Cùng em bé gần 2 tuổi check-in khắp các điểm du lịch hot ở xứ Huế

Bộ ảnh em bé gần 2 tuổi được mẹ chụp lại và đăng tải lên mạng đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhất là giới mê xê dịch.

Huế là địa điểm tham quan du lịch được nhiều người lựa chọn. Khi đến đây, du khách được sống lại cùng quá khứ vàng son một thuở, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên đất trời...

Những bộ ảnh được chụp ở Huế xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, làm say lòng biết bao du khách. Đáng chú ý, bộ ảnh em bé khoảng 1 tuổi rưỡi đi khắp các địa điểm du lịch ở mảnh đất Cố đô đã khiến nhiều người yêu thích.

Trong trang phục là chiếc áo dài cách tân màu đỏ, chiếc nón lá dịu dàng..., cô bé nhỏ tuổi hồn nhiên, đáng yêu biết nhường nào.

Em bé xuất hiện trong các tấm ảnh này tên là Nguyễn Đoàn Chiêu Anh. Mẹ bé - chị Ái Tiên (28 tuổi) là một người con của xứ Huế, chị dành nhiều tình cảm cho mảnh đất này. Chị chia sẻ: “Xa Huế rồi, lại càng thấy yêu Huế nhiều hơn, giống như người ta thường nói khi có không trân trọng, mất lại tìm vậy đó. Xa Huế rồi, tôi mới thấy Huế đẹp biết bao nhiêu, bình yên và nhẹ nhàng biết bao nhiêu”.

Trong bộ ảnh này, cô bé đáng yêu với các kiểu tạo dáng đã đặt chân đến 26 địa điểm du lịch nổi tiếng ở Huế. Nếu có dịp, du khách hãy ghé thăm Huế, ghé thăm vùng đất Cố đô để được sống chậm lại, được cảm nhận nét đẹp trầm lắng, dịu dàng, bình yên của cảnh quan và con người nơi đây, một cảm giác khó tả khiến bất kỳ ai cũng phải luyến lưu.

Bây giờ, hãy cùng theo chân cô bé nhỏ tuổi khám phá những điểm du lịch ở xứ Huế.

Huế - Nơi lưu giữ trọn vẹn nhất cái hồn, cái sắc của nền văn hóa dân tộc. Trong đó, chùa Thiên Mụ được ví như “linh hồn” của mảnh đất này. Chùa Thiên Mụ là một điểm check-in không thể bỏ qua khi ghé thăm mảnh đất Cố đô này. Nếu ai đó nói yêu Huế mà chưa biết chùa Thiên Mụ ở đâu, đó chưa phải là một tình yêu “đậm sâu”. Phía chính diện của chùa là dòng sông Hương thơ mộng. Với phong cảnh hữu tình, Thiên Mụ là điểm dừng chân không thể bỏ qua với du khách mỗi khi ghé thăm đất Huế.

Địa chỉ: tọa lạc trên ngọn đồi Hà Khê - thuộc phường Kim Long, TP Huế.

Với nét tĩnh lặng vốn có của mình, dòng sông Hương đã khiến rất nhiều du khách bồi hồi khi tới đây. Mỗi khi đứng trước dòng sông Hương, một nét vấn vương đầy cảm xúc sẽ chạy trong tâm trí mỗi người. Sông Hương không chỉ là niềm tự hào của người dân Cố đô, khi tới nơi đây sông Hương còn mang tới cho du khách rất nhiều kỷ niệm. Không những thế, hình ảnh cây cầu Trường Tiền bắc ngang qua sông Hương còn trở thành biểu tượng của Huế.

Địa chỉ: trục đường Trần Hưng Đạo và Lê Lợi, ngay ở vị trí trung tâm thành phố Huế.

Cung An Định được xây dựng năm 1917, đây là công trình độc đáo gắn bó với các vị vua cuối triều Nguyễn như vua Khải Định, vua Bảo Đại; hoàng hậu Nam Phương và hoàng tử Bảo Long.

