Khi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tiếp theo, nhiều người thường băn khoăn: "Đi đâu để tận hưởng những bãi biển đẹp nhất thế giới?". Hình ảnh trải khăn trên bãi cát mịn, ngắm mây bay lững lờ, lao mình xuống làn nước trong xanh và hít hà làn gió biển khi hoàng hôn buông xuống, tất cả là giấc mơ của bao du khách.
Dưới đây là danh sách 10 quốc gia có bờ biển dài nhất thế giới, dựa trên số liệu từ The World Factbook (CIA), tính tổng chiều dài ranh giới đất liền (bao gồm cả đảo) tiếp giáp với biển.
Đường bờ biển 15.134 km
New Zealand là hòn đảo giữa Thái Bình Dương nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên choáng ngợp. Trên quãng đường bờ biển dài hơn 15.000 km, du khách có thể chiêm ngưỡng núi lửa, thác nước, bãi biển hoang sơ và vô số cảnh sắc hùng vĩ.
Đường bờ biển: 19.924 km
Một đất nước rộng lớn như Mỹ góp mặt trong danh sách cũng là điều dễ hiểu. Đường bờ biển trải dài cả bờ Đông và bờ Tây, với 30 bang sở hữu bãi biển, từ California, Maine, Carolinas đến New York, tất cả đều có phần trong bức tranh biển trời hùng vĩ.
Đường bờ biển: 25.148 km
Theo số liệu chính thức, bờ biển Na Uy bao gồm phần đất liền (2.650 km), các vịnh hẹp, đảo nhỏ và vô số nhánh rẽ, tổng cộng hơn 25.000 km. Na Uy nổi tiếng với những vịnh hẹp kỳ vĩ và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ.
Đường bờ biển: 25.760 km
Australia gắn liền với hình ảnh biển xanh và cát vàng. Từ Bondi Beach đến quần đảo Whitsundays, giấc mơ du lịch xứ chuột túi luôn gợi nhớ đến cảnh nằm dài trên bãi cát mịn, thử sức lướt sóng hay vẫy vùng trong những con sóng.
Đường bờ biển: 29.751 km
Hệ thống đường sắt mới mở rộng giúp việc di chuyển đến những điểm ven biển như Fukui (biển Nhật Bản) dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần rời xa những thành phố sôi động, bạn đã có thể tận hưởng vài ngày thư giãn bên bãi biển yên bình.
Đường bờ biển: 36.289 km
Quốc gia quần đảo này được mệnh danh sở hữu những bãi biển đẹp nhất thế giới. Nơi đây là thiên đường cho hoạt động lướt sóng, lặn ngắm san hô hay đơn giản chỉ là ngồi bên ly cocktail ngắm hoàng hôn trên biển.
Đường bờ biển: 37.653 km
Đường bờ biển khổng lồ của Nga trải dài phần lớn ở khu vực phía Bắc, tạo nên cảnh quan thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa khắc nghiệt.
Đường bờ biển: 44.087 km
Là vùng tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, Greenland được biết đến là hòn đảo lớn nhất thế giới (không tính châu lục). Với bờ biển kéo dài hơn 44.000 km, nơi đây là vùng đất của băng tuyết, vịnh hẹp và thiên nhiên nguyên sơ.
Đường bờ biển: 54.716 km
Sở hữu hơn 17.000 hòn đảo, trong đó có các thiên đường du lịch nổi tiếng như Bali và Lombok, Indonesia là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới, đồng thời đứng thứ 2 về độ dài bờ biển.
Đường bờ biển: 202.080 km
Canada là quốc gia có đường bờ biển dài nhất thế giới, lên đến hơn 202.000 km. Riêng quần đảo Bắc Cực Canada đã có tới hơn 36.000 hòn đảo, trong đó nhiều đảo thuộc hàng lớn nhất thế giới. Đây là lý do khiến Canada vượt trội hoàn toàn so với các quốc gia khác về chiều dài bờ biển.
12/09/2025 23:52 PM (GMT+7)