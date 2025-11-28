Du khách đông nghịt tại Lô Lô Chải, xếp hàng cả tiếng để chụp ảnh ngày cuối tuần

Mùa hoa tam giác mạch nở rộ khắp Lũng Cú, cộng thêm thời tiết thuận lợi khiến Lô Lô Chải đông kín, khách phải chen chân tại các điểm chụp ảnh đẹp hay quán ăn ngon, quán cà phê.

Anh Hoàng Hiếu (25 tuổi, Hà Giang) - một hướng dẫn viên du lịch, cho biết, lượng khách tới Lô Lô Chải cuối tuần này còn đông hơn nhiều dịp tết Nguyên đán - mùa hoa đào nở. Theo anh Hiếu, lượng khách tới ngôi làng tăng mạnh kể từ khi nơi đây được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025" hồi tháng 10.

"Khách đông từ đầu tuần tới cuối tuần, lúc nào cũng nườm nượp người, xe cộ. Tại những góc chụp ảnh nổi tiếng, du khách xếp hàng chờ cả tiếng. Tôi thường phải tìm những nơi 'ít ai biết' để dẫn khách tới check-in", anh Hiếu nói.

Khách đổ về làng vào trưa ngày 22/11. Ảnh: Hoàng Hiếu

Việc tìm thuê phòng nghỉ, đặt dịch vụ ăn uống tại làng cũng trở nên khó khăn hơn vì quá đông khách. "Cuối tuần này tôi đưa 6 khách tới làng. Thời điểm làng yên ả nhất là sáng sớm và sau 22h", anh Hiếu nói.

Chị Hà Thùy Dung (Hải Phòng) chia sẻ, dù đã tìm kiếm trước 10 ngày nhưng chị không thể đặt phòng lưu trú cuối tuần ở Lô Lô Chải. Nữ du khách cùng bạn thân chỉ có thể ghé thăm làng trong ngày, xếp hàng chờ chụp ảnh với những cây đào nở sớm, cây hồng trĩu quả.

"Ngôi làng đông chẳng kém gì thành phố. Mình hơi tiếc vì đến vào lúc quá đông khách. Nhất định mình sẽ trở lại ngôi làng xinh đẹp này để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp bình yên", chị Dung chia sẻ.

Khách xếp hàng chờ chụp ảnh tại làng. Ảnh: Hoàng Hiếu

Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú thông tin, từ tháng 10 tới nay, lượng khách tới Lũng Cú tăng mạnh, khoảng 10.000 khách/tuần, thậm chí có thời điểm 12.000-15.000 khách/tuần. Trong đó, Lô Lô Chải là nơi hút khách nhất.

Theo ông Chung, lượng khách tăng mạnh không chỉ nhờ hiệu ứng danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025" mà còn bởi sức hấp dẫn của lễ hội hoa tam giác mạch, cộng thêm nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa hấp dẫn được địa phương tổ chức.

Trước những thông tin phản ánh về vệ sinh môi trường và tình trạng môi giới ôm phòng, đẩy giá cao gấp 3-4 lần giá niêm yết ở Lô Lô Chải, ông Chung khẳng định, xã Lũng Cú đã lập tức có phương án, hành động chấn chỉnh quyết liệt.

UBND xã Lũng Cú thành lập các đội kiểm tra về giá dịch vụ du lịch tại các homestay, yêu cầu toàn bộ 62 hộ kinh doanh homestay ở Lô Lô Chải công khai giá để du khách tránh bị "móc túi" khi lưu trú.

Làng Lô Lô Chải đón hàng ngàn khách mỗi ngày cuối tuần. Ảnh: Hoàng Hiếu

Được biết, hiện nay làng có 62 hộ kinh doanh homestay được công nhận, với công suất phục vụ tối đa tổng 1.000 khách mỗi đêm. Do đó, việc tìm được phòng nghỉ vào cuối tuần trở nên khó khăn. Du khách có thể lựa chọn nghỉ ở làng Thèn Pả ngay gần đó.

Làng Lô Lô Chải nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của Tổ quốc. Toàn thôn có hơn 120 hộ dân, chủ yếu là người Lô Lô. Nhà ở Lô Lô Chải đều là nhà trình tường, có tuổi đời từ vài chục đến hơn 200 năm.

Vẻ đẹp bình yên của Lô Lô Chải. Ảnh: Trang Tròn

Đến Lô Lô Chải, du khách sẽ được hòa mình vào nhịp sống của người dân tộc Lô Lô. Họ có thể tham gia vào các hoạt động như dệt lanh, trồng ngô, nấu rượu truyền thống, thưởng thức các món ăn đặc sản như thắng cố, thịt trâu gác bếp, cơm lam, rượu ngô.

Những tháng cuối năm và đầu năm là thời điểm lý tưởng tới khám phá Lô Lô Chải. Tuy nhiên, du khách cũng nên cân nhắc để không tới vào lúc quá đông đúc.