Sở hữu lối kiến trúc châu Âu lạ mắt, cung An Định Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, đồng thời còn là điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ.

Cung An Định có tuổi đời hàng trăm năm, nhưng cho đến nay vẫn giữ nguyên được giá trị lịch sử và khối kiến trúc độc đáo khiến du khách trầm trồ thán phục. Nơi đây nhanh chóng được bạn trẻ chú ý khi “góp mặt” trong nhiều bộ phim, MV ca nhạc đình đám. Đây chắc chắn là địa điểm check-in lý tưởng bạn nhất định phải ghé thăm khi tới Huế.

Địa chỉ: số 179B Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, TP Huế.

Lăng vua Tự Đức được vua Tự Đức cho xây dựng như một chốn nghỉ ngơi, thoát khỏi việc triều chính. Được mệnh danh là một trong những công trình đẹp nhất của thời nhà Nguyễn, lăng vua Tự Đức là nơi yên nghỉ của ông vua thi sĩ Tự Đức.

Với kiến trúc mang đậm nét tinh tế, bao bọc bởi một không gian xanh mượt của núi rừng cây cỏ, lăng vua Tự Đức được xây dựng phù hợp với một tâm hồn thi sĩ lãng mạn, mộng mơ nhưng không kém phần uyên bác, thâm thúy.

Địa chỉ: phường Thủy Xuân, TP Huế.

Đến xứ Huế mộng mơ đừng bỏ qua lăng vua Khải Định - điểm check-in sống ảo tuyệt đẹp, nổi bật với kiến trúc được thiết kế công phu, tinh xảo, mang vẻ đẹp đầy tính nghệ thuật. Lăng vua Khải Định là một trong những lăng tẩm đẹp, độc đáo nhất trong hệ thống lăng tẩm ở Huế, gây ấn tượng với nhiều trường phái kiến trúc khác nhau.

Địa chỉ: xã Thủy Bằng, TP Huế, cách trung tâm thành phố khoảng 10km.

Lăng vua Minh Mạng gây ấn tượng với kiến trúc truyền thống cổ xưa, mang đậm bản sắc Nho giáo. Đây là điểm đến hấp dẫn mà du khách không nên bỏ lỡ trong hành trình về thăm cố đô để chiêm ngưỡng nghệ thuật kiến trúc lăng tẩm và hiểu hơn về các giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước.

Địa chỉ: xã Hương Thọ, TP Huế.

Làng hương Thủy Xuân được biết đến với nghề làm hương truyền thống lâu đời ở xứ Huế. Nơi đây còn thu hút những tín đồ sống ảo bởi khung cảnh rực rỡ của những bó hương đa sắc xanh, đỏ, tím, vàng.

Địa chỉ: đường Huyền Trân Công Chúa, TP Huế.

Đàn Nam Giao là đàn tế duy nhất ở Huế còn tồn tại đến ngày nay, nằm trong Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Công trình không chỉ mang vẻ đẹp kiến trúc thời phong kiến mà còn là chốn để tĩnh tâm, chiêm nghiệm. Hiện nay, tại đây có nuôi rất nhiều chim bồ câu, tạo nên khung cảnh rất thơ, trở thành điểm “check-in sống ảo” không thể thiếu cho giới trẻ.

Địa chỉ: phường Trường An, TP. Huế.

Ga Huế không chỉ là điểm dừng chân của những chuyến tàu hỏa mà với tuổi đời hơn một thế kỷ, còn là nhân chứng lịch sử, công trình kiến trúc lưu dấu vẻ đẹp Pháp một thời và cũng là điểm du lịch nổi tiếng của đất Cố đô

.Địa chỉ: số 2 Bùi Thị Xuân, phường Đúc, TP Huế.

Chợ Đông Ba là khu chợ truyền thống nổi tiếng nhất cố đô, có giá trị văn hóa và lịch sử cao. Nơi đây được nhiều du khách đến tham quan, mua sắm và thưởng thức các đặc sản nức tiếng.

Địa chỉ: số 2 Trần Hưng Đạo, phường Đông Ba, TP Huế.

