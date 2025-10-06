Với những người yêu xê dịch, hành trình khám phá thế giới chưa bao giờ thiếu đi hình bóng của những ngọn thác hùng vĩ. Từ màn nước trắng xóa đổ xuống ghềnh đá cho tới hồ nước xanh ngọc dưới chân thác, mỗi điểm đến đều mang đến vẻ đẹp choáng ngợp và trải nghiệm khó quên.

Dưới đây là 9 thác nước đẹp nhất thế giới, trải dài khắp các châu lục, từ Mỹ, đến Nam Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Á cho tới châu Đại Dương. Đây đều là những điểm đến “bucket list” mà bất kỳ tín đồ du lịch nào cũng khao khát một lần đặt chân tới.