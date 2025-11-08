Cây phượng tím biểu tượng ở Đà Lạt bị bão quật đổ

Cây phượng tím nằm ở khu vực bến du thuyền hồ Xuân Hương (đối diện khách sạn Đà Lạt Palace) bị gãy đổ tối 6/11 do ảnh hưởng của bão số 13.

Đại diện UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết cây đã bị hư hại phần gốc trước đó, kết hợp mưa to, gió lớn nên bật gốc, đổ về phía lòng hồ. Sự việc không gây thiệt hại về người hay tài sản.

Sáng 7/11, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hiện trường, thu dọn phần thân cây.

Bấm để lật

Tại hiện trường, một nửa cây bật gốc, tán cây ngã xuống mặt hồ. Nhiều người dân và du khách bày tỏ sự tiếc nuối.

Anh Trương Ngọc Thụy, nhiếp ảnh gia 15 năm sống tại Đà Lạt, cho biết đây là cây phượng có dáng độc đáo, với cành lớn vươn mình sà xuống mặt nước. "Cây gãy khiến tôi thấy như mất đi một phần ký ức. Hầu như du khách nào đến đây cũng chụp ảnh với cây này", anh Thụy nói.

Về phương án xử lý, ông Nguyễn Đức Thuần, Phó giám đốc Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, cho biết cây phượng này có hai thân. "Một phần thân đã hỏng hết rễ nên bị đổ, còn phần thân sà xuống mặt hồ vẫn còn sống", ông Thuần nói.

Theo ông Thuần, đơn vị sẽ tiến hành đắp đất và cố định lại phần thân còn sống để cây không bị nghiêng sát xuống mặt hồ. Tuy nhiên, phần thân này không thể dựng thẳng lên do đây là thế tự nhiên sẵn có của cây.

Phần thân còn sống ở sát mặt hồ sẽ được cố định. Ảnh: Trương Ngọc Thụy

Đây là cây phượng tím nổi tiếng thứ hai ở hồ Xuân Hương bị gãy. Năm 2019, cây phượng tím cổ thụ trước nhà hàng Thủy Tạ (cách đó khoảng 300 m) cũng bị bật gốc do mưa bão và đã được trồng lại.

Theo anh Thụy, Đà Lạt còn một cây phượng tím khác được đánh giá là đẹp nhất, nằm ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần vườn hoa Bích Câu.

Phượng tím được kỹ sư nông học Lương Văn Sáu mang hạt giống từ Pháp về Đà Lạt trồng thử nghiệm từ năm 1962. Ba cây đầu tiên được nhân giống thành công trồng tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, vườn hoa Bích Câu và khu vực trước nhà hàng Thủy Tạ.

Phượng tím là cây thân gỗ, cao 10-15 m, tán phủ rộng 5-7 m. Hoa nở thành chùm màu tím, mỗi bông dài 4-5 cm, thường rộ nhất từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm.

Cây phượng cổ và đẹp nhất Đà Lạt nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Trương Ngọc Thụy