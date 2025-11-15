Đà Lạt trong mắt nhiếp ảnh gia Mỹ hơn 60 năm trước

Bộ ảnh "Đà Lạt 1961" được nhiếp ảnh gia John Dominis thực hiện vào năm 1961, sau đó được Trung tâm lưu trữ, nghiên cứu và bảo tồn các tư liệu lịch sử Mỹ, thuộc Đại học Texas số hoá để lưu trữ.

Trong ảnh là Hồ Xuân Hương (hồ nhân tạo) có hình bán nguyệt rộng 25 ha, chu vi khoảng 5 km, dài hơn 2 km đi qua nhiều điểm đến như chợ Đà Lạt, vườn hoa thành phố, đồi Cù.

Xung quanh hồ có rừng thông và các bãi cỏ thu hút du khách đến dạo bộ, ngắm cảnh.

John Dominis chụp một góc Hồ Xuân Hương từ khách sạn Dalat Palace.

Bấm để lật

Đường vào chợ Đà Lạt nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Chợ trung tâm Đà Lạt được xây dựng vào năm 1929. Khi mới hoạt động, chợ được gọi là "Chợ Cây" bởi các nguyên liệu để xây dựng đều bằng gỗ. Đến năm 1958, công trình chợ mới được khởi công theo thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Duy Đức, hoàn thành vào năm 1960. Những ngày đầu mới thành lập, chợ còn khá đơn sơ với quang cảnh thoáng đãng, ít cây cối.

Năm 1959, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ chỉnh trang lại khu Hoà Bình, cải tạo mặt tiền chợ Đà Lạt, xây dựng cầu bê tông nối liền khu chợ mới và chợ cũ, tạo nên một quần thể kiến trúc hài hòa với công viên, đường bậc tam cấp và các dãy phố bao quanh chợ.

Trong ảnh chợ Đà Lạt nhìn từ đầu dãy cầu thang gần hội trường Hòa Bình.

Bấm để lật

Cây cầu đi bộ nối thẳng tới Chợ Đà Lạt, hiện là điểm check in quen thuộc của giới trẻ (ảnh sau). Ảnh: Anthony LaRusso.

Sạp rau củ, nông sản địa phương được bày bán trong chợ năm 1961.

Dốc Minh Mạng, nay là đường Trương Công Định, nằm phía sau khu Hòa Bình - một trong những tuyến phố sầm uất của Đà Lạt từ thập niên 1960. Khu vực xung quanh tập trung nhiều dãy phố nhộn nhịp của đô thị trên cao nguyên Lâm Viên, nằm cách chợ Đà Lạt tầm 300 m.

Một con phố cạnh chợ Đà Lạt bày bán đồ mây tre đan.

Khung cảnh đời sống thường nhật trên phố Phan Đình Phùng 60 năm trước.

Đây là tuyến đường ở trung tâm Đà Lạt, hiện tập trung nhiều quán ăn, cửa hàng thời trang và điểm mua sắm thu hút khách du lịch.

Bấm để lật

Nhóm phụ nữ đi ngang chợ Đà Lạt, góc trái là hội trường Hoà Bình nay là rạp 3/4 trái ngược với cảnh đông đúc hiện tại (ảnh sau).

John Dominis (1921- 2013) là nghệ sĩ nhiếp ảnh của tạp chí Life (Mỹ), một trong những ấn phẩm có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20, đặc biệt trong lĩnh vực báo chí ảnh. Cuối thập niên 1950 và đầu 1960, ông từng tác nghiệp tại Việt Nam, ghi lại những khoảnh khắc đời thường ở các đô thị và nông thôn Việt Nam như Sài Gòn, Đà Lạt, Huế.