứt phá mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.

Và trong hành trình ấy, hoàng hôn Măng Đen mãi là “bản tình ca” đẹp nhất của miền Tây Quảng Ngãi – nơi đất trời gặp gỡ, nơi con người tìm lại sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn.