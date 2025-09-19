Đây không chỉ là chuyến đi ngắm nhìn cảnh đẹp muôn màu của quê hương mà còn là cơ hội để cả gia đình sống chậm lại, cảm nhận sâu sắc hơn về những điều bình dị của cuộc sống. Trên chiếc ô tô tự lái, suốt một tháng rong ruổi qua nhiều vùng đất, anh Nguyễn Hồng Nhật không giấu được cảm xúc.

Từ ngày 24/5 - 24/6, anh Nguyễn Hồng Nhật cùng vợ và hai con nhỏ đã thực hiện một chuyến hành trình xuyên Việt đáng nhớ.

Với anh Nhật, mỗi vùng đất đã đi qua, đã đặt chân đến đều để lại những dấu ấn rất riêng, như những mảnh ghép đầy màu sắc khiến cho hành trình trở nên sinh động hơn. Tại Ninh Thuận (cũ) - vùng đất được mệnh danh là “nơi đầy nắng và gió” nhưng lại khiến anh ấn tượng bởi con người thân thiện.

“Ở đó, dù trời nắng gắt nhưng con người rất dễ thương. Có lần, mình được các bạn trẻ cho mượn xe máy rồi mời vào ăn uống chung. Các cô chú ngư dân thì chia dưa hấu dọc đường làm mình thấy ấm lòng”, anh bày tỏ.