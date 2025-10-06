Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
Với những người yêu xê dịch, hành trình khám phá thế giới chưa bao giờ thiếu đi hình bóng của những ngọn thác hùng vĩ. Từ màn nước trắng xóa đổ xuống ghềnh đá cho tới hồ nước xanh ngọc dưới chân thác, mỗi điểm đến đều mang đến vẻ đẹp choáng ngợp và trải nghiệm khó quên.
Dưới đây là 9 thác nước đẹp nhất thế giới, trải dài khắp các châu lục, từ Mỹ, đến Nam Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Á cho tới châu Đại Dương. Đây đều là những điểm đến “bucket list” mà bất kỳ tín đồ du lịch nào cũng khao khát một lần đặt chân tới.
Chiều cao: 26m
Xuất hiện trong phần mở đầu của bộ phim Fantasy Island, Wailua Falls được mệnh danh là một trong những thác đẹp nhất thế giới. Nằm ở đảo Kauai, thác nước hai tầng này nổi tiếng bởi du khách có thể chiêm ngưỡng ngay từ ven đường, không cần phải đi bộ đường dài.
Chiều cao: 82m
Thác Snoqualmie từng xuất hiện trong loạt phim Twin Peaks, trở thành địa điểm quen thuộc với khán giả truyền hình. Nằm cách Seattle khoảng 47km về phía đông, nơi đây là điểm dã ngoại hấp dẫn, dễ dàng tiếp cận cho cả người dân địa phương và khách du lịch.
Chiều cao: 54m
Là một trong những thác nước nổi tiếng nhất thế giới, Niagara có thể được ngắm nhìn từ xe hơi, thuyền, trực thăng… bất kỳ phương tiện nào bạn chọn. Không chỉ đẹp mắt, Niagara còn gây choáng ngợp bởi khối lượng nước khổng lồ đổ xuống. Du khách đến đây nên chuẩn bị áo mưa vì rất dễ ướt.
Chiều cao: 580m
Được xếp vào hàng những thác cao nhất thế giới, Sutherland Falls là điểm đến dành cho những ai yêu thích khám phá. Nằm sâu trong Công viên quốc gia Fiordland, để chiêm ngưỡng tận mắt thác nước này, bạn có thể đặt tour trực thăng ngắm cảnh hoặc tham gia chuyến trekking nhiều ngày.
Chiều cao: 60–82m
Tọa lạc trên đường biên giới giữa Argentina và Brazil, Iguazú Falls là quần thể thác nước hùng vĩ với nhiều tầng khác nhau. Từ phía Argentina, bạn có thể tham quan tại Parque Nacional Iguazú, còn phía Brazil là Parque Nacional do Iguaçu, cả hai đều mang đến góc nhìn ấn tượng về kỳ quan thiên nhiên này.
Chiều cao: 979m
Được mệnh danh là thác nước cao nhất thế giới, Angel Falls như dòng nước đổ thẳng từ bầu trời xuống mặt đất. Nằm sâu trong Vườn quốc gia Canaima, nơi đây khó tiếp cận. Muốn ngắm tận mắt, du khách cần tham gia tour bay ngắm cảnh hoặc kết hợp đi thuyền và trekking nhiều ngày.
Chiều cao: Không xác định (ảo ảnh quang học)
Thực chất không phải thác nước thật, Underwater Falls ở Mauritius là một hiện tượng thị giác độc đáo. Từ trên cao, cát và phù sa bị dòng hải lưu cuốn đi tạo cảm giác như thác nước khổng lồ đổ xuống lòng đại dương, khiến nơi này trở thành một trong những “ảo ảnh thiên nhiên” đáng kinh ngạc nhất thế giới.
Chiều cao: 100m
Thác Chamarel nổi tiếng với hai dòng thác song song đổ từ vách núi cao giữa rừng rậm xanh mát. Điểm cộng là bạn có thể ngắm thác ngay từ ven đường, hoặc chọn trekking xuống chân thác để tận hưởng cảm giác sảng khoái. Đặc biệt, du khách còn có thể tắm mình trong hồ nước trong vắt dưới chân thác.
Chiều cao: 60m
Nằm dọc theo tuyến đường 1 nổi tiếng của Iceland, Skógafoss là một trong những thác nước dễ tiếp cận nhất đất nước băng đảo. Du khách có thể ngắm nhìn từ chân thác hoặc thử thách bản thân bằng cách leo 527 bậc thang để lên đến đỉnh, nơi có tầm nhìn toàn cảnh ngoạn mục ngay ngang dòng chảy.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/10/2025 23:50 PM (GMT+7)