Du khách đạt kỷ lục đặt chân đến 195 quốc gia với thời gian nhanh nhất

Gần như mỗi sáng trong suốt hơn một năm, Micheael Zervos, 35 tuổi, người Mỹ gốc Hy Lạp lại thức dậy ở một quốc gia mới. Trong chuyến đi vòng quanh thế giới bắt đầu từ đầu năm 2024, anh đã đến gần 200 quốc gia trong 499 ngày, giành Kỷ lục Guinness "Người đến các quốc gia trên thế giới trong thời gian nhanh nhất" (được Liên Hợp Quốc công nhận).

Dù vậy, chuyến đi này của Michael không đơn thuần là cuộc đua về thời gian để lập kỳ tích hay hành trình khám phá du lịch thông thường. Anh đi khắp thế giới để thực hiện dự án mang tên Project Kosmos, được ấp ủ từ thời đại dịch, với mong muốn kết nối con người từ mọi nền văn hóa thông qua những câu chuyện về niềm vui. Trong suốt chuyến đi, anh hỏi người dân địa phương ở mỗi quốc gia câu hỏi duy nhất: "Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời bạn là gì?".

Micheael Zervos đặt chân đến 195 quốc gia trong 499 ngày. Ảnh: Guinness World Records

Những chia sẻ của họ được ghi lại các video, với sự góp mặt của mọi lứa tuổi, tầng lớp. Tất cả đều mỉm cười hoặc rơi nước mắt khi kể lại những khoảnh khắc quý giá nhất của họ như âu yếm con mèo cưng, nhận chìa khóa ngôi nhà mới hay gặp lại mẹ sau thời gian dài.

Michael cho biết trải nghiệm bị trầm cảm trong đại dịch và nhận thấy những cảm xúc tương tự ở nhiều người đã truyền cảm hứng để anh đi khắp thế giới ghi lại các câu chuyện hạnh phúc của nhân loại.

Michael, sống tại Detroit, bang Michigan, Mỹ, mất năm rưỡi lên kế hoạch cho chuyến đi. Anh giữ bí mật với bạn bè và gia đình vì sợ ý tưởng của mình không thành hiện thực. Nhưng khi liên hệ với các nhà tài trợ, những người từng lập kỷ lục trước đó, anh được mọi người nhiệt tình động viên, hỗ trợ.

Anh bắt đầu chuyến đi vào ngày 17/1/2024, bay tới Paris và nối chuyến đến Nga. Mỗi ngày, Michael đều ghi lại nhật ký về những điều đã làm. Trong chuyến bay đầu tiên, anh viết: "Tôi tự nhủ rằng mọi thứ mình đã lên kế hoạch trong cả năm giờ đây đã bắt đầu. Giờ chỉ là thực hiện".

Sau khi dành thời gian ở Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, Michael đi xuyên châu Phi. Ngày 23/1, anh bắt đầu hành trình ở Chad, sau đó đi về phía bắc đến Libya và Ai Cập. Michael kết bạn với người dân địa phương và khách du lịch, những người đã giới thiệu anh đến những món ăn mới, đưa anh đến các di tích cổ xưa và có những cuộc trò chuyện sôi nổi.

Micheael Zervos chụp ảnh cùng những người trẻ ở Port Sudan. Ảnh: Guinness World Records

Michael gọi các khu chợ ở châu Phi là "cuộc đua marathon của hương vị" và "biết ơn vì đã nếm được hương vị của đất nước này thông qua con người và những món ăn". Nhiều lần, anh được những người lạ "chào đón như một người bạn cũ", họ giúp đỡ anh về phương tiện đi lại và chỗ ở khi anh di chuyển.

Michael đến Trung Đông từ ngày 24/5, đặt chân đến Lebanon trước tiên rồi qua Jordan, Iraq, đảo Cyrup, Hy Lạp. Anh dành thời gian thăm gia đình ở Hy Lạp và ghé nơi ông nội Michael đã chào đời. Đầu tháng 6, anh đến Arab Saudi, Oman, Iran, Syria, UAE. Trong cuộc phiêu lưu, Michael đã đến thăm một số "địa điểm tôn giáo tuyệt đẹp nhất" cũng như những thành phố rực rỡ nhất.

