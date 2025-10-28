Hà Nội lọt top 5 thành phố hạnh phúc nhất châu Á năm 2025

Khảo sát năm nay thu hút hơn 18.000 cư dân đô thị trên khắp châu Á tham gia, đánh giá mức độ hài lòng về cuộc sống tại nơi họ sinh sống dựa trên các yếu tố như văn hóa, ẩm thực, đời sống về đêm, chất lượng sống và tinh thần cộng đồng. Người tham gia cũng trả lời 5 câu hỏi then chốt, trong đó có "Thành phố của tôi khiến tôi hạnh phúc", "Người dân ở thành phố của tôi có vẻ hạnh phúc" và "Tôi tìm thấy niềm vui trong những trải nghiệm hàng ngày mà thành phố mang lại".

Kết quả cho thấy, 88% người dân Hà Nội cho biết họ cảm thấy hạnh phúc khi sống tại đây, ngang bằng tỷ lệ với Chiang Mai (Thái Lan). Tuy nhiên, Hà Nội được đánh giá cao hơn ở hai khía cạnh: nhiều người cho rằng cư dân thủ đô có tinh thần lạc quan và dễ dàng tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị mỗi ngày, từ ly cà phê buổi sáng, bữa ăn vỉa hè, đến những buổi dạo quanh hồ hay tham gia các hoạt động cộng đồng.

Ăn cốm vào mùa thu là trải nghiệm không thể bỏ qua. Ảnh: Thảo Nhi

Theo Time Out, Hà Nội và Chiang Mai đại diện cho hai thành phố Đông Nam Á có "nhịp sống chậm rãi, thiên nhiên gần gũi và cảm giác gắn kết cộng đồng rõ rệt". Cả hai được xem là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và đời sống tinh thần.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Mumbai (Ấn Độ), nơi 94% cư dân nói rằng thành phố mang lại niềm vui cho họ, tiếp theo là Bắc Kinh (93%) và Thượng Hải (92%). Theo Time Out, các đô thị Trung Quốc ghi điểm nhờ an toàn, giá cả hợp lý và hệ thống tiện ích phát triển.

Ngược lại, nhiều trung tâm toàn cầu như Seoul, Singapore và Tokyo lại có thứ hạng thấp hơn, do nhịp sống nhanh, áp lực công việc và chi phí sinh hoạt cao. Chỉ 70% cư dân Tokyo cho biết họ cảm thấy hạnh phúc tại thành phố này.

Trong bảng xếp hạng toàn cầu, Hà Nội cũng góp mặt ở vị trí 17, một kết quả cho thấy thủ đô Việt Nam ngày càng được quốc tế công nhận không chỉ vì di sản văn hóa mà còn bởi chất lượng sống tích cực.

Mùa thu là lúc tiết trời đẹp nhất trong năm ở Hà Nội, với bầu trời xanh trong, gió heo may se se lạnh, lá vàng rơi, mùi hoa sữa thoảng.... Ảnh: Lê Chi

Việc góp mặt trong top 5 thành phố hạnh phúc nhất châu Á phản ánh hình ảnh mới của Hà Nội: một đô thị vẫn giữ được bản sắc, nhịp sống an nhiên và sự thân thiện, những yếu tố đang trở thành "thước đo hạnh phúc" trong kỷ nguyên hiện đại.