Đến Na Hang - Lâm Bình, ngắm những vạt nắng trong veo giữa đại ngàn

Những ngày đầu tháng 4, rời xa bộn bề, tấp nập của phố thị, tôi chọn Na Hang – Lâm Bình làm điểm dừng chân. Chuyến đi về rừng đại ngàn lần này của tôi đậm chất độc hành và bụi bặm nhưng tôi lại tìm thấy những vạt nắng trong trẻo và an yên…

Hẳn nhiều người sẽ nghĩ, du lịch chỉ là để ăn và chơi. Nhưng du lịch cũng muôn màu muôn vẻ, mỗi người khi tìm tới một điểm đến nào đó, tâm thế ấy đâu phải ai cũng giống nhau. Mỗi nơi tôi đến, mỗi ngõ ngách đi qua, tôi đều mở rộng mọi giác quan để cảm nhận hết thảy tình người và tình đất. Tôi tin, mỗi trải nghiệm sẽ là những trang tươi đẹp trong cuốn nhật ký cuộc đời mỗi người. Trang nhật ký lần này, tôi lại viết tiếp về một mảnh đất xinh đẹp, tuyệt diệu và thơ mộng: Na Hang - Lâm Bình.

Cách Hà Nội gần 300km, khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình được công nhận là danh thắng quốc gia đặc biệt. Khu bảo tồn này có diện tích hơn 40.000 ha, nằm ở 11 xã, thị trấn thuộc hai huyện Na Hang và Lâm Bình.

Tại khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình còn có nhiều danh thắng nổi tiếng như: Thượng Lâm, hang Nà Chao, Pác Khoang, thác Pác Ban, Pác Hẩu, Khuổi Nhi, động Song Long… Với sự đa dạng về cảnh sắc thiên nhiên, phong phú về hệ sinh thái, tại Na Hang – Lâm Bình có nhiều loại động, thực vật quý hiếm được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam và thế giới như: gà lôi, phượng hoàng đất, gỗ lim, nghiến, trúc dây…

Nổi bật trong khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình còn có 8.000 ha diện tích mặt hồ Na Hang rộng lớn. Lòng hồ Na Hang cũng chính là nơi hội tụ của hai dòng chảy: sông Gâm và sông Lô. Dọc từ bến Lâm Bình xuôi về xã Thúy Loa, tôi có một cảm giác thư thái yên bình, xung quanh bốn bề là núi non trùng điệp ôm ấp đôi bờ. Thuyền lướt đi trên mặt hồ Na Hang xanh biếc, phẳng lặng như gương. Thật tuyệt khi dang tay đón lấy những cơn gió mát, hít hà bầu không khí trong lành của núi rừng. Tin tôi đi, vẻ đẹp huyền bí của lòng hồ Na Hang sẽ khiến bạn say đắm, tới nỗi chẳng biết dùng từ ngữ nào để miêu tả.

Địa hình ở đây rất độc đáo và đa dạng, được ví như Vịnh Hạ Long nơi núi non đại ngàn. Giữa trời cao trong xanh, những vách đá vôi soi bóng in lên mặt nước. Vào buổi sáng ban sơ, lúc còn mờ hơi sương khung cảnh nơi đây đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Mùa nước cạn, những nơi vốn thường ngày thuyền bè qua lại sẽ thành những đồi cỏ xanh mướt, người dân bản địa sẽ tranh thủ chăn thả trâu, bò. Dù mùa nước lên hay nước cạn, đến Na Hang - Lâm Bình bạn sẽ có những giây phút bình dị, an yên và quý giá.

Khi đi theo những con đường mòn, tôi dễ dàng bắt gặp những nếp nhà đơn sơ của người Mông, người Dao, người Tày ẩn mình bên cánh rừng đại ngàn, xa xa thấp thoáng làn khói lam chiều. Thi thoảng bắt gặp những cánh đồng lúa xanh mướt bạt ngàn, cảnh sắc thật trong veo và thuần khiết.

Điều ấn tượng nhất với tôi đó chính là mọi thứ nơi đây rất hoang sơ chưa bị thương mại hoá. Từ cảnh vật thiên nhiên hoang dã đến con người đều thanh thuần đúng chất. Chính điều này đã khiến tôi tự nhủ, nhất định sẽ quay mảnh lại đất này nhiều lần nữa…

Nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao (SN 1984, quê Hưng Yên), nổi tiếng với những bộ ảnh có ý tưởng phá cách, độc đáo và có phần “quái dị”. Với niềm đam mê chinh phục thiên nhiên hoang dã, anh đã có nhiều năm trải nghiệm, khám phá, chinh phục nhiều điểm đến kì vĩ, tuyệt đẹp tại Việt Nam. Những bộ ảnh du lịch đẹp mê hồn của anh được nhiều trang báo mạng “săn đón” và được sử dụng để quảng bá du lịch. Anh cũng chính là người lập ra nhóm “Sinh ra để hoang dã” trên Facebook với hơn 60.000 thành viên, hoạt động với tiêu chí yêu du lịch và hướng đến lối sống tôn trọng thiên nhiên hoang dã.

