8 truyền thống Giáng sinh kỳ lạ trên khắp thế giới

Thứ Bảy, ngày 18/12/2021 01:00 AM (GMT+7)

Phong tục trượt patin thâu đêm hay đi ăn gà rán KFC thực sự khác biệt với cảnh quây quần bên cây thông Noel và hát những bài thánh ca thường thấy trong đêm Giáng Sinh.

Trang trí dưa chuột muối ở Đức

Nữ hoàng Victoria và Hoàng tử Đức, Albert đã giúp phổ biến rộng rãi truyền thống trên khi bức họa vẽ hình gia đình họ ngồi cạnh cây thông Noel được trang trí đẹp mắt xuất hiện trên tờ Illustrated London News năm 1846. Nhưng trước đó, người Đức có phong cách trang trí cây thông rất khác biệt.

Truyền thuyết kể rằng mỗi khi người Đức trang trí cây thông Giáng sinh, vật cuối cùng họ tô điểm cho những nhành thông sẽ là một trái dưa chua (được lên men, ngâm chua)

Vào đêm Giáng sinh, người ta cho rằng đứa trẻ đầu tiên tìm thấy trái dưa chua ẩn mình giữa những nhành thông sẽ may mắn suốt năm và nhận được một món quà đặc biệt.

Tuy nhiên có rất nhiều câu chuyện mô tả nguồn gốc của đồ trang trí dưa muối ở nước Đức. Một số người cho rằng nó có từ thế kỷ 16 ở Đức trong số khác nói rằng nó có nguồn gốc từ Tây Ban Nha với hai cậu bé được Thánh Nicholas giải cứu khỏi bị giam cầm trong thùng dưa muối.

Gà rán cho Giáng sinh ở Nhật Bản

3,6 triệu gia đình Nhật Bản đến thăm chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh của Mỹ vào mỗi dịp Giáng sinh - image_vulture / Shutterstock

Bạn sẽ ăn những miếng gà rán cho bữa tối Giáng sinh? Mọi thứ đều có thể xảy ra ở Nhật Bản. Truyền thống bắt đầu trở lại vào năm 1974 với chiến dịch tiếp thị của KFC “Kentucky cho Giáng sinh!”. Mặc dù Giáng sinh thậm chí không phải là ngày lễ quốc gia ở Nhật Bản, nhưng nhiều người đã biến nó thành truyền thống gia đình của họ kể từ đó. Trên thực tế, ước tính có khoảng 3,6 triệu gia đình Nhật Bản ghé thăm chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh của Mỹ vào mỗi dịp Giáng sinh.

Cocktail trứng sữa đêm Giáng sinh ở Anh

Eggnog đồng nghĩa với Giáng sinh- Shutterstock

Có nhiều món ăn và thức uống truyền thống trong ngày lễ Giáng sinh ở mọi quốc gia. Thứ đồ uống truyền thống như vậy là eggnog - Cocktail trứng sữa thường được làm từ lòng đỏ trứng, sữa, rượu rum hoặc rượu whisky và các loại gia vị.

Lịch sử của eggnog bắt nguồn từ thời Trung cổ ở Anh. Người ta tin rằng thức uống này có nguồn gốc từ loại hỗn hợp của sữa đông nóng, bia hoặc rượu vang và các loại gia vị.

Sau đó, eggnog ấm áp đã trở thành đồng nghĩa với Giáng sinh sau khi nó lan rộng khắp các thuộc địa vào thế kỷ 18.

Khúc gỗ giáng sinh ở Catalonia

Vào đêm Giáng sinh, khúc gỗ được đặt trong lò sưởi và các thành viên trong gia đình thay nhau đập nó bằng gậy - Shutterstock

Tío de Nadal hay khúc gỗ Giáng sinh là một truyền thống phổ biến ở vùng Catalonia của Tây Ban Nha. Khúc gỗ rỗng được trang trí như các nhân vật hoạt hình với chiếc mũ xinh xắn và miệng cười tươi kèm theo đó là những món quà nhỏ.

Những khúc gỗ này được các thành viên trong gia đình chuẩn bị trước lễ Giáng sinh khoảng 2 tuần. Vào ngày 8/12 - Day of the Immaculate Conception (Ngày Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội) các gia đình bắt đầu cho khúc gỗ "ăn" (vào bên trong trái cây và bánh kẹo.) và họ cũng phủ một tấm chăn lên để giữ ấm cho nó ấm trong những đêm mùa đông.

