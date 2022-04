Check-in ở ‘Tuyệt tình cốc’ phiên bản xứ Huế

Hòa vào phong cảnh hữu tình với nước non, núi cao, mây trời cùng những nơi chụp ảnh bao chất, lung linh là trải nghiệm đáng nhớ của biết bao du khách khi đến đầm Lập An (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đến Huế, ngoài tham quan đền đài, cung điện, chùa chiền... thỏa thích, các địa điểm du lịch đưa bạn hòa mình vào thiên nhiên cũng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị, để bạn biết thêm nhiều điều về xứ Huế. Ảnh: Mạnh Hùng

Đầm Lập An là một điểm đến thú vị để bạn biết rằng Huế có muôn nơi đang chờ bạn khám phá. Đầm Lập An xuất hiện nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người xem xong cứ ngỡ như ở “Tuyệt tình cốc”. Ảnh: Thảo Nhi

Vị trí của đầm Lập An như một món quà đãi bạn sau hành trình dài vượt đèo Hải Vân hay từ Đà Nẵng ra bằng đường hầm. Ảnh: Mạnh Hùng

Đầm Lập An nằm cạnh trục Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), trên con đường nối từ thành phố Đà Nẵng đến Huế. Ảnh: Phương Thủy

Lâu nay, đầm Lập An khiến bao lữ khách phương xa thấm mệt sau hành trình dài du lịch cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trữ tình, diễm lệ...

Với diện tích khoảng 800 ha, cạnh đầm Lập An có dãy núi Bạch Mã hùng vĩ và vịnh Lăng Cô nổi tiếng màu nước xanh như ngọc.

Đầm đẹp như chiếc gương khổng lồ của đất trời, in hình dáng ngọn núi trùng điệp, bóng mây lững lờ. Ảnh: Phương Thủy

Vào thời khắc giao hòa của trời đất, lữ khách bị cuốn hút trước cảnh tượng núi, mây cùng bóng nước, đẹp như bức tranh thủy mặc. Ảnh: Cẩm Tiên

Đặt chân đến nơi này, du khách cảm nhận được sự yên bình như lạc vào chốn tiên cảnh và quên đi bao nỗi âu lo của cuộc sống, thanh lọc tâm hồn... Ảnh: Phương Thủy

Cảnh đẹp của đất trời đã tạo tác ra biết bao tấm ảnh đẹp. Ảnh: Thảo Nhi

Nhiều người đến đây chụp ảnh làm kỷ niệm, check - in cùng non nước. Ảnh: Thảo Nhi

Trước bức tranh non nước hữu tình, du khách như muốn níu kéo thời gian, ở thật lâu nơi chốn Lập An để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của đất trời.

Đầm Lập An trở thành điểm đến, điểm dừng chân lý tưởng cho bao lữ khách muốn tìm phút giây an nhiên hay vị khách mê mẫn cảnh sắc không lẫn vào đâu được của đầm Lập An. Ảnh: Mạnh Hùng

Đây là điểm dừng chân không thể chê trên tuyến du lịch Đà Nẵng - Huế. Ảnh: Mạnh Hùng

Nơi tuyệt vời để cho ra đời những bức ảnh cưới.

Bãi cát ở đầm Lập An.

Cảnh đẹp ở đầm Lập An như chốn tiên cảnh. Ảnh: Phương Thủy

“Tuyệt tình cốc” phiên bản xứ Huế. Ảnh: Phương Thủy

