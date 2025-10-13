'Kết đắng' của du khách quá tin lời chat GPT

Orit Ofri, một chuyên gia tư vấn marketing đến từ bang Oregon, Mỹ, đã dùng ChatGPT để xin gợi ý du lịch trong chuyến đi tháng trước tới Paris, Pháp. Cô được hướng dẫn ghé thăm bảo tàng Musée d'Orsay trong khi hôm đó là thứ hai (ngày bảo tàng đóng cửa). Khi đến nơi, Orit phải thất vọng quay về.

"Tôi cũng hỏi về các nhà hàng cách Tháp Eiffel khoảng 10 phút đi bộ, nhưng ChatGPT lại gợi ý những nơi cách đó hơn 20 phút", cô nói thêm.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều du khách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm cảm hứng cho kỳ nghỉ, với số lượng tăng gấp đôi một năm qua tại Anh.

Chat GPT được coi là một trong những công cụ hữu ích để du khách dựa vào và lên kế hoạch đi du lịch. Ảnh: Computer bild

Theo khảo sát của Hiệp hội Du lịch Anh (ABTA), tỷ lệ người dùng AI để lên ý tưởng du lịch tăng thêm 4% so với năm trước, cứ 12 người thì có một người sử dụng.

ABTA cho biết kết quả khảo sát này cho thấy AI bắt đầu đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình các quyết định du lịch.

Chuyên gia AI Jonas Muthoni, người đã phân tích hàng nghìn nội dung do AI tạo ra, cũng từng thử dùng ChatGPT để lập kế hoạch cho chuyến đi Kenya hè này. AI đã tự tin gợi ý thăm Công viên Quốc gia Maasai Mara vào mùa di cư cao điểm, nhưng không đề cập rằng điều kiện đường sá khiến nhiều khu nghỉ bị cô lập và khó tiếp cận.

Nhiều du khách đã lên mạng hỏi chat GPT về kế hoạch đi du lịch, thay vì thông qua tư vấn từ các đơn vị lữ hành. Ảnh: Fusionchat

"AI lấy dữ liệu từ các trang web du lịch đã lỗi thời thay vì thông tin địa phương cập nhật", Jonas nói.

Một trường hợp khác, Milton Brown, người quản lý ngân sách tiếp thị số, cũng thử dùng ChatGPT để lập kế hoạch du lịch. AI đã đề xuất những khách sạn đắt hơn tới 40% so với các điểm lưu trú khác chỉ cách đó vài dãy phố.

"Những khách sạn đó đang chạy các chiến dịch quảng cáo mạnh, nhắm đúng các từ khóa mà AI được huấn luyện từ đó", ông nói thêm.

ABTA dự báo số người dùng AI tiếp tục tăng trong những năm tới, khi 43% người được hỏi cho biết họ sẵn sàng để AI hỗ trợ lên kế hoạch du lịch, và 38% cho rằng họ đủ tin tưởng để AI tự đặt dịch vụ thay họ.

Tuy vậy, khảo sát cũng cho thấy tìm kiếm trực tuyến và lời khuyên từ bạn bè, người thân vẫn là cách phổ biến nhất để lựa chọn điểm đến. Ngoài ra, các nguồn thông tin truyền thống như sách hướng dẫn hoặc ấn phẩm du lịch vẫn được 25% du khách sử dụng.

"Ngày càng nhiều người dùng AI để tìm cảm hứng du lịch phản ánh sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng, không chỉ trong lĩnh vực du lịch mà cả ở nhiều ngành khác", CEO ABTA Mark Tanzer nói.

Thách thức của ngành du lịch là làm sao tận dụng sức mạnh của AI để hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng vẫn giữ được giá trị của yếu tố con người – sự tư vấn và kinh nghiệm cá nhân của các đại lý và công ty lữ hành, cũng theo Mark.

Gia tăng sử dụng AI cũng diễn ra song song với một xu hướng khác mà ABTA ghi nhận: số lượng người đi du lịch một mình đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu khảo sát năm 2014. Theo đó, gần 20% số người được hỏi đã đi nghỉ một mình trong năm qua, so với 13% vào năm 2014, và vượt mức kỷ lục 17% của năm ngoái.