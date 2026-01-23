Chọn vị trí đẹp xem pháo hoa mừng Đại hội Đảng

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV sẽ diễn ra cùng với đêm nghệ thuật "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng", bắt đầu từ 20h ngày 23/1, tại sân vận động Mỹ Đình. Đêm diễn gồm ba chương, sau mỗi chương có màn trình diễn pháo hoa tầm thấp (giàn phun và hỏa thuật), kết thúc là 15 phút pháo hoa tầm cao.

Các trận địa pháo hoa được bố trí trên mái của sân và bên trong cổng phía đường Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ. Khoảng 10.000 đơn vị pháo hoa, trong đó 4.600 quả tầm cao, 950 giàn phun và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật, được sử dụng. Số lượng pháo hoa nhiều hơn khoảng 4 lần so với các sự kiện khác ở Hà Nội. Pháo tầm cao từ 110 đến 200 m, bán kính tỏa rộng nhất 150 m. Quanh khu vực khán đài B của sân là pháo hoa hỏa thuật với độ cao từ 50 đến 90 m, các giàn pháo hỏa thuật cao khoảng 50 đến 60 m.

Sau hai ngày tổng duyệt, đại diện truyền thông của Ban tổ chức, một số nhiếp ảnh gia và người dân quanh khu vực Mỹ Đình tư vấn những điểm quan sát pháo hoa có tầm nhìn thoáng và ngang tầm bắn để du khách thưởng thức đêm nghệ thuật tại khu vực Mỹ Đình.

Vị trí ở tầm cao

Góc quan sát pháo hoa từ tòa chung cư The Emerald. Ảnh: BTC

Các chung cư, khách sạn và khu văn phòng hướng về sân vận động Mỹ Đình đều có thể quan sát pháo hoa. Tuy nhiên, có một số vị trí quan sát đẹp như:

- Chung cư The Emerald, MHDI CT5-CT6 (đều ở phố Đình Thôn), hai tòa MHDI (ngã tư Lê Đức Thọ - Trần Hữu Dực), tòa Sudico (phố Mễ Trì), chung cư 789 (phố Mỹ Đình 2), các căn tầng cao của tòa The Manor (phố Mễ Trì), tòa Mỹ Đình - Sông Đà (phố Trần Văn Lai), chung cư Vinhome Skylake (đường Phạm Hùng), chung cư Golden Palace (phố Mễ Trì), tòa A chung cư The Matrix One (phố Lê Quang Đạo), tòa Florence và Iris Garden (đều ở phố Trần Hữu Dực).

- Các phòng khách sạn trên cao hướng về sân vận động như Sheraton Hanoi West (đường Lê Đức Thọ), Keangnam Landmark 72 (đường Phạm Hùng) có thể ngắm pháo hoa đẹp nhưng khó chụp ảnh vì vướng kính màu.

- Các tòa nhà văn phòng như Viettel, Ngân hàng Agribank, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (tầng cao).

Vị trí ở tầm thấp

Vị trí quan sát pháo hoa từ hồ điều hòa Cầu Giấy. Ảnh: BTC

- Quanh quảng trường Mỹ Đình đều quan sát được pháo hoa, gồm các tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, các đường nhánh bên hông Cung Thể thao Dưới nước. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, đoạn đường trực diện sân sẽ bị cấm. Người dân và du khách đứng cách sân khoảng 500 m.

- Các tuyến phố sau sân như Nguyễn Văn Giáp, Đỗ Xuân Hợp, Phúc Diễn xem được pháo hoa nhưng không đẹp bằng ở phía trước.

- Công viên hồ điều hòa Cầu Giấy bên cạnh Cung Thiếu Nhi Hà Nội là điểm quan sát từ xa đẹp, không bị vướng tầm nhìn. Đây là không gian công cộng, đang được sửa sang thành vườn hoa.

Một số lưu ý khác

Điểm quan sát trên mặt phố Lê Quang Đạo. Ảnh: BTC

Theo đại diện Ban tổ chức, góc ngắm pháo hoa đẹp nhất không phải "càng gần càng tốt", mà phụ thuộc vào độ cao, khoảng cách và bối cảnh. Với pháo hoa nghệ thuật, người quan sát sẽ phải nhìn trọn hình dạng bông pháo, ít bị che khuất bởi khói, có chiều sâu, nhiều tầng. Với người quay phim và chụp ảnh, lý tưởng nhất là các góc có thể nhìn được từ gốc (từ súng bắn lên) hoặc phản chiếu trên mặt nước.

Người dân và du khách cần đến sớm 2-3 tiếng, tìm chỗ gửi xe và chọn địa điểm đứng phù hợp vì khả năng sẽ đông đúc.

Hà Nội đang có đợt gió mùa Đông Bắc mạnh. Người dân và du khách lưu ý yếu tố thời tiết, đặc biệt hướng gió trước thời điểm bắn để không bị khói che tầm nhìn.

Các vị trí quá cao so với tầm bắn của pháo hoa sẽ không đẹp vì không thấy hết hình dáng của mỗi quả pháo hoặc chỉ thấy khói. Vị trí lý tưởng nhất ngang tầm bắn.

Các nhà hàng, quán cà phê gần sân vận động đều không hoạt động dịp này vì lý do an ninh.

Do điểm bắn pháo hoa khác với Tết Âm lịch hằng năm nên một số vị trí quan sát được dịp Tết, dịp này sẽ không xem được.

Kịch bản của chương trình pháo hoa do các chuyên gia từ Malaysia từng tham gia tư vấn ở lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) thực hiện. Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công ty Hóa chất 21 cùng xây dựng kịch bản và bố trí trận địa.