Danh sách 13 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2025 do Explore Worldwide, công ty du lịch nổi tiếng thế giới có trụ sở ở Anh, công bố dựa trên đề xuất của mạng lưới hướng dẫn viên và chuyên gia du lịch toàn cầu. Tiêu chí lựa chọn gồm sự độc đáo về địa chất, hệ sinh thái, trải nghiệm văn hóa, lịch sử và giá trị bảo tồn. Các bãi biển được vinh danh không chỉ sở hữu cảnh quan ấn tượng mà còn mang đến trải nghiệm gắn kết với thiên nhiên và cộng đồng địa phương.

Bãi biển Hồng, Indonesia

Bãi biển Hồng thuộc Vườn quốc gia Komodo, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1991 và là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới. Bãi cát đặc trưng với sắc hồng, hình thành từ san hô vỡ và vi sinh vật Foraminifera, tạo nên vẻ khác biệt so với những bãi biển thông thường. Khu vực này còn có rạn san hô phong phú, là nơi sinh sống của nhiều loài cá và sao biển. Du khách thường khởi hành từ Labuan Bajo bằng tàu để lặn ngắm san hô, khám phá cảnh quan và tìm hiểu về rồng Komodo - loài thằn lằn lớn nhất thế giới vẫn sinh sống tự nhiên trên đảo. Ảnh: Explore Bali

Bãi biển Le Morne, Mauritius

Bãi biển Le Morne nằm dưới chân những vách đá phía tây nam đảo Mauritius, trên Ấn Độ Dương, cách bờ đông nam châu Phi khoảng 2.000 km. Nơi đây có bãi cát trắng mịn, hàng dừa rợp bóng và là điểm lý tưởng cho các môn thể thao biển như lướt ván diều, chèo thuyền hay lặn ngắm san hô. Ngoài khơi, Le Morne nổi tiếng với hiện tượng ảo giác "thác nước dưới biển", khi dòng cát tạo cảm giác như đang đổ xuống tầng sâu đại dương. Ảnh: Mauritius Now

Bãi biển Boulders, Nam Phi

Bãi biển Boulders nằm trên bán đảo Cape của Nam Phi, nổi tiếng với những khối đá granit lớn bao quanh bãi cát trắng và làn nước xanh ngọc. Điểm đặc biệt của nơi đây là đàn chim cánh cụt châu Phi sinh sống, thường xuyên xuất hiện trên bãi và khu vực nước nông. Du khách có thể quan sát chúng từ các lối đi gỗ chạy dọc qua cồn cát, rặng cây và các điểm ngắm cảnh, nơi đôi khi bắt gặp loài chuột đá phơi nắng và chim cốc bay lượn trên bầu trời. Ảnh: Tripadvisor

Vịnh Á Long, Trung Quốc

Vịnh được mệnh danh là "Hawaii của Trung Quốc", phía nam đảo Hải Nam. Bãi cát trắng với làn nước xanh ngọc là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật biển như cá bướm và rùa biển. Trên bờ, hàng dừa xen giữa các khu nghỉ dưỡng và vườn nhiệt đới, nối với núi rừng qua những con đường treo đèn lồng và cầu kính bắc trên cao. Khi hoàng hôn buông, đường chân trời nhuốm ánh hồng cam, du khách có thể bắt gặp các tàu cá di chuyển qua khu vực núi Long Đầu. Ảnh: CGTN

Bãi Sunrise, Thái Lan

Bãi Sunrise, nằm ở bờ đông đảo Koh Lipe, một trong những điểm đến nổi bật của khu vực biển Andaman. Nơi đây được biết đến với các hoạt động lặn ngắm san hô, chèo thuyền đuôi dài và thưởng thức ẩm thực địa phương tại các quán ven biển. Khi thủy triều rút, du khách có thể đi bộ trên con đường cát tự nhiên trên biển để tham quan các đảo nhỏ xung quanh. Ảnh: Skotheimtravels

Bãi biển Cala Macarelleta, Tây Ban Nha

Bãi biển Cala Macarelleta nằm ở bờ tây nam đảo Menorca, Tây Ban Nha, được bao quanh bởi những vách đá vôi và rừng thông Aleppo. Đây là một bãi biển tách biệt, không có đường ôtô tiếp cận, du khách chỉ có thể đến bằng những lối mòn đi bộ quanh co hoặc bằng thuyền. Khu vực này là điểm đến phổ biến cho các hoạt động như bơi lội, lặn ống thở và chèo thuyền buồm. Tại đây có nhiều loài cá như cá tráp và các loài sinh vật biển khác sinh sống quanh các ghềnh đá và rạn san hô. Trên bờ, các lối mòn dẫn qua rừng thông và vách đá mang đến lựa chọn cho du khách muốn kết hợp nghỉ ngơi trên bãi biển với khám phá thiên nhiên xung quanh. Ảnh: Tripadvisor

Vịnh Pentle, Anh

Vịnh Pentle nằm ở bờ đông đảo Tresco, thuộc quần đảo Scilly. Bãi biển trải dài với cát trắng mịn, nằm trong vùng biển chịu ảnh hưởng của dòng hải lưu Gulf Stream (dòng vịnh). Nước biển tại đây trong xanh, thích hợp cho các hoạt động chèo kayak, bơi lội và ngắm cảnh ven bờ. Khu vực xung quanh có hệ sinh thái phong phú với các loài chim biển như chim bắt trai và hải cẩu thường xuất hiện gần bờ. Sau bãi biển là vườn thực vật cận nhiệt đới, nơi trồng nhiều loài cây đặc hữu và ngoại nhập, phát triển nhờ tiểu khí hậu đặc biệt của vùng Tresco. Ảnh: HolidayFox

