Gia đình 4 người phượt 3.000km từ Nam ra Bắc bằng xe máy, khám phá vẻ đẹp dọc đất nước

Sau 15 năm học tập và lăn lộn kiếm sống ở TP.HCM, cuối 2019 vợ chồng anh Trương Huy Hoàng và chị Quỳnh Lê quyết định trở về quê - phố biển Quy Nhơn (tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai) để lập nghiệp.

Sau khi thu xếp ổn thỏa công việc, thay vì chọn những phương tiện quen thuộc, anh Hoàng đưa ra một quyết định táo bạo đó là cả gia đình sẽ cùng nhau xuyên Việt bằng xe máy.

Gia đình anh Trương Huy Hoàng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Đây không phải quyết định vội vàng, bồng bột mà là mơ ước từ lâu và mình đã có kinh nghiệm phượt khắp miền Nam, miền Tây, miền Trung và Tây Nguyên nên mới mạnh dạn đèo bòng cả nhà đi như vậy”, anh Hoàng kể.

Hành trang của họ là chiếc xe Honda Lead quen thuộc, chở vợ chồng anh và hai con nhỏ 3,5 và 5,5 tuổi.

Hành trang vượt 3.000km Nam - Bắc của gia đình anh Hoàng là chiếc xe máy Honda. Ảnh: NVCC

Hành trình kéo dài 33 ngày với quãng đường hơn 3.000km từ Nam ra Bắc đã để lại những kỷ niệm vô giá cho cả gia đình.

“Quảng Bình, Ninh Bình, các tỉnh Đông Bắc và Tây Bắc đều là lần đầu gia đình mình đặt chân tới, mình cực kì ấn tượng. Cả nhà đều khỏe mạnh và tăng cân sau chuyến đi”, anh Hoàng chia sẻ.

Hành trình ngẫu hứng

Khác với nhiều người luôn lên lịch trình chi tiết, anh Hoàng chọn cách có lên kế hoạch nhưng không quá chi tiết, không đặt trước phòng khách sạn hay quán ăn. "Đi đến đâu sẽ tính đến đó, mệt đâu nghỉ đấy. Như vậy cả nhà mới thoải mái dừng chân ở bất kỳ nơi nào mình muốn mà không bị áp lực thời gian", anh chia sẻ.

Mỗi nơi gia đình anh Hoàng đặt chân tới đều là những kỷ niệm khó quên và là trải nghiệm tuyệt vời cho 2 con nhỏ. Ảnh: NVCC

Khi đến điểm dừng, anh mới bắt đầu tìm kiếm khách sạn và những quán ăn địa phương dọc đường để trải nghiệm ẩm thực bản địa một cách chân thực nhất.

Với anh, đôi khi cứ để tay lái và trái tim dẫn đường, người lữ hành sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị hơn là bám theo một kịch bản có sẵn. Những điều đẹp đẽ nhất thường nằm trên chính chặng đường đi chứ không chỉ ở đích đến.

Gia đình anh Hoàng chụp ảnh check-in tại Hạ Long - Quảng Ninh. Ảnh: NVCC

Suốt 33 ngày rong ruổi, trung bình mỗi ngày anh Hoàng cầm lái hơn 200km. Để đảm bảo sức khỏe cho hai con nhỏ, cứ chạy khoảng 100km, anh lại chủ động dừng xe để cả nhà nghỉ ngơi, ăn uống và cho chiếc xe tay ga được "hạ nhiệt".

Chặng tốn nhiều sức nhất của hành trình kéo dài khoảng 300km từ Hà Tĩnh, băng qua Nghệ An, Thanh Hóa để tới Ninh Bình. Qua mỗi vùng đất mới như Quảng Bình, Ninh Bình hay các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc, hai đứa trẻ đều tỏ ra vô cùng hào hứng. Kết thúc chuyến đi, cả nhà không những khỏe mạnh mà các bé còn tăng cân.

Kỷ niệm đáng nhớ

Bên cạnh những phút giây thư giãn ngắm cảnh mây trời, chuyến đi cũng không thiếu những thử thách thử lòng người. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của gia đình là lần bị lạc đường tại Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang).

Theo kế hoạch, anh Hoàng dự định đưa vợ con tới Hoàng Su Phì để chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín vàng. Nhấp chọn tuyến đường ngắn nhất theo gợi ý của Google Maps, cả gia đình vô tình rẽ vào một con đường rừng hiểm trở, vắng bóng người.

Con đường mòn gập ghềnh đầy đá hộc và dốc cao khiến chiếc xe tay ga đô thị dường như quá tải. "Đó là lối đi dân sinh của đồng bào địa phương, xe tay ga gần như không thể di chuyển nổi", anh Hoàng nhớ lại.

Chiếc xe liên tục phải leo đá, lội suối, có những đoạn bùn lầy, anh Hoàng phải xuống dắt bộ, đẩy xe hơn một tiếng đồng hồ mới có thể quay trở ra đường lớn.

Trái ngược với sự thấm mệt của bố mẹ, hai đứa trẻ lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Anh Hoàng vẫn còn giữ đoạn video hai bé vừa đi bộ giữa đường rừng vừa cười nói ríu rít, liên tục bảo rằng “vui cực đỉnh”. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại, các con vẫn nhớ chuyến lạc đường đó như một cuộc phiêu lưu đích thực trong đời.

“Suốt chuyến đi, tôi còn viết nhật ký giấy và đăng hành trình từng ngày lên trang cá nhân để lưu giữ những ký ức đẹp sau này cho con xem lại. Hy vọng các con sẽ nhớ mình là những đứa trẻ may mắn và hạnh phúc nhất thế gian dù ba mẹ không giàu có, chỉ một chiếc xe máy vẫn có thể chở con đi khắp đất nước Việt Nam xinh đẹp này”, anh Hoàng bộc bạch.

Gia đình anh Hoàng cùng nhau trải nghiệm những món ăn địa phương trên cung đường phượt. Ảnh: NVCC

Với hành trình hơn 3.000km từ TP.HCM ra Đông Bắc, vòng qua Tây Bắc rồi về Hà Nội, gia đình 4 người của anh Hoàng đã chi khoảng 40 triệu đồng. Đặc biệt, chuyến đi kéo dài 33 ngày cũng trùng với số tuổi của vợ chồng anh Hoàng và chị Quỳnh.

Khép lại hành trình, sau những ngày rong ruổi đầy ắp tiếng cười, gia đình anh trở về Quy Nhơn gây dựng lại công việc từ đầu. Dù có những thời điểm khó khăn, nhưng anh vẫn cảm thấy may mắn vì nơi đây cuộc sống nhẹ nhàng, không căng thẳng như ở TP.HCM. Rồi mọi thứ cũng qua, ổn định, anh lại mở thêm một homestay nhỏ xinh xắn sát biển vì đam mê.