Không ở khách sạn, Gen Z đổ xô đến nhà tắm công cộng khi du lịch

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động vừa qua, Xue Jiayu cùng một người bạn đến Thượng Hải du lịch. Nhưng mục đích của cô không phải để ngắm Bến Thượng Hải - khu vực ven sông nổi tiếng của thành phố, tham quan Bảo tàng Thượng Hải hay thưởng thức ẩm thực địa phương. Điểm đến của cô là một nhà tắm công cộng.

Suốt một năm qua, cô gái 27 tuổi đến từ tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, đã hình thành thói quen tìm đến các nhà tắm công cộng mỗi khi đi du lịch trong nước. Ngoài chi phí phải chăng và dễ tiếp cận, điều thực sự thu hút cô là "giá trị cảm xúc" mà những địa điểm này mang lại - cảm giác được thuộc về, được ghi nhận và được chăm sóc thông qua các dịch vụ tại đây.

"Với tôi, đi du lịch chủ yếu là để thư giãn", Xue nói. "Hiện tại tôi chỉ thích nằm dài trên những chiếc ghế lười. Ở nhà tắm công cộng, tôi không cần trang điểm và có thể ăn bất cứ khi nào thấy đói".

Các nhà tắm công cộng ở Trung Quốc ngày nay không chỉ phục vụ nhu cầu tắm rửa mà còn hoạt động như nơi lưu trú giá rẻ và điểm vui chơi giải trí. Nhiều cơ sở được trang bị suối nước nóng, phòng xông hơi, khu trò chơi điện tử, karaoke cùng nhiều tiện ích khác.

Không ít nơi còn phục vụ đồ uống không giới hạn và các món ăn như trái cây tươi theo mùa, đồ nướng, dimsum hay các loại bánh ngọt, tráng miệng. Khách thường dành cả ngày tại đây, thậm chí qua đêm với một khoản phụ phí nhỏ.

"Trước đây, ở Thượng Hải, một khách sạn từ tầm trung đến cao cấp tại vị trí thuận tiện thường có giá ít nhất 500 nhân dân tệ (khoảng 74 USD) mỗi đêm", Xue cho biết. "Nhưng ở nhà tắm công cộng, tôi chỉ cần trả 150 nhân dân tệ tiền vé vào cửa, còn phí qua đêm chỉ khoảng 50 nhân dân tệ".

Người trẻ Trung Quốc thoải mái khi đến các khu nhà tắm công cộng. Ảnh: Xiaohongshu

Kinh doanh nhà tắm công cộng tại Trung Quốc đang bùng nổ. Theo báo cáo công bố năm ngoái của Meituan - nền tảng dịch vụ hàng đầu Trung Quốc, thị trường này đã tăng trưởng liên tục trong 4 năm tính đến 2025. Riêng lượng vé vào các spa và nhà tắm công cộng được mua trong năm 2025 tăng hơn 20% so với 2024, đưa quy mô thị trường vượt mốc 110 tỷ nhân dân tệ.

Trong cùng giai đoạn, số lượt tìm kiếm các cụm từ như "nhóm các cô gái tụ tập ở nhà tắm công cộng" hay "team building công ty tại nhà tắm công cộng" trên Meituan tăng tới 230%. Thế hệ Z đang là lực lượng thúc đẩy xu hướng này khi chiếm khoảng 28% lượng khách hàng.

Phân khúc nhà tắm công cộng cao cấp cũng ngày càng được ưa chuộng. Đây là những cơ sở spa có thiết kế sang trọng, nhiều lựa chọn dịch vụ ngâm tắm và đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, với chi phí từ 1.000 nhân dân tệ mỗi lần sử dụng.

Yuan Baochen, nghiên cứu sinh 25 tuổi, tìm đến chuỗi spa cao cấp Qushui Lanting ở Thượng Hải sau khi nghe nhiều người ca ngợi về "trải nghiệm đẳng cấp hàng đầu". Trong lần ghé thăm đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái, cô chi 799 nhân dân tệ tiền vé vào cửa, 500 nhân dân tệ cho dịch vụ tẩy tế bào chết toàn thân và thêm 10% phí phục vụ, tổng cộng khoảng 1.600 nhân dân tệ.