Vào đêm Giáng sinh, khúc gỗ được đặt trong lò sưởi và các thành viên trong gia đình thay nhau đập nó bằng gậy.

Chichilaki - một sự thay thế cho cây thông Noel ở Gruzia

Những cây Noel này được trang trí bằng quả đỏ, trái cây khô hoặc kẹo Georgian - Shutterstock

Trong khi cây lá kim thường là vật trang trí cho lễ Giáng sinh ở nhiều gia đình trên khắp thế giới, thì người Gruzia lại thích một món đồ handmade khác để thay thế.

Họ trưng bày chichilaki - một biến thể của cây thông Noel được làm từ cành cây phỉ hoặc quả óc chó. Những cành cây này được vuốt nhỏ lại để tạo thành cây lá kim, giống như bộ râu nổi tiếng của Thánh Basil Đại đế, người được cho là sẽ đến thăm mọi người trong lễ Giáng sinh tương tự như truyền thống của ông già Noel. Các chichilakis sau đó được đốt theo nghi lễ vào ngày trước Lễ hiển linh của Chính thống giáo Georgia vào ngày 19/1 để xua đi những rắc rối của năm cũ.

Trượt patin Giáng sinh ở Venezuela

Hoạt động này phổ biến đến nỗi thành phố đóng cửa các đường phố đến 8 giờ sáng để các gia đình có thể trượt băng cùng nhau một cách an toàn - Shutterstock

Người dân địa phương ở thủ đô Caracas của Venezuela đã biến truyền thống đi lễ Giáng sinh của họ thành một sự kiện vui chơi "đã đời" với đôi giày trượt patin. Truyền thống này hình thành và phát triển tới mức hiện nay nhiều tuyến phố đóng cửa từ lúc 8h sáng ngày Giáng sinh để những người trượt patin có thể an toàn tới nhà thờ.

Có những giai thoại rằng trẻ em buộc dây giày trượt patin vào ngón chân từ đêm hôm trước và treo chân giày còn lại ở cửa sổ để bạn bè có thể kéo dây và đánh thức vào sáng hôm sau.

Tiệc Giáng Sinh 12 quán rượu’ (The 12 pubs of Christmas) ở Ireland

Đây là một nét đặc trưng của Giáng Sinh Ireland. Khi nghe nói đến ‘Tiệc Giáng Sinh 12 quán rượu’ (The 12 pubs of Christmas) thì bạn nên hiểu là một nhóm bạn sẽ họp lại để cùng đi uống với nhau ở 12 quán trong 1 đêm.

Tuy nhiên, không phải quán rượu nào cũng sẵn sàng phục vụ cho sự kiện này. Vì sự ồn ào và đôi khi không kiểm soát được đám đông say xỉn nên một số quán rượu đã từ chối phục vụ ‘The 12 pubs of Christmas’. Do đó, các nhóm thường lên kế hoạch trước về số người tham dự và danh sách 12 quán rượu sẽ đến để đảm bảo cuộc vui không bị gián đoạn.

Giáng sinh ở quê hương ông già Noel

Ngày nay, truyền thống Giáng sinh Hòa bình chủ yếu tồn tại ở Phần Lan, là một phần không thể thiếu của Thụy Điển từ cuối thế kỷ 13 cho đến năm 1809. Tuyên bố Hòa bình Giáng sinh được công bố tại một số thành phố của Phần Lan vào đêm Giáng sinh .

Sự kiện lâu đời nhất và phổ biến nhất được tổ chức vào buổi trưa tại Quảng trường Lớn cũ của thủ đô Turku trước đây của Phần Lan, nơi tuyên ngôn đã được đọc từ những năm 1320.

Lễ Giáng sinh Hòa bình là một truyền thống dựa trên luật pháp cũ của Thụy Điển do Birger Jarl tạo ra vào thế kỷ 13, mở rộng truyền thống về Sự thỏa thuận của Chúa. Những kẻ phạm tội phạm tội vào những ngày lễ tôn giáo như Giáng sinh sẽ bị trừng phạt khắc nghiệt hơn. Ngày nay, truyền thống khuyến cáo mọi người cư xử một cách tôn trọng và hòa bình vào dịp lễ Giáng sinh.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/le-hoi/8-truyen-thong-giang-sinh-ky-la-tren-khap-the-gioi-c9a21339.html