Tuyến đường huyền thoại của nước Mỹ

Đại sảnh Danh vọng và Bảo tàng Hiệp hội Route 66 ở Pontiac, Illinois

Được gọi một cách trìu mến là "Con đường Mẹ", Đường 66 đi qua trung tâm của Hoa Kỳ - qua đồng bằng và cánh đồng ngô của Trung Tây, băng qua sông Mississippi, uốn lượn qua sa mạc, các hẻm núi ở Tây Nam, và kết thúc tại Bờ biển Thái Bình Dương.

Được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1926, Quốc lộ 66 trải dài từ Chicago đến Santa Monica, băng qua 8 tiểu bang với chiều dài hơn 3.900 km. Dù đã ngừng hoạt động như một xa lộ liên bang từ nhiều thập kỷ trước, tinh thần tự do và khám phá của tuyến đường này vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Các quán ăn cổ điển vẫn phục vụ những món ăn mang phong cách Mỹ. Những nhà nghỉ được trùng tu lại rực rỡ trong ánh đèn neon dịu nhẹ của một thời đại khác. Và mỗi điểm dừng chân ven đường độc đáo đều kể một câu chuyện - về những khám phá và kết nối với con người và cảnh quan nước Mỹ.

Khi Hoa Kỳ chuẩn bị cho thời điểm đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng vào năm 2026 - kỷ niệm 100 năm của Tuyến đường 66 và kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ – chưa khi nào có thời điểm truyền cảm hứng hơn lúc này, để khám phá con đường đã được cả thế giới biết tới với tên gọi “chuyến du lịch đường bộ của Hoa Kỳ”.

TUYẾN 66

Chicago, Illinois

Cổng đám mây ở Chicago

Tuyến đường 66 bắt đầu từ Chicago, Illinois, nơi biển báo "Bắt đầu đường 66" đánh dấu điểm khởi đầu chính thức của cao tốc này. Trước khi khởi hành, hãy tham gia tour du thuyền dọc theo Sông Chicago để chiêm ngưỡng đường chân trời kiến trúc của thành phố và thưởng thức một miếng pizza đế dày đích thực.

Trên đường đến St. Louis, Missouri, hãy dừng chân tại Bảo tàng và Đại sảnh Danh vọng của Hiệp hội Tuyến đường 66 ở Pontiac, cách Chicago khoảng 160 km về phía tây nam, để chiêm ngưỡng bộ sưu tập hiện vật và kỷ vật.

St. Louis, Missouri

Cổng vòm

Trên hành trình 4,5 giờ lái xe đến St. Louis, bạn sẽ bắt gặp những điểm dừng chân độc đáo với những nhà nghỉ cổ điển, bảo tàng và nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh để giải trí trên đường đi. Đừng bỏ lỡ Cầu Chain of Rocks cũ khi băng qua sông Mississippi vào Missouri. Từng là một phần của Quốc lộ 66 trong nhiều thập kỷ, cây cầu này đã được trùng tu và trở thành một trong những cây cầu dành cho người đi bộ và xe đạp dài nhất thế giới.

Khi đến St. Louis, bạn sẽ được chào đón bởi Cổng vòm Gateway - tượng đài nhân tạo cao nhất Hoa Kỳ. Hãy đi xe điện lên đỉnh để ngắm toàn cảnh thành phố, sau đó khám phá Bảo tàng tại Cổng vòm Gateway để tìm hiểu thêm về lịch sử Hoa Kỳ.

Người hâm mộ bóng chày có thể ghé thăm Sân vận động Busch, sân nhà của đội bóng chày St. Louis Cardinals thuộc Giải bóng chày Nhà nghề Mỹ. Chỉ cách đó vài phút, Nhà máy bia Anheuser-Bush cung cấp bia tươi trực tiếp từ hầm ủ. Các tour tham quan Beermaster cũng có sẵn để bạn có thể tham quan tận mắt quy trình sản xuất bia Budweiser.

Thành phố Oklahoma, Oklahoma

Pops 66 Soda Ran

Đi theo Quốc lộ 66 từ St. Louis đến Thành phố Oklahoma, bạn sẽ đi qua các trạm xăng cổ điển, bảo tàng, tòa nhà Quốc hội tiểu bang và các địa danh như Round Barn và Pops 66 Soda Ranch. Chụp ảnh chai soda LED cao 21 mét, ghé thăm quán ăn và mua sắm bên trong, nơi cung cấp gần 700 loại soda cổ điển với hương vị độc đáo, cũng như các món ăn nhẹ ngon miệng.

Các quán nướng địa phương cũng phục vụ món nướng kiểu Oklahoma, nổi tiếng với sự pha trộn giữa ảnh hưởng của vùng miền và vị nước sốt đậm đà, mang đến hương vị tuyệt hảo.