Trường Quốc học Huế và trường Hai Bà Trưng là hai ngôi trường cổ và nổi tiếng của thành phố. Đây không chỉ là hai ngôi trường có lịch sử lâu đời mà còn là nơi đào tạo hàng đầu ở Huế và có kiểu kiến trúc đầy ấn tượng. Tham quan các ngôi trường này và check-in chính là điều mà nhiều du khách không muốn bỏ lỡ khi ghé thăm Huế. Nằm ở bờ nam của dòng sông Hương, màu sắc đỏ và kiểu kiến trúc đặc trưng của trường biến nơi đây thành điểm chụp hình được yêu thích.

Địa chỉ: đường Lê Lợi, cạnh bờ sông Hương.

Trường THPT Hai Bà Trưng nằm ngay cạnh trường Quốc học Huế, trước đây được biết đến với tên gọi là trường nữ trung học Đồng Khánh. Ngôi trường được xây dựng năm 1917 và hoàn thành sau khoảng 2 năm.

Trường Hai Bà Trưng có kiểu kiến trúc giống với trường Quốc học, có lớp sơn tường màu hồng thắm và một khuôn viên rộng rãi. Với vẻ đẹp đặc trưng, trường Hai Bà Trưng cũng là một điểm check-in tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua.

Địa chỉ: đường Lê Lợi, cạnh bờ sông Hương.

Nếu ở Hà Nội có góc báo "Hà Nội mới", Huế lại có "báo Thừa Thiên Huế" mang nét mới mẻ, mời gọi bạn lại đọc báo, mời gọi bạn lại check-in vài tấm. Trên con đường Trần Thúc Nhẫn rợp bóng cây xanh, địa điểm nhỏ này có vẻ ít ai biết đến nhưng cũng mang hơi ấm của Huế thương.

Địa chỉ: Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế.

Phim "Mắt Biếc" do Victor Vũ đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh. Ra mắt từ cuối năm 2019, dự án gây sốt với những cảnh quay bình dị, chân phương, đứng thứ hai danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời. Nhờ thành công của phim, "cây cô đơn" trở thành điểm check-in của nhiều người dân bản địa lẫn du khách.

Địa chỉ: làng Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

Đồi Vọng Cảnh là địa danh nhất định bạn phải ghé thăm khi đặt chân tới mảnh đất Cố đô. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, giữa mây trời, sông nước, núi non và cây cối. Không những thế, đồi Vọng Cảnh còn được mệnh danh là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Huế.

Địa chỉ: phường Thủy Xuân, TP Huế, cách trung tâm thành phố khoảng 7km.

Đồi Thiên An được mệnh danh là thánh địa check-in Huế bởi những con đường quanh co uốn lượn tuyệt đẹp, những cánh rừng thông xanh bạt ngàn, cùng thời tiết se se mát lạnh chiều lòng người. Đừng bỏ lỡ đồi Thiên An nếu muốn có những bức hình siêu xinh cho chuyến đi của mình.

Địa chỉ: xã Thủy Bằng, TP Huế, cách trung tâm thành phố chưa đầy 10km.

Rừng ngập mặn Rú Chá là khu rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn sót lại trên phá Tam Giang. Có lẽ điểm gây ấn tượng mạnh đầu tiên của khu rừng ngập mặn này chính là cái tên độc đáo của nó.

Thoạt nghe cái tên nghe vừa có vẻ hoang sơ, lại vừa có chút gì đó bí ẩn và ma mị. Thu hút du khách bởi nét hoang sơ và thơ mộng, rừng ngập mặn Rú Chá trở thành điểm đến trải nghiệm của nhiều khách du lịch, đặc biệt là các bạn trẻ. Nếu một lần đặt chân đến xứ Huế, đừng bỏ lỡ cơ hội đắm chìm vào không gian thiên nhiên tuyệt vời này.

Địa chỉ: làng Thuận Hòa, xã Hương Phong, TP Huế.

