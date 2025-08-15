19 cảnh đẹp ở Alaska “hớp hồn” du khách

Giữa mùa thu, vườn quốc gia Denali rực rỡ sắc vàng, đỏ và cam, nổi bật trên nền núi tuyết hùng vĩ.

Alaska là vùng đất của những mỹ từ: lớn nhất, cao nhất, hoang dã nhất và đẹp nhất. Nhiều nơi ở Mỹ có một phần vẻ đẹp này, nhưng không nơi nào hội tụ tất cả kỳ quan thiên nhiên và đạt đến quy mô hùng vĩ như Alaska.

Alaska là “ngôi nhà” của 16 trong số những đỉnh núi cao nhất Mỹ, bao gồm đỉnh cao nhất – Mount McKinley (Denali) với chiều cao 6.194m.

Vườn quốc gia Denali là 1 trong 6 vườn quốc gia của Alaska, thu hút khoảng 400.000 du khách mỗi năm. Đây là nơi sinh sống của gấu xám, gấu đen, nai sừng tấm, sói đồng cỏ, sóc đất Bắc Cực, hải ly…

Không chỉ có núi non và băng tuyết, Alaska còn sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp. Gustavus Beach thuộc Vườn quốc gia Glacier Bay là một trong những bãi biển hoang sơ và yên bình nhất.

Hang băng Glacier Bay là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, nổi tiếng với những sông băng khổng lồ và các hang băng kỳ ảo. Đây là điểm đến phổ biến trong hành trình của nhiều chuyến du thuyền khám phá Alaska.

Du thuyền là cách phổ biến nhất để khám phá Alaska, nhờ vào sự kết hợp ngoạn mục của các vịnh hẹp, sông băng và núi non trải dài 10.686 km bờ biển hoặc lên tới 76.120 km nếu tính cả các đảo, vịnh và eo biển.

Nằm ở phía bắc Vòng Bắc Cực, Vườn quốc gia Kobuk Valley gây ấn tượng với những cồn cát trải dài, một cảnh tượng sa mạc kỳ lạ giữa lòng xứ băng tuyết.

Vườn quốc gia Lake Clark nổi bật với hồ nước xanh ngọc, núi non hùng vĩ và đời sống hoang dã phong phú. Mùa xuân nơi đây là thời điểm lý tưởng để ngắm hoa nở và các loài động vật thức giấc sau mùa đông dài.

Những đàn tuần lộc di cư tạo nên khung cảnh ngoạn mục trên nền thiên nhiên hoang sơ của công viên quốc gia Gates of the Arctic.

Gates of the Arctic là công viên quốc gia nằm xa nhất về phía bắc của Mỹ. Trong đó, những khối đá granite lởm chởm Arrigetch Peaks là điểm nhấn hùng vĩ, hấp dẫn giới leo núi và nhiếp ảnh gia.

Gates of the Arctic còn có sáu con sông tuyệt mỹ, trong đó có sông Koyukuk, nổi tiếng với làn nước trong và hệ sinh thái phong phú.

Là công viên quốc gia lớn nhất nước Mỹ, Wrangell–St. Elias gây ấn tượng với núi băng, thung lũng sâu và hệ động thực vật đa dạng.

Nằm trong khu vực Wrangell–St. Elias, thị trấn McCarthy và Kennicott mang vẻ đẹp cổ kính, lưu giữ dấu ấn khai thác mỏ lịch sử và là điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thích khám phá văn hóa.

Nổi tiếng với những con gấu bắt cá hồi ngay tại thác nước, vườn quốc gia Katmai còn có nhiều ngọn núi lửa và cảnh quan hoang dã nguyên sơ.

Tượng đài quốc gia Misty Fjords: Nằm gần thị trấn Ketchikan, khu vực này đẹp nhất khi ngắm từ du thuyền trong ngày hoặc thủy phi cơ, với những vách đá dựng đứng, rừng rậm và hồ nước sâu.

Alaska là một trong những nơi tuyệt vời nhất để ngắm cực quang. Thành phố Fairbanks là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn săn tìm ánh sáng kỳ ảo này.

Anaktuvuk Pass là một ngôi làng nằm giữa Vườn quốc gia Gates of the Arctic, nơi sinh sống của người Iñupiat, mang đến trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc.

Quần đảo Aleutian là một nơi rất xa xôi, hiện chỉ có thể tiếp cận bằng du thuyền cỡ nhỏ, thường khởi hành từ Nhật Bản hơn là Mỹ.