Sau khi nạp năng lượng, hãy dạo quanh Hồ Hefner trước khi ghé thăm Mix-Tape của Factory Obscura, một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt với những bức tranh tường rực rỡ. Sau đó, hãy đi theo các biển chỉ dẫn đến Bảo tàng Di sản Cao bồi & Miền Tây Quốc gia để tìm hiểu về nguồn gốc miền Tây hoang dã của Hoa Kỳ. Sau cùng, đã đến lúc lên đường trở lại - điểm dừng chân tiếp theo: Texas.

Amarillo, Texas

Cadillac Ranch

Hãy cùng nhau hồi tưởng lại những ngày tháng huy hoàng của “Con Đường Mẹ” tại Khu Lịch sử Quốc lộ 66 của Amarillo, nơi kiến trúc Phục Hưng Tây Ban Nha, Art Deco và Art Moderne tạo nên phông nền hoài niệm cho những bức ảnh.

Chỉ cách đó một đoạn lái xe ngắn, Cadillac Ranch nổi bật với những chiếc Cadillac phủ đầy graffiti, nửa chìm nửa nổi dưới lòng đất. Hãy mang theo bình xịt để lưu lại dấu ấn của bạn trên tác phẩm nghệ thuật sắp đặt này.

Albuquerque, New Mexico

Biển báo Tuyến đường lịch sử 66 ở Albuquerque

Từ Amarillo, du khách có thể đi du thuyền về phía tây và dừng chân tại Blue Hole – một hồ bơi tự nhiên xanh biếc với những hang động ẩn mình ở phía đông Santa Rosa, New Mexico. Sau đó, tiếp tục đến Albuquerque, nơi những biển hiệu neon thắp sáng đoạn đường dài 18 dặm của Quốc lộ 66.

Lang thang trên những con phố của Phố Cổ, với những nhà hàng và cửa hàng thời trang, sau đó ghé thăm 66 Diner để trải nghiệm ẩm thực cổ điển. Bên trong du dương tiếng nhạc từ máy hát tự động, một quầy nước ngọt kiểu cổ và những điểm nhấn neon mang hơi thở của thập niên 1950.

Đi xa hơn trên tuyến đường, hãy ghé thăm Đài tưởng niệm Quốc gia Petroglyph – một trong những di tích khắc họa hình tượng lớn nhất Bắc Mỹ – và Tuyến cáp treo Sandia Peak, nơi có tầm nhìn toàn cảnh Thung lũng Rio Grande.

Holbrook, Arizona

Rừng hóa thạch

Đi về phía tây đến Holbrook, cách Albuquerque khoảng 3,5 giờ lái xe, du khách sẽ gặp một trong những địa danh mang tính biểu tượng nhất dọc theo Quốc lộ 66 là Khách sạn Làng Wigwam – một trong ba ngôi làng Wigwam duy nhất còn sót lại trong số bảy ngôi làng được xây dựng trên khắp đất nước trước năm 1950.

Dừng lại để chiêm ngưỡng những bức tượng khủng long của thị trấn ngay gần Quốc lộ 66, sau đó đến Công viên Quốc gia Rừng Hóa Thạch cho một chuyến phiêu lưu trọn ngày. Khám phá một trong những con đường mòn đi bộ trong Công viên Sa mạc Painted theo tốc độ của riêng bạn, hoặc tham gia một tour du lịch có hướng dẫn viên đẳng cấp thế giới và các chuyên gia thực địa.

Los Angeles, California

Tuyến 66: Biển báo Kết thúc Đường mòn ở Santa Monica

Hãy thắt dây an toàn cho chặng cuối của Quốc lộ 66, kết thúc tại Bến tàu Santa Monica ở Los Angeles. Chuyến đi đến thành phố này sẽ không trọn vẹn nếu thiếu việc tản bộ dọc bãi biển Santa Monica và đắm mình trong khung cảnh tuyệt đẹp.

Gần đó, Thủy cung Heal the Bay mời gọi du khách khám phá những điều kỳ diệu của thế giới sinh vật biển. Hãy thêm Vòng xoay ngựa gỗ Looff Hippodrome lịch sử từ năm 1922 và Đường dạo bộ Third Street vào danh sách những điểm đến nhất định phải ghé thăm trước khi bạn bay trở về nhà.

NHỮNG CUNG ĐƯỜNG TRẢI NGHIỆM KHÁC

Hiếm có điều gì có thể nắm bắt được tinh thần phiêu lưu như việc chinh phục những cung đường rộng mở. Dù Quốc lộ 66 là cung đường đặc trưng của nước Mỹ, nhưng Hoa Kỳ cũng mang đến những cung đường đáng nhớ khác, băng qua những cảnh quan vô cùng đa dạng.

