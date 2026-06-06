Gợi ý 4 quán phở được Michelin gọi tên cho bữa sáng thong dong cuối tuần

1. Phở Tiến

Phở gà Tiến là một trong những quán phở đã 3 lần được Michelin gợi ý ở hạng mục Michelin Selected năm 2023, 2025 và 2026. Quán nằm trên con phố Nguyễn Trường Tộ, có không gian rộng rãi, có chỗ để xe miễn phí. Theo Michelin, phở gà Tiến có "sợi phở mềm ăn kèm hành lá và lá chanh rất ngon" đồng thời gợi ý có thể trải nghiệm thêm với các loại nội tạng (trứng, tràng, mề...). Michelin cũng đánh giá cao quẩy ăn kèm ở hàng phở này.

Tô phở đầy đặn, phủ kín phần thịt gà trên mặt bát.

Phở Tiến chuyên về gà, có thể gọi phở gà hoặc miến, bún, mì. Giá một tô phở trung bình khoảng 60.000 đồng tùy thuộc vào phần thịt đùi hay cánh, lườn,... Điểm hút khách ở hàng phở này nằm ở chất lượng thịt gà chắc, da giòn và phần nước dùng ngọt thanh. Phở gà đùi là món "best seller" của quán nên thường hết sớm.

2. Phở Nguyệt

Mở bán từ năm 2009, phở gà Nguyệt là địa chỉ ăn uống quen thuộc với người dân Hà Nội và khách du lịch ở phố Phủ Doãn. Tính đến năm nay, quán được Michelin Guide vinh danh 4 năm liên tiếp: 2023, 2024, 2025 và 2026. Một tô phở tại quán khá đầy đặn, bánh phở được chần qua, cho vào bát, khi ăn có độ dai, mịn. Nước dùng trong, thơm, có vị ngọt tự nhiên. Miếng thịt gà chắc, ăn không bị bở.

Phở Nguyệt ghi điểm nhờ thịt gà chắc, không bị bở, nước dùng vị thanh.

Từ khi trở thành địa chỉ ẩm thực thu hút khách du lịch, quán phục vụ từ 6h30 sáng đến tối muộn cho tới khi hết hàng. Thực khách có thể chọn từng phần thịt như lườn, lưng, đùi, cánh,... giá dao động từ 55 – 90 nghìn đồng/ bát. Ngoài phở nước truyền thống, phở/mỳ trộn cũng là "best seller" của quán.

3. Phở Lâm

Năm nay, phở bò Lâm tiếp tục có tên trong danh sách Bib Gourmand của Michelin trao cho những quán ăn đạt chất lượng tốt với mức giá hợp lý. Quán ăn có tuổi đời hơn 30 năm nổi tiếng với món phở lõi bò – phần thịt ăn giòn, ngọt và không bị dai, có giá cao trên thị trường. Sợi bánh phở có bản nhỏ, hơi dày, khi chần vẫn giữ được độ mềm dẻo, không bị nát.

Phở Lâm nổi tiếng với phở lõi bò - loại thịt hiếm và có giá cao trên thị trường. Ảnh: yourtastemate

Quán chỉ mở cửa vào buổi sáng, thường từ khoảng 6 giờ đến khi hết hàng vào khoảng 10 giờ. Vào cuối tuần, lượng khách có thể đông hơn. Giá trung bình khoảng 60.000 đồng/ bát tùy phần thịt ăn kèm.

4. Phở Khôi Hói

Quán phở bò Khôi Hói mở cửa từ năm 1992, được vinh danh trong danh sách Bib Gourmand 2024 của Michelin Guide nhờ 'chất lượng món ăn tốt với giá cả phải chăng'. Quán phở này nằm trên phố Hàng Vải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, mở bán từ 6-22h mỗi ngày.

Phở Khôi được đánh giá khá đầy đặn, với mức giá dao động từ 40.000-90.000 đồng.

Phở lõi và gầu giòn là hai món được nhiều thực khách yêu thích nhất. Gầu giòn được chế biến cầu kỳ, ninh trong vòng ba tiếng. Nước dùng được ninh từ xương trong 20 tiếng, có nhiều lựa chọn cho thực khách như phở chín, nạm giòn, tái nạm giòn, tái, bắp,... Bát phở đặc biệt có mức giá cao nhất là 90.000 đồng.