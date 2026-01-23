'Chị đẹp, em xinh' chen chân chụp ảnh áo dài Tết ở hồ Hoàn Kiếm

Từng tốp hội nhóm đến người chụp riêng lẻ kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ để ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong tà áo dài truyền thống.

Quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm xuất hiện nhiều dịch vụ ăn theo như cho thuê cành hoa, xích lô, thậm chí cả dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp, chụp và gửi file ảnh trực tiếp về điện thoại, hoạt động khá nhộn nhịp.

Trong những năm gần đây, nhiều người lựa chọn thuê áo dài để chụp ảnh trước Tết thay vì mua hoặc may mới. Hình thức này được đánh giá thuận tiện nhờ mẫu mã, màu sắc, kích cỡ đa dạng, trong khi chi phí thuê thấp hơn so với các thiết kế may hoặc mua sẵn, đặc biệt là áo dài cầu kỳ, giúp người mặc dễ thay đổi phong cách.

Để có bộ ảnh như ý, nhiều bạn trẻ sẵn sàng chi tiền triệu cho áo dài, trang điểm, làm tóc và dịch vụ chụp chuyên nghiệp; thậm chí thuê trọn gói êkíp gồm nhiếp ảnh, stylist và trợ lý ánh sáng.

Khu vực photobooth đối diện Bưu điện Việt Nam có góc chụp bao trọn Tháp Rùa thu hút đông người xếp hàng . Giá dịch vụ này là 70.000 đồng/tấm.

Dọc bờ hồ, khu vực đối diện tượng đài Lý Thái Tổ và Bưu điện Việt Nam là nơi tập trung đông người dân dạo chơi, chụp ảnh nhất.

Lan Hương (ngoài cùng bên trái) cho biết cùng nhóm bạn thân đã duy trì thói quen chụp ảnh áo dài dịp Tết suốt ba năm, xem đây như cách khởi đầu năm mới nhiều may mắn, niềm vui. Theo cô, năm nay lượng người đi chụp ảnh đông hơn nhưng lại tạo không khí rộn ràng. 'Đông thì hơi khó chụp, nhưng đông lại vui, cảm giác Tết sắp đến gần hơn', cô nói.

Nhiều bạn nữ lựa chọn chất liệu voan mỏng, tạo cảm giác mềm mại, bay bổng. Phụ kiện như hoa tươi, nón... được chị em yêu thích.

Đồng Lê Dung (18 tuổi) cho biết chi phí cho buổi chụp, gồm thuê trang phục, trang điểm và mua hoa, khoảng hơn 300.000 đồng.

Đây là lần thứ hai Dung chụp ảnh áo dài, sau lần chụp kỷ yếu. 'Thấy mọi người chụp áo dài dịp Tết rất đẹp nên tôi cũng muốn lưu giữ kỷ niệm tuổi trẻ', cô nói. Ngoài hồ Hoàn Kiếm, Dung dự định tiếp tục chụp thêm tại chùa Nôm hoặc Văn Miếu Quốc Tử Giám để bộ ảnh đa dạng hơn.

Kiều Trang (phường Đống Đa) cho biết năm nay quyết định chuyển sang chụp ảnh ngoài trời, thay vì trong nhà như những năm trước. Để có bộ ảnh xuân ưng ý, ngoài trang điểm, làm tóc và chuẩn bị phụ kiện, cô đi cùng nhiếp ảnh gia và một trợ lý hỗ trợ trong suốt buổi chụp. Do thời tiết khá âm u, ekip phải sử dụng thêm đèn chiếu để đảm bảo hình ảnh trong trẻo, đó cũng là điều khiến Kiều Trang chưa thực sự hài lòng.

Bên cạnh các gam đỏ, hồng quen thuộc, nhiều bạn trẻ chọn áo dài trắng, pastel hoặc tông ấm nhẹ.

Linh Nga (23 tuổi, phường Thanh Xuân, Hà Nội) có mặt tại điểm chụp từ 13h, cho biết cô chuẩn bị bộ ảnh Tết sớm để tránh cập rập. Đây là năm thứ tư cô chụp áo dài dịp Tết; lần này, Linh Nga thuê xích lô chụp ảnh với giá 50.000 đồng trong 20 phút.

Concept năm nay hướng tới hình ảnh người phụ nữ dịu dàng trong tà áo dài, kết hợp bó hoa dơn đơn trắng giá khoảng 100.000 đồng. Cô nhận xét không khí chụp ảnh Tết năm nay rộn ràng, thời tiết ấm áp, thuận lợi. 'Trước đây tôi thường chụp trong studio, năm nay muốn thay đổi ra ngoài trời', Linh Nga nói.

Có mặt tại điểm chụp từ khoảng 15h30, Bùi Duy Cường và bạn gái Nguyễn Thị Thảo cho biết đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho buổi chụp. 'Cả hai chọn áo dài sao cho đồng điệu, nhưng không quá mất công vì đã quen đi chọn đồ cùng nhau', Cường nói.

Yêu nhau khoảng một năm, đây là lần đầu họ ghi lại khoảnh khắc áo dài dịp Tết. 'Những năm trước tôi chụp một mình, năm nay chụp cùng người yêu nên cảm giác khác hẳn, thấy mình có phong thái chững chạc hơn', anh cho biết.

Góc chụp dưới tháp Hòa Phong với mái vòm được nhiều bạn trẻ lựa chọn nhờ không gian trầm mặc, mang nét cổ kính, hoài niệm.

Tùng Đinh