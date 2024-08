12 thành phố được du khách đánh giá đẹp nhất thế giới

Venice, Italia

Bất kỳ ai đã từng đến Italia đều có thể khẳng định rằng Venice là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới. Mặc dù rất khó để chọn ra một trong vô số kho báu của đất nước hình chiếc ủng nhưng Venice chắc chắn là một điểm đến biểu tượng và độc đáo mà bạn không thể bỏ qua. Từ Quảng trường St. Mark với Vương cung thánh đường đồ sộ đến cảnh quan kênh đào Grand Canal, Venice chào đón bạn ngay từ khi bước chân ra khỏi ga tàu. Một trong những điều thú vị nhất về Venice chính là Lễ hội hóa trang Carnival. Lễ hội thường niên này không chỉ nổi tiếng ở Italia mà còn trên toàn thế giới.

Kyoto, Nhật Bản

Dù đã mất vị thế thủ đô vào tay Tokyo từ năm 1868, Kyoto vẫn luôn giữ vững nét quyến rũ độc đáo của mình. Thành phố này nổi tiếng với những di sản văn hoá, là nơi lưu giữ nhiều công trình lịch sử như đền thờ, miếu thờ, vườn Thiền và cung điện hoàng gia. Nhiều trong số đó đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều du khách xem Kyoto là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới!

Cape Town, Nam Phi

Cape Town, nằm ở cực nam của châu Phi, là một trong những thành phố nổi tiếng và hấp dẫn nhất lục địa này. Được bao quanh bởi Núi Bàn hùng vĩ, với đỉnh núi bằng phẳng mang đến tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp ra thành phố và đại dương, Cape Town hội tụ đủ yếu tố để trở thành một trong những thành phố đẹp nhất thế giới. Cách bờ biển Cape Town vài km là đảo Robben, nơi nổi tiếng là nhà tù giam giữ Nelson Mandela trong phần lớn 27 năm ông bị cầm tù trong thời kỳ phân biệt chủng tộc. Ngày nay, hòn đảo này là một địa điểm lịch sử và du lịch quan trọng.

Cairo, Ai Cập

Cairo có bề dày lịch sử lâu đời, và chỉ cần chiêm ngưỡng Kim tự tháp Giza - một trong 7 kỳ quan của Thế giới Cổ đại - bạn sẽ hiểu vì sao nhiều du khách xem Cairo là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới. Nếu bạn từng mơ ước được nhìn thấy các kim tự tháp, chuyến tham quan các di tích khảo cổ học chính ở Cairo là cơ hội tuyệt vời để thực hiện điều đó. Thủ đô Ai Cập mang đến vô số điểm tham quan cho du khách, từ Bảo tàng Ai Cập với bộ sưu tập hiện vật hoàn chỉnh nhất thế giới đến những khu chợ đầy màu sắc. Có rất nhiều điều thú vị để khám phá ở Cairo, nhưng một trong những trải nghiệm được du khách yêu thích nhất chính là du ngoạn trên sông Nile với bữa tối và những buổi biểu diễn.

Hội An, Việt Nam

Hội An đã tồn tại từ thế kỷ 15, khi thị trấn ven biển nhỏ này trở thành một cảng giao thương quốc tế giữa các nước châu Á và phương Tây. Vào thời kỳ đó, những tòa nhà đặc trưng đầu tiên xuất hiện phản ánh một nền văn hóa thịnh vượng và độc đáo. Nhờ được bảo tồn tốt như một cảng giao thương Đông Nam Á, trung tâm lịch sử của thành phố nhỏ này đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1999. Hãy đến khám phá sự hòa quyện văn hóa đầy hấp dẫn qua các chuyến tham quan có hướng dẫn viên tại Hội An. Bạn cũng không nên bỏ lỡ lễ hội đèn lồng truyền thống, nơi những chiếc đèn lồng thủ công đầy màu sắc được thả vào những đêm trăng tròn, tạo nên một cảnh tượng mê hoặc với hàng nghìn ngọn đèn lung linh.