Hồ Khe Ngang là một trong những điểm du lịch siêu hot không thể bỏ qua khi du lịch Huế. Với cảnh đẹp thơ mộng, hài hòa giữa núi non, sông hồ, thiên nhiên, mây trời, nơi này hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn nhiều trải nghiệm thú vị.

Địa chỉ: nằm trên địa phận TP Huế.

Chùa Từ Hiếu hay Tổ đình Từ Hiếu là một trong những ngôi cổ tự lớn và là một danh lam có tính văn hóa và lịch sử của Cố đô Huế. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã sống những năm cuối đời tại đây, nơi ngài bắt đầu con đường xuất gia tu học vào năm 1942.

Địa chỉ: phường Thủy Xuân, TP. Huế.

Huyền Không Sơn Thượng không chỉ là chốn thanh tịnh mà còn có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, tự như chốn bồng lai tiên cảnh. Ngôi chùa được bao quanh bởi rừng thông xanh tươi, đường dẫn vào chùa uốn lượn tựa cổ tích.

Địa chỉ: thôn Chầm, phường Hương Hồ, TP Huế.

Cầu ngói Thanh Toàn là một trong những di tích kiến trúc cổ chứa đựng vẻ đẹp xưa cũ, nhuốm màu thời gian, đồng thời là cây cầu có giá trị về nghệ thuật độc đáo ở Việt Nam hiện nay.

Địa chỉ: xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 8km.

Ngọ Môn Huế nổi bật lên là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật xuất sắc nhất của nền kiến trúc cổ Việt Nam nói chung và triều Nguyễn nói riêng. Ngọ Môn Huế là địa điểm sống ảo “vạn người like” khi đến Cố đô Huế tham quan, du lịch. Bởi nơi đây có vô vàn góc chụp ảnh đẹp, có không gian đậm chất hoài cổ, cùng kiến trúc độc đáo tạo nên khung cảnh như trong những bộ phim cổ trang, dã sử khiến bất cứ ai cũng phải xuýt xoa vì quá nguy nga, tráng lệ.

Địa chỉ: cổng chính phía nam Hoàng thành Huế.

Văn Thánh Huế - trường đại học đầu tiên được xây dựng trên mảnh đất cố đô có tuổi đời hơn 200 năm. Với kiến trúc độc đáo và ý nghĩa lịch sử, nơi đây đã trở thành điểm đến tham quan yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Địa chỉ: đường Văn Thánh, phường Hương Hồ, TP Huế, cách chùa Thiên Mụ Huế khoảng 1km.

Nhà thờ Phủ Cam là một trong những địa danh nổi tiếng xứ cố đô với tuổi đời gần 400 năm. Với lối kiến trúc phương Tây đầy cổ kính, nhà thờ Phủ Cam là điểm check-in cực hot của rất nhiều tín đồ đam mê du lịch.

Địa chỉ: số 1 Đoàn Hữu Trưng, phường Phước Vĩnh, TP. Huế.

Cửa Hiển Nhơn nằm ở phía Đông của Hoàng Thành Huế, được xây dựng dưới thời vua Gia Long. Ngày xưa, cửa Hiển Nhơn là cửa dành riêng cho quan lại và nam giới ra vào Hoàng Thành.

Địa chỉ: đường Đoàn Thị Điểm, TP Huế.

Dù không có tuổi đời lâu như nhà thờ Chính tòa Phủ Cam nhưng hơn nửa thế kỷ tồn tại, nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế vẫn để lại nhiều dấu ấn riêng biệt trong dòng chảy lịch sử văn hóa Huế. Với lối kiến trúc vô cùng đẹp mắt, đây cũng là địa điểm rất đáng check-in tại Huế.

Địa chỉ: ngã ba đường Nguyễn Huệ và Nguyễn Khuyến.

Từ bé, Chiêu Anh đã được đi du lịch cùng ba mẹ nên bé rất thích đi. Ngoài ra, bé cũng thường xuyên làm mẫu nhí cho mẹ chụp hình nên rất tự tin trước ống kính.

