Khi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tiếp theo, nhiều người thường băn khoăn: "Đi đâu để tận hưởng những bãi biển đẹp nhất thế giới?". Hình ảnh trải khăn trên bãi cát mịn, ngắm mây bay lững lờ, lao mình xuống làn nước trong xanh và hít hà làn gió biển khi hoàng hôn buông xuống, tất cả là giấc mơ của bao du khách.

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia có bờ biển dài nhất thế giới, dựa trên số liệu từ The World Factbook (CIA), tính tổng chiều dài ranh giới đất liền (bao gồm cả đảo) tiếp giáp với biển.