Cảnh quan sa mạc và thị trấn ẩn giấu

Vườn quốc gia Joshua Tree (Quận San Bernardino, California) → Pioneertown (Quận San Bernardino, California) → Amboy (Quận San Bernardino, California) → Đường 66 → Oatman (Mohave, Arizona)

Vườn quốc gia Joshua Tree

Bước vào một trong những cảnh quan sa mạc kỳ diệu nhất thế giới trong hành trình đắm mình trong vẻ đẹp thiên nhiên và nét quyến rũ lịch sử. Dạo bước giữa những khối đá huyền thoại và những cây Joshua xoắn ốc trước khi đến Pioneertown. Được xây dựng ban đầu vào những năm 1940 để làm phim trường Hollywood, thị trấn ngày nay là một vùng đất sa mạc với các cửa hàng thủ công mỹ nghệ và Cung điện Pioneertown huyền thoại Pappy & Harriet, một nhà hàng và địa điểm âm nhạc thu hút du khách gần xa.

Lái xe qua sa mạc Mojave đến Amboy để dừng chân tại Roy’s Motel and Café, một biểu tượng kinh điển của thời kỳ hoàng kim của Tuyến đường 66. Kết thúc chuyến phiêu lưu của bạn tại Oatman, nơi những chú lừa hoang lang thang trên đường của một thị trấn miền Tây hoang dã.

Văn hóa Tây Nam

Santa Fe (Santa Fe, New Mexico) → Taos Pueblo (Taos, New Mexico) → Acoma Sky City (Cibola, New Mexico) → Chaco Canyon (San Juan, New Mexico) → Mesa Verde (Montezuma, Colorado)

Nhà thờ Thánh Phanxicô Assisi, Santa Fe

Khám phá di sản của các cộng đồng bản địa Mỹ trên khắp Tây Nam. Bắt đầu từ những con phố lát gạch bùn ở Santa Fe, sau đó đến Taos Pueblo – Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, nơi con người sinh sống liên tục trong hơn 1.000 năm. Nằm trên đỉnh một cao nguyên cao 110 mét, Acoma Sky City mang đến tầm nhìn toàn cảnh sa mạc và là cửa sổ mở ra nền văn hóa và lịch sử của người Acoma.

Ngắm sao dưới bầu trời Chaco Canyon, rồi kết thúc tại Công viên Quốc gia Mesa Verde, nơi những ngôi nhà trên vách đá hé lộ câu chuyện về người Pueblo đã xây dựng những ngôi làng nhỏ trên vách đá vào thế kỷ 13.

Đường mòn Tây Bắc Thái Bình Dương

Astoria (Clatsop, Oregon) → Bán đảo Olympic (Washington) → Quần đảo San Juan (San Juan, Washington) → North Cascades (Whatcom, Washington)

Astoria

Bắt đầu tại Astoria, Oregon, nơi kiến trúc thời Victoria và những bức tranh tường đầy màu sắc mời gọi bạn khám phá bằng cách đi bộ. Từ đó, men theo con đường xuyên qua những khu rừng cổ thụ và dọc theo Bờ biển Hoang dã của Bán đảo Olympic, Washington.

Đi phà đến Quần đảo San Juan để ngắm cá voi sát thủ và thưởng thức ẩm thực từ nông trại đến bàn ăn, sau đó khám phá Công viên Quốc gia North Cascades – một vùng đất hoang dã trên núi cao với những đỉnh núi hiểm trở, thung lũng sâu thẳm và hơn 300 sông băng.

Dù bạn chọn con đường nào, Hoa Kỳ là nơi những câu chuyện được kể lại ở những chốn không ngờ, và mỗi hành trình đều mang đến những khoảnh khắc kết nối, khám phá và kỳ diệu mới mẻ.

Brand USA là tổ chức tiếp thị điểm đến của quốc gia, chuyên thúc đẩy du lịch quốc tế hợp pháp để củng cố nền kinh tế Hoa Kỳ, thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc làm chất lượng và thúc đẩy sự thịnh vượng của cộng đồng. Bằng cách vận hành các chiến dịch dựa trên dữ liệu và thống nhất thông điệp giữa các ngành và chính phủ, Brand USA định vị Hoa Kỳ là điểm đến toàn cầu hàng đầu, đồng thời cung cấp thông tin cập nhật về thị thực và nhập cảnh.

Được thành lập theo dạo luật xúc tiến Du lịch vào năm 2010, trong 12 năm qua, Brand USA, phối hợp với các đối tác trong ngành du lịch, đã thu hút thêm 10,3 triệu du khách, những người đã chi gần 35 tỷ đô la tại Hoa Kỳ, tạo ra 76 tỷ đô la sản lượng kinh tế và duy trì gần 40.000 việc làm mỗi năm. Không có bất kỳ chi phí nào cho người nộp thuế, những nỗ lực này đã tạo ra 10 tỷ đô la biên lai thuế và trả lại 20 đô la cho nền kinh tế Hoa Kỳ trên mỗi đô la chi tiêu.