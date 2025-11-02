Hà Nội vào top thành phố thân thiện nhất thế giới 2025

Đông Nam Á có hai đại diện trong danh sách là Hà Nội (vị trí 11) và Chiang Mai, Thái Lan (vị trí 16). Châu Á còn góp mặt hai thành phố khác là Abu Dhabi và Dubai (UAE). 16 vị trí còn lại trong danh sách thuộc về các thành phố ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và Australia.

Đầu năm nay, tạp chí Time Out đã khảo sát 18.500 cư dân tại các thành phố toàn cầu về quê hương của họ. Khảo sát đặt câu hỏi về mức độ người dân địa phương mô tả quê hương của họ là "hiếu khách và thân thiện" để tìm ra những điểm đến thân thiện nhất. Các câu trả lời đã giúp lọc ra danh sách 50 thành phố tốt nhất thế giới, đồng thời cung cấp cái nhìn sâu về các tiêu chí như không gian xanh, nghệ thuật, văn hóa và mức độ hạnh phúc.

Sự đón tiếp nồng hậu, bên cạnh ẩm thực ngon và thời tiết đẹp, là động lực lớn khiến du khách muốn quay lại một điểm đến. Nhiều thành phố thường bị mang tiếng là "khó gần", nhưng những trung tâm đô thị này lại là nơi hội tụ của các cộng đồng đa dạng. Chỉ cần du khách chịu khó khám phá các khu phố và trò chuyện cùng người dân, họ sẽ bắt gặp vô số gương mặt niềm nở.

Cây lộc vừng ở hồ Hoàn Kiếm, trung tâm Hà Nội. Ảnh: Kiều Dương

Porto, Bồ Đào Nha, đứng đầu danh sách 20 thành phố thân thiện nhất thế giới. Kết quả khảo sát cho thấy người dân Porto tự hào về sự thân thiện của thành phố mình hơn bất kỳ nơi nào khác. Có tới 85% người dân Porto nói rằng hàng xóm của họ rất tốt bụng.

Porto cũng đứng thứ 4 về vẻ đẹp, thứ 12 về hạnh phúc và thứ 8 trong bảng xếp hạng tổng thể. Gần đây nhất, thành phố được vinh danh là "Điểm đến thành phố tốt nhất" tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards 2025).

Xếp thứ hai là Bilbao (Tây Ban Nha), nơi 71% người dân bản địa được khảo sát cho rằng thành phố của họ hiếu khách. Còn ba thành phố Tây Ban Nha khác góp mặt là Madrid, Valencia và Sevilla.

Medellin, thành phố lớn thứ hai ở Colombia, xếp thứ ba trong bảng xếp hạng. Thành phố sôi động này sở hữu nền ẩm thực đặc sắc, cuộc sống về đêm náo nhiệt và những con người hạnh phúc. 69% người dân tin rằng thành phố của họ sẽ chào đón du khách bằng vòng tay rộng mở.

Danh sách 20 thành phố thân thiện nhất thế giới 2025

Time Out là tạp chí chuyên về đời sống, ẩm thực, du lịch, nghệ thuật và giải trí. Được thành lập năm 1968 ở London (Anh), tạp chí hiện hoạt động như một nền tảng số, cung cấp gợi ý về nhà hàng, sự kiện và trải nghiệm độc đáo, trở thành nguồn tham khảo đáng tin cậy cho du khách, người dân địa phương.