Sydney, Úc

Sydney là một thành phố năng động và quốc tế, nổi tiếng với các điểm tham quan du lịch, văn hóa phong phú và cảnh quan tuyệt đẹp. Vị trí ven biển và lối sống thoải mái, đặc trưng của Úc, khiến nơi đây trở thành điểm đến phổ biến. Sydney là nơi sở hữu hai biểu tượng kiến trúc dễ nhận biết nhất thế giới: Nhà hát Opera Sydney và Cầu Cảng. Cấu trúc đặc biệt của Nhà hát Opera với những 'cánh buồm' trắng và cây cầu sắt khổng lồ vắt ngang vịnh đã định hình nên đường chân trời ấn tượng của thành phố. Một trong những cách tốt nhất để chiêm ngưỡng hai viên ngọc kiến trúc này là đi thuyền tham quan vịnh Sydney. Thực tế, đường chân trời của thành phố đẹp nhất khi ngắm nhìn từ trên biển.

Thành phố Mexico, Mexico

Thành phố Mexico có lịch sử lâu đời từ thời Aztec, với nhiều di tích khảo cổ, tàn tích cổ, nhà thờ và các tòa nhà lịch sử minh chứng cho quá khứ hấp dẫn của nơi này. Tại đây, bạn có thể chiêm ngưỡng sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ đại và hiện đại. Ngoài các địa danh quan trọng ở trung tâm lịch sử như Quảng trường Hiến pháp, Cung điện Quốc gia và Nhà thờ lớn Metropolitan, thành phố còn có những tòa nhà chọc trời hiện đại và các bảo tàng đương đại.

New York, Hoa Kỳ

New York chắc chắn không thể thiếu trong danh sách những thành phố đẹp nhất thế giới. Sức hút của New York gắn liền với nguồn năng lượng đặc biệt của thành phố. Được mệnh danh là 'Thành phố không bao giờ ngủ', New York mang đến cảm giác về những khả năng vô tận. Những địa danh như Tòa nhà Empire State, Tượng Nữ thần Tự do, Cầu Brooklyn và Tòa nhà Chrysler là địa điểm được nhiều du khách ghé thăm.

Rio de Janeiro, Brazil

Rio de Janeiro là một thành phố nơi những ngọn núi hùng vĩ và những bãi biển vàng như Copacabana và Ipanema nằm cạnh các tượng đài mang tính biểu tượng. Khi đến Rio, bạn sẽ có cơ hội tham quan núi Sugarloaf, bị mê hoặc bởi chuyến tham quan Công viên quốc gia Tijuca và ngắm nhìn vịnh Guanabara - một trong những khung cảnh đẹp nhất thế giới. Những đặc điểm tự nhiên này tạo nên bối cảnh hoàn hảo cho một đô thị tràn ngập các điểm tham quan văn hóa. Nổi bật là bức tượng Chúa Cứu Thế trên đỉnh núi Corcovado, từ đó bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố và Đại Tây Dương.

London, Anh

London có hàng nghìn năm lịch sử, điều này được thể hiện rõ qua các di tích như tháp London, cung điện Buckingham và bảo tàng Anh. Không chỉ vậy, thành phố này còn có nhiều điểm tham quan hiện đại. Cách tốt nhất để khám phá sự pha trộn kiến trúc của London là đi dạo dọc sông Thames, nơi có vô số điểm đến hấp dẫn. Để ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp của thành phố, bạn có thể thử một vòng đu quay London Eye hoặc mua vé tham quan Cầu Tháp nổi tiếng.

Seville, Tây Ban Nha

Thật thiếu sót nếu lập danh sách những thành phố đẹp nhất thế giới mà không nhắc đến Seville. Thủ phủ Andalusia có nhiều điều để khám phá, từ nền văn hóa và truyền thống phong phú đến kiến trúc ngoạn mục và món tapas nổi tiếng toàn cầu. Seville có phố cổ lớn thứ ba ở châu Âu cùng với các công trình ấn tượng như Royal Alcazar, Nhà thờ lớn và La Giralda, tất cả đều có thể được khám phá trong chuyến tham quan có hướng dẫn viên ở thành phố này.

Singapore

Singapore là một thành phố sôi động và luôn thay đổi. Một trong những cảnh tượng ngoạn mục nhất tại Singapore là Gardens by the Bay, điểm đến không thể bỏ qua khi thăm thành phố. Với những cây bao báp khổng lồ và hơn 500.000 loài cây từ khắp nơi trên thế giới ngay giữa lòng thành phố, khu phức hợp thực vật này nổi tiếng toàn cầu. Để tự mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, bạn nên mua vé để khám phá Gardens by the Bay.