Ngày 19/6, Michael đến Trung Quốc, ghé Vạn Lý Trường Thành. Tại đây, anh có khoảng khắc "tuyệt vời" khi cùng một người bạn mới nấu và thưởng thức các món ăn mới. Tại Mông Cổ, anh ấn tượng với địa hình hoang sơ, rộng lớn và "như chưa hề bị con người can thiệp". Hàn Quốc và Nhật Bản mang lại cho anh cảm giác "bùng nổ" khi thưởng thức các món ăn ở những quán ven đường.

Michael Zervos (phải) chụp ảnh cùng người dân địa phương trong một khu chợ ở Tusinia. Ảnh: DM

"Đây là nơi kết hợp hoàn hảo giữa du lịch, lịch sử và cộng đồng" là những điều Michael viết về Việt Nam vào ngày 5/7 trong nhật ký. Cuối tháng 7, anh ghé Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Malaysia.

Phần còn lại mùa hè, anh dành thời gian khám phá các đảo khi tới Indonesia, Philippines, Guam, Micronesia và "đặc biệt ấn tượng với sự tử tế của người dân" tại quần đảo Marshall. Anh kết bạn với một người phụ nữ tại quần đảo Marshall, người khiến anh có cảm giác quen thuộc giống người bà đã mất của mình. Khi bà anh nhập viện và đột ngột qua đời, anh đã không kịp nói lời tạm biệt. Khi ra sân bay, Michael bất ngờ khi có một cú chạm nhẹ vào vai. Quay lại, anh thấy người phụ nữ đứng ở đó, quyết tâm tiễn anh trước khi khởi hành.

Các điểm đến tiếp theo của Michael là châu Đại Dương, các quốc gia châu Á. Anh mô tả chuyến đi qua Trung Á là "nơi vẻ đẹp đan xen với sự suy tàn" và "một trong những chặng đường siêu thực và đáng suy ngẫm nhất của chuyến đi".

Tháng 11, anh đến Đông Âu, đi qua Serbia, Bulgaria, Hungary - nơi mọi người "rộng lượng dành thời gian và những hiểu biết sâu sắc" cho người khách lạ như Michael. Tháng 12/2024, anh ghé Bắc Âu và đón Giáng sinh ở Na Uy, thăm các khu chợ Giáng sinh trong thời tiết giá lạnh. "Tuyết nhẹ nhàng phủ lên các bức tượng, mang lại cảm giác thanh tao, tĩnh lặng, mờ ảo", anh viết. Michael nói đây là một trong những kỳ nghỉ đáng nhớ nhất đời, là lời nhắc nhở rằng bạn luôn được chào đón dù đang ở xa nhà.

Cuối tháng 2 năm nay, Micheal hoàn thành hành trình đến châu Âu, ghé Triều Tiên và bất ngờ với sự thân thiện của người dân địa phương. Sau đó, anh bay về Pháp để nối chuyến đến Nam Mỹ vào 9/3, ghé Brazil, Paraguay, Uruguay, Argentina. Michael phải chiến đấu với chứng say độ cao ở Bolivia nhưng bị cuốn hút bởi thành phố đầy màu sắc, nền văn hóa độc đáo và các chương trình đấu vật ở quốc gia này. Đến 30/5, anh kết thúc hành trình đặt chân tới các quốc gia có chủ quyền trên thế giới. Đây cũng là lúc trong đầu anh lẫn lộn nhiều suy nghĩ: từ kiệt sức đến lòng biết ơn.

Khi bay về nhà và bước ra khỏi khu vực nhận hành lý, bạn bè và gia đình đã đứng đợi sẵn để chào đón Michael. "Đây là cái kết hoàn hảo cho hành trình dài và đáng nhớ", Michael nói.