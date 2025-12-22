Chọn nơi vui chơi Giáng sinh từ bình dân đến cao cấp ở Hà Nội

Tùy khả năng tài chính, du khách có thể chọn đón Giáng sinh bằng bữa tiệc riêng tư, hoặc hòa vào không gian sôi động trên đường phố. VnExpress gợi ý các địa điểm vui chơi cho lễ Noel 2025.

Dưới 300.000 đồng một người

Kết hợp các hoạt động miễn phí và bữa tối ở nhà hàng gần các nhà thờ.

Buổi lễ tại nhà thờ lớn Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Tại Nhà thờ Lớn Hà Nội, lễ vọng Giáng sinh bắt đầu từ 18h, tiếp nối là chương trình hoan ca lúc 19h30 và Thánh lễ đêm vào 22h30. Các nhà thờ Cửa Bắc và Hàm Long cũng tổ chức nghi lễ từ khoảng 19h đến 20h và không thu phí tham dự.

Các nhà hàng gợi ý: nhà hàng Quán Cũ (Phan Đình Phùng), lẩu tôm sen đào (Cửa Bắc), miến lươn (Yên Ninh), nhà hàng 1946 (Cửa Bắc), Fungha Dimsum (Cửa Bắc), Nguyên Sinh Restaurant (Lý Quốc Sư), Lẩu Gia Quán (Lý Quốc Sư).

Từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng một người

Kết hợp các hoạt động miễn phí và có phí, bữa tối ở nhà hàng tầm trung

Các trung tâm thương mại như Tràng Tiền Plaza, Lotte Mall (Kim Mã và Tây Hồ), Royal City, Aeon Mall (Long Biên và Hà Đông), Times City... có nhiều hoạt động dành cho người dân và du khách, nhất là trẻ em như các trò chơi cùng ông già Noel.

Phố Hàng Mã bày bán các mặt hàng trang trí Giáng sinh, diện tích kinh doanh năm nay thu hẹp hơn do quy định về quản lý vỉa hè phố cổ. Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, khách có thể chụp ảnh tại các điểm như Hàm Cá Mập (cũ), Bưu điện Hà Nội và nhà hàng Thủy Tạ.

Các TTTM thường có nhiều hoạt động cho trẻ em. Ảnh: Lotte Mall

Chương trình nhạc sống tại các quán bar như Long Waits a modest jazz club (Nguyễn Quang Bích), Ấy Lounge (Hàng Bún), Purple Blues Bar (Hàng Muối), 1976’Space (Minh Khai), Blake’s House of Jazz (Nguyễn Hữu Huân). Các bar đều miễn phí vé vào cửa, khách trả tiền đồ uống.

Khách cũng có thể chọn xem phim muộn tại rạp với loạt phim mới như Avatar 3, Đụng độ siêu trăn, Trái tim loạn nhịp, Quán Kỳ Nam, Thế hệ kỳ tích... Một số rạp có quà tặng cho dịp Giáng sinh và năm mới.

Các nhà hàng ăn tối gợi ý: Le Monde Steak (Phan Chu Trinh, Đào Tấn), lẩu nấm Ashima (Phan Đình Phùng, Giang Văn Minh), Don Duck Old Quarter (Bát Đàn), nhà hàng Italy Mediterraneo (Nhà Thờ), Pepperonis (Hàng Trống) và khu ẩm thực tại các trung tâm thương mại.

Trên 2 triệu đồng một người

Trải nghiệm trọn gói tại các nhà hàng cao cấp trong buổi tối Giáng sinh (chưa bao gồm thuế, phí)

Các nhà hàng cao cấp hoặc nhà hàng trong khách sạn 5 sao đều có chương trình xuyên suốt đêm Giáng sinh, từ khoảng 18h. Ngoài phục vụ ăn uống, các điểm đế này còn có tiết mục ông già Noel tặng quà, biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật.

Một bữa tiệc cao cấp tại nhà hàng La Table Hanoia.

Một số gợi ý: Tiệc Giáng sinh tại nhà hàng Pacifica (khách sạn Pan Pacific Hanoi) - từ 1,9 triệu đồng mỗi người, trẻ em từ 950.000 đồng, Tiệc buffet tại JW Café (khách sạn JM Marriott Hanoi), từ 2,5 triệu đồng cho bữa tối (24/12) và 1,7 triệu đồng cho bữa trưa (25/12); Tiệc Quảng Đông ở nhà hàng Ngân Đình (khách sạn Hanoi Daewoo), từ 1,92 triệu đồng một người, nhà hàng Oven D'or (khách sạn Sheraton) từ 2,2 triệu đồng.

Các nhà hàng cao cấp và Michelin: La Table Hanoia (Lý Đạo Thành) từ 2,9 triệu đồng; nhà hàng Hemispheres Steak and Seafood Grill (Xuân Diệu) từ 2,4 triệu đồng, nhà hàng Samolnoid (Cao Bá Quát) từ 1,2 triệu đồng, El Gaucho (Tràng Tiền) từ 1,5 triệu đồng, La Badiane (Nam Ngư) từ 1,8 triệu đồng.

Tại các nhà hàng cao cấp, số lượng bàn có hạn, thực khách nên liên hệ đặt trước để đảm bảo vị trí vào đêm lễ.