"Dù xét về chi phí thì không thực sự quá đáng tiền, trải nghiệm tổng thể đúng là rất cao cấp", cô nói. "Các sản phẩm dùng trong khu tắm cũng như chất lượng đồ ăn, thức uống đều rất tốt".

Yuan cũng dành nhiều lời khen cho nhân viên phục vụ cá nhân tại Qushui Lanting - những người chuyên hỗ trợ và kỳ cọ cho khách. Theo cô, khoản phí phục vụ 10% hoàn toàn xứng đáng. "Nhân viên chủ động mang trà sữa và hoa quả đến cho khách, trò chuyện và luôn duy trì không khí thân thiện", cô nói.

Yuan lớn lên cùng văn hóa nhà tắm công cộng tại tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Khi trưởng thành, cô đã trải nghiệm ít nhất ba nhà tắm công cộng ở mỗi thành phố mình từng sinh sống, bao gồm Thượng Hải và các thành phố thuộc hai tỉnh phía nam là Hải Nam và Quảng Đông.

"Với tôi, việc đến nhà tắm công cộng không chỉ là thói quen có từ nhỏ mà còn để thư giãn cả thể chất lẫn tinh thần, đồng thời khám phá văn hóa địa phương", cô nói.

Một trong những địa điểm Yuan thường lui tới có mức giá dễ chịu hơn. Vé vào cửa chỉ 53 nhân dân tệ, bao gồm đồ uống cơ bản không giới hạn. Nếu sử dụng thêm buffet và dịch vụ kỳ cọ cơ thể, tổng chi phí vào khoảng 150 nhân dân tệ. Khách cũng có thể sử dụng máy tính tại cơ sở này, chơi bi-a hoặc golf thực tế ảo.

Các dịch vụ xông hơi, ăn uống, thư giãn gói gọn trong phí sử dụng dịch vụ nhà tắm công cộng ở Trung Quốc. Ảnh: Xiaohongshu

Với Zou Yixuan, sinh viên 22 tuổi ở Thượng Hải, nhà tắm công cộng là không gian quen thuộc mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái. Tháng 12 năm ngoái, cô cùng các bạn đến một chi nhánh của chuỗi nhà tắm Shuiguo Tangquan tại Thượng Hải để tham gia hoạt động gắn kết tập thể của trường đại học - hình thức tụ họp ngày càng phổ biến trong khoảng hai năm trở lại đây.

Do nằm gần nhiều trường đại học, khách hàng của cơ sở này chủ yếu là sinh viên, thường đi theo nhóm. "Có những người còn trả thêm phí để ở lại qua đêm và làm luận văn. Cửa hàng cũng rất chu đáo khi cung cấp dịch vụ in ấn miễn phí", cô nói.

Sức hút của các nhà tắm công cộng hiện không chỉ giới hạn ở giới trẻ mà còn lan sang môi trường doanh nghiệp. Theo Zhao Xuewang, Chủ tịch Tập đoàn Khách sạn Xiangshanghui - đơn vị vận hành hai chuỗi spa Qushui Lanting và Shuiguo Tangquan - trong năm ngoái, nhiều công ty đã từ bỏ hình thức tổ chức tiệc tất niên tại khách sạn để chuyển sang các nhà tắm công cộng.

Zhao cho rằng thành công hay thất bại của một nhà tắm công cộng phụ thuộc vào mức độ thấu hiểu khách hàng. "Năng lực cạnh tranh thực sự đến từ việc dự đoán trước nhu cầu của khách và đôi khi mang đến những trải nghiệm vượt ngoài mong đợi của họ", ông nói.

Ông Zhao cũng cho rằng nhiều người ngày nay đang gặp tình trạng "thấp khí nội sinh" - một khái niệm trong y học cổ truyền Trung Quốc dùng để chỉ sự tích tụ độ ẩm trong cơ thể, được cho là nguyên nhân gây đầy bụng, mệt mỏi và uể oải.

"Chúng tôi hy vọng khi đến nhà tắm công cộng, mọi người có thể thư giãn, đổ mồ hôi và giải tỏa tình trạng này", ông nói.

