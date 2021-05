10 "tàu ma" chở hài cốt ngàn năm bất ngờ xuất hiện trên đảo

Thứ Tư, ngày 26/05/2021 12:00 PM (GMT+7)

10 con "tàu ma" vừa được khai quật trùng khớp một cách đáng kinh ngạc với bức vẽ vài thế kỷ trước, minh họa một khu vực bí ẩn với 20 ngôi mộ đặc biệt của người Viking.

Nghiên cứu vừa công bố trên The Journal of Island and Coastal Archaeology (JICA) khẳng định 10 con "tàu ma" vừa được khai quật ở địa điểm Kalvestene trên đảo Hjarnø của Đan Mạch chính là loại "mộ tàu" huyền thoại của người Viking. Cách đây nhiều thế kỷ, đảo Hjarnø được người Viking chiếm đóng.

Những hòn đá dùng làm bia một đã bị xáo trộn vị trí sau nhiều thế kỷ, nhưng vẫn khiến giới khảo cổ nghi ngờ - Ảnh: Đại học Flinders

Với cuộc sống gắn liền với những con tàu, giới thượng lưu Viking thường được người thân dùng một con tàu nhỏ thay cho quan tài khi chôn cất. Một số quý tộc thậm chí được chôn cất trong chiến thuyền dài hàng chục mét.

Các "tàu ma" đang được khai quật bởi nhóm khảo cổ dẫn đầu bởi Đại học Flinders (Úc) được đặt kề cận nhau, có niên đại từ năm 800 đến 1050 sau Công Nguyên. Thời tiết thất thường đã làm lộ ra những phiến đá giống bia mộ. Nhóm khảo cổ đã sử dụng radar xuyên đất LiDAR để khảo sát và bất ngờ khi bóng dáng 10 con tàu ma lờ mờ hiện ra trong ảnh.

Bức ảnh chụp bằng LiDAR khiến nhiều con tàu ma "hiện hình" - Ảnh: Đại học Flinders

Vị trí và hình dáng các "tàu ma" này trùng khớp một cách kỳ lạ với bức họa cổ của Ole Worm, một bác sĩ, nhà sử học tự nhiên và chuyên gia sưu tầm cổ vật nổi tiếng của Đan Mạch sống vào thế kỷ thứ 17. Các bức vẽ của Ole Worm mô tả tới 2 khu "mộ tàu" Viking với tổng cộng 20 ngôi mộ, nhưng địa điểm thứ 2 vẫn còn là bí ẩn.

Nghiên cứu mới chỉ bắt đầu và một cuộc khai quật quy mô đang được lên kế hoạch. Theo các nhà khảo cổ, đây là một phát hiện quan trọng bởi những "chiếc thuyền chở người chết" của người Viking thường chở theo rất nhiều hàng hóa và đồ dùng thường ngày để họ sử dụng ở "thế giới bên kia", do đó giúp người hiện đại hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống của người dân thời kỳ đó.

Theo Acient Origins, các con "tàu ma" tương tự từng được tìm thấy ở Bắc Âu cho thấy người Viking gắn liền với những hải trình đáng nể và có vẻ nền kinh tế của họ phụ thuộc nhiều vào hoạt động cướp biển và buôn bán sản vật quý.

