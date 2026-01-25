Người Thủ đô rộn ràng vừa mua vừa check-in bưởi Diễn trước thềm Tết Bính Ngọ

Những ngày này, từ sáng sớm, không khí lao động tại các vườn bưởi Diễn ở phường Phúc Diễn đã rộn ràng. Những quả bưởi chín vàng, căng tròn được thu hái cẩn thận, phân loại ngay tại vườn để kịp cung ứng cho thị trường Tết.

Theo anh Nguyễn Gia Dũng, chủ vườn bưởi Diễn (rộng hơn 4 ha với khoảng 2.000 gốc), năm nay gia đình anh dự kiến thu hoạch khoảng 20.00.000 quả.

"Bưởi Diễn càng già cây, vỏ càng rám thì hương vị càng thơm, ngọt sâu. Sau khi hái nên để thêm vài ngày cho xuống nước, khi đó chất lượng mới đạt độ ngon nhất", anh Dũng chia sẻ.

Không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng và biếu Tết, vài năm gần đây, các nhà vườn bưởi Diễn còn mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh.

Trung bình mỗi ngày, mỗi vườn đón khoảng 50 –100 lượt khách, góp phần tăng thêm nguồn thu và quảng bá thương hiệu bưởi Diễn truyền thống.

Khách tham quan thích thú chụp ảnh, trải nghiệm không gian vườn bưởi những ngày cận Tết.

Chị Thu Thủy (Hà Nội), khách quen của vườn bưởi Diễn, cho biết: "Gia đình tôi năm nào cũng đến đây mua bưởi. Bưởi Diễn có hương vị đặc trưng, để càng lâu càng ngọt. Đến vườn vừa được chọn bưởi tận tay, vừa trải nghiệm không khí lao động ngày giáp Tết và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ".

Hiện giá bưởi Diễn tại vườn dao động 20.000 - 50.000 đồng/quả, tùy trọng lượng và độ tuổi cây. Theo các nhà vườn, mức giá được giữ ổn định nhiều năm nhằm bảo đảm sức tiêu thụ và giữ uy tín cho đặc sản bưởi Diễn – loại quả quen thuộc trên mâm ngũ quả ngày Tết của nhiều gia đình.

Bưởi Diễn chín vàng, trĩu cành trong khu vườn hơn 20 năm tuổi tại phường Phúc Diễn (Hà Nội).

Người trồng bưởi thu hái từng quả bưởi chín, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Những quả bưởi Diễn được lựa chọn kỹ lưỡng, ưu tiên dáng tròn đều, màu vàng đẹp mắt.

Sau thu hoạch được tập kết, phân loại ngay tại vườn.

Niềm vui của người trồng bưởi trong mùa thu hoạch cao điểm.

Không gian vườn bưởi vàng rực, trở thành điểm check-in thu hút nhiều gia đình dịp cuối năm.