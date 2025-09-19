Vườn thú cấm khách cho tinh tinh xem điện thoại

Đầu tháng 9, các video du khách cho Đinh Đinh, chú tinh tinh 2 tuổi ở Vườn thú hoang dã Thượng Hải, xem điện thoại lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo nhiều du khách, việc này diễn ra thường xuyên và Đinh Đinh đã "nghiện" giải trí bằng công nghệ. Con vật tỏ ra phấn khích, thường ngồi sát vách kính chờ đợi và chăm chú nhìn vào màn hình. Khi video kết thúc hoặc điện thoại bị cất đi, nó có biểu hiện khó chịu.

Tinh tinh tên Đinh Đinh, 2 tuổi, ở Vườn thú hoang dã Thượng Hải chăm chú xem điện thoại của du khách, tháng 9/2025. Ảnh: Douyin

Sự việc làm dấy lên các tranh luận, buộc Vườn thú hoang dã Thượng Hải phải lên tiếng, kêu gọi du khách dừng hành vi này.

Nhân viên vườn thú giải thích việc liên tục tiếp xúc với màn hình có thể khiến tinh tinh cận thị. "Mắt kém, nó không thể nói với chúng tôi, cũng không thể đeo kính. Mọi thứ mờ ảo sẽ khiến nó lo lắng, cáu kỉnh", một nhân viên nói.

Vườn thú đã đặt biển cảnh báo "Đừng cho tôi xem điện thoại" tại khu chuồng nuôi. Dù không có hình phạt, nhân viên mong du khách sẽ thực hiện và can thiệp nếu phát hiện du khách vi phạm.

Tấm biển cảnh báo "Đừng cho tôi xem điện thoại" trước khu chuồng nuôi tinh tinh Đinh Đinh ở Vườn thú hoang dã Thượng Hải, tháng 9/2025. Ảnh: Douyin

Lệnh cấm thu hút hơn 10 triệu lượt xem. "Xin hãy tôn trọng lối sống tự nhiên của động vật", một người bình luận.

Đây không phải lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra ở Trung Quốc. Trước đó, nhiều video ghi lại cảnh các loài linh trưởng mê mẩn màn hình, thậm chí ra hiệu cho người xem đặt máy ở vị trí thuận lợi. Một con đười ươi còn lăn ra đất ăn vạ khi bị lấy điện thoại.