Kể từ khi mở cơ sở đầu tiên tại Thượng Hải vào năm 2025, Shuixie Lanting - một chuỗi nhà tắm công cộng cao cấp với mức chi phí từ 1.200 đến 1.500 nhân dân tệ mỗi khách - nhanh chóng trở thành điểm đến được nhiều nhân viên văn phòng trẻ lựa chọn để tạm rời xa áp lực cuộc sống đô thị. Chuỗi này dự kiến khai trương cơ sở thứ hai tại Thượng Hải trước kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc vào tháng 10, đồng thời lên kế hoạch mở rộng sang hai tỉnh lân cận là Giang Tô và Chiết Giang trong những năm tới.

Đối tượng khách hàng mà Shuixie Lanting hướng tới là những cư dân đô thị trong độ tuổi từ 20 đến 45, đặc biệt tập trung vào nhóm 25-35 tuổi. "Những người trong độ tuổi này có sở thích tiêu dùng riêng và nguồn thu nhập tương đối ổn định", Xiang Guangyu, Giám đốc điều hành (CEO) của Shuixie Lanting, cho biết.

Bản thân các cơ sở của chuỗi được vận hành như một hệ sinh thái hoạt động 24 giờ. Ngoài các khu tắm nước nóng, nơi đây còn có dịch vụ trị liệu y học cổ truyền Trung Quốc, khu chơi game PS5, phòng trà, quầy bar mini, hồ bơi vô cực, phòng chơi cờ và khu lưu trú qua đêm.

Theo Xiang, nhiều khách đến một mình. "Họ tìm kiếm một nơi trú ẩn về tinh thần để thư giãn và giải tỏa căng thẳng. Ở một thành phố nhịp sống nhanh như Thượng Hải, nhiều người trẻ cần một không gian yên tĩnh, riêng tư để tạm thời thoát khỏi áp lực thực tại", ông nói.

Việc nhiều nhà tắm công cộng mở cửa 24/24 cũng giúp loại hình này phù hợp với khách thuộc nhiều ngành nghề và lịch sinh hoạt khác nhau. Những người dậy sớm - thường là những người thích không gian ít đông đúc - sẽ đến từ 8-9 giờ sáng. Trong khi đó, những thời điểm muộn hơn trong ngày, các nhân viên ngành công nghệ với lịch làm việc thất thường sẽ ghé tới sau những đêm thức trắng để ăn uống, nghỉ ngơi và ngủ bù.

Theo Xiang, sức hấp dẫn lớn nhất của mô hình này nằm ở trải nghiệm trọn gói. "Từ ăn uống, lưu trú đến trò chơi điện tử hay các trò chơi trên bàn đều có sẵn. Ở một mức độ nào đó, nó đang thay thế vai trò của các nhà nghỉ và khách sạn truyền thống", ông nói.

Tuy nhiên, theo vị CEO, yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút của các nhà tắm công cộng vẫn là giá trị cảm xúc mà chúng mang lại.

"Người trẻ ngày nay không quá quan tâm nơi đó là khách sạn đạt chuẩn mấy sao hay thuộc chuỗi lớn nào", ông cho biết. "Điều họ quan tâm là nơi đó có thể mang lại bao nhiêu giá trị cảm xúc và khiến họ cảm thấy như thế nào".

Các dịch vụ như xông hơi, massage hay liệu pháp hương thơm đang đáp ứng nhu cầu của một thế hệ ngày càng quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Theo Xiang, nếu các thế hệ trước thường chú trọng ăn uống điều độ và đi bộ để giữ gìn sức khỏe, thì người trẻ ngày nay có xu hướng tìm kiếm những phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động hơn nhằm giảm mệt mỏi và cải thiện giấc ngủ.

"Khi bước vào đây, bạn cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, đồng thời cũng cởi bỏ chiếc vỏ bọc vô hình của mình", ông nói. "Mọi người đều mặc cùng một loại trang phục. Trong không gian này không có sự phân biệt địa vị xã hội, ai cũng tương đối bình đẳng. Đó là cách con người tìm lại sự cân bằng cho cả thể chất lẫn tinh thần".