Bãi biển Vik i Myrdal, Iceland

Bãi biển Vik i Myrdal, tọa lạc ở bờ nam Iceland, được biết đến với bãi cát đen hình thành từ dung nham núi lửa và những vách đá bazan. Nổi bật nhất là các cột đá Reynisdrangar ngoài khơi, gắn liền với truyền thuyết về những con quỷ khổng lồ bị ánh sáng Mặt Trời hóa đá. Khu vực này là môi trường sống của nhiều loài chim biển như hải âu mũ, mòng biển phương bắc và chim guillemot, đặc biệt thu hút vào mùa sinh sản. Nhờ địa hình độc đáo cùng bầu trời thường xuyên thay đổi sắc độ, Vik i Myrdal trở thành điểm đến yêu thích của các nhiếp ảnh gia và du khách tìm kiếm trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ. Ảnh: Manawa

Bãi biển Playa la Concha, Tây Ban Nha

Playa la Concha là bãi biển hình vòng cung nằm trong vịnh San Sebastián, Tây Ban Nha, được bao bọc bởi đảo Santa Clara, núi Igueldo và núi Urgull. Đây là địa điểm phổ biến cho các hoạt động như chèo ván đứng và bơi dọc theo đường cong bờ biển. Trên bờ, những công trình kiến trúc thế kỷ 19 trải dọc lối đi dạo, xen kẽ các quán cà phê và nhà hàng ngoài trời. Khi thủy triều rút, bãi biển lộ ra các hồ thủy triều, du khách có thể bắt các loại cua nhỏ. Vào buổi tối, cư dân địa phương thường tản bộ dọc bãi biển, ngắm hoàng hôn trên đường chân trời. Ảnh: Alberto-g-rovi

Quần đảo Los Roques, Venezuela

Quần đảo Los Roques, thuộc vùng biển Caribe của Venezuela, là một quần thể gồm hơn 300 đảo, cồn cát và bãi biển. Khu vực này được bảo vệ như một vườn quốc gia, nổi tiếng với hệ sinh thái biển phong phú gồm cá thiên thần, cá đuối, các loài hải quỳ và các rạn san hô đa dạng. Ngoài các bãi cát trắng và làn nước trong, Los Roques còn có những đảo nhỏ là nơi làm tổ của nhiều loài chim biển, cùng rừng ngập mặn và đầm muối. Gran Roque, đảo lớn nhất, là trung tâm dịch vụ du lịch với các hoạt động như lặn biển, chèo thuyền và khám phá thiên nhiên. Ảnh: Ospreyexpeditions

Bãi biển Cannon, Mỹ

Bãi biển Cannon nằm ở bờ biển phía bắc bang Oregon, nổi bật với khối đá Haystack cao khoảng 72 m, thuộc Khu bảo tồn Động vật hoang dã quốc gia đảo Oregon. Khu vực này là nơi sinh sống của nhiều loài chim biển như hải âu mào và chim chân đỏ, cùng các loài động vật như hải cẩu và cua biển. Khi thủy triều xuống, bãi biển lộ ra các hồ thủy triều với sao biển, cua và nhiều sinh vật biển khác. Thị trấn Cannon Beach phía sau bãi biển có những con phố yên tĩnh với cửa hàng, phòng tranh và các ngôi nhà gỗ, là điểm đến kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên và hoạt động du lịch. Ảnh: Smalltownwashington

Bãi biển Man O’War, Anh

Bãi biển Man O’War nằm trên Bờ biển Kỷ Jura, hạt Dorset (Anh), sát vòm đá Durdle Door nổi tiếng. Đây là vịnh sỏi được rạn ngầm che chắn, thích hợp cho bơi lội và lặn ngắm sinh vật biển. Khi thủy triều rút, xuất hiện các hồ thủy triều với cua bờ, sao biển, đồng thời là nơi tìm kiếm hóa thạch ammonite. Trên các vách đá quanh vịnh, mòng biển bạc đầu làm tổ. Bãi biển chỉ có thể tiếp cận bằng một con đường dốc và không có dịch vụ du lịch, mang đến không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên. Ảnh: Daniel James Clarke

Vịnh Lucky, Australia

Vịnh Lucky, nằm trong Vườn quốc gia Cape Le Grand ở miền Tây Australia, nổi tiếng với bờ cát nhiều thạch anh trắng. Kangaroo thường xuất hiện và nghỉ ngơi ngay trên bãi cát, tạo nên hình ảnh đặc trưng của khu vực. Vùng nước ven bờ là nơi lý tưởng cho hoạt động lặn ngắm cá, với sự hiện diện của cá hồi Australia, cá mú xanh và cá hồng hoàng hậu. Ngoài khơi, từ tháng 7 đến tháng 10, có thể quan sát cá voi di cư nhô lên khỏi mặt nước. Phía đất liền là những khối đá granite cổ đại và các lối mòn xuyên rừng bụi. Bãi vịnh được nhà thám hiểm Matthew Flinders đặt tên vào năm 1802 sau khi ông trú ẩn tại đây trong một cơn bão, và đến nay vẫn là địa điểm yên tĩnh, ít bị tác động. Ảnh: Western Australia.