“Xách ba lô lên và đi” - câu nói tưởng chừng đã quen thuộc với rất nhiều người trẻ nhưng với anh Nguyễn Hồng Nhật và gia đình, đó lại là khởi đầu cho một hành trình khám phá dọc đất nước đầy cảm xúc và sắc màu. Từ Bắc vào Nam, từ biển xanh đến núi rừng đại ngàn hùng vĩ, mỗi một nơi lại mang đến cho gia đình anh kỷ niệm không thể quên.
Đây không chỉ là chuyến đi ngắm nhìn cảnh đẹp muôn màu của quê hương mà còn là cơ hội để cả gia đình sống chậm lại, cảm nhận sâu sắc hơn về những điều bình dị của cuộc sống. Trên chiếc ô tô tự lái, suốt một tháng rong ruổi qua nhiều vùng đất, anh Nguyễn Hồng Nhật không giấu được cảm xúc.
Từ ngày 24/5 - 24/6, anh Nguyễn Hồng Nhật cùng vợ và hai con nhỏ đã thực hiện một chuyến hành trình xuyên Việt đáng nhớ.
Với anh Nhật, mỗi vùng đất đã đi qua, đã đặt chân đến đều để lại những dấu ấn rất riêng, như những mảnh ghép đầy màu sắc khiến cho hành trình trở nên sinh động hơn. Tại Ninh Thuận (cũ) - vùng đất được mệnh danh là “nơi đầy nắng và gió” nhưng lại khiến anh ấn tượng bởi con người thân thiện.
“Ở đó, dù trời nắng gắt nhưng con người rất dễ thương. Có lần, mình được các bạn trẻ cho mượn xe máy rồi mời vào ăn uống chung. Các cô chú ngư dân thì chia dưa hấu dọc đường làm mình thấy ấm lòng”, anh bày tỏ.
Một chặng đường gần nửa đất nước. Nếu chỉ vù vù trên cao tốc thì sẽ lãng phí mất những khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng của dải ven biển miền Trung.
Điểm dừng chân:
Kỳ Anh: Leo Hải đăng Cửa Nhượng nhìn sóng bạc đầu, biển Hoành Sơn và Cù Kỳ lặng gió, đêm ngồi glamping bếp dã ngoại nghe tiếng côn trùng rì rầm.
Quảng Bình: Đồi thông Cự Nẫm thơm mùi nhựa thông, Bố Trạch yên bình, Bãi Đá Nhảy sóng xô tung bọt trắng, điện gió Lệ Thủy như cả một cánh đồng chong chóng khổng lồ.
Quảng Trị: Biển Cửa Việt xanh hun hút, Mũi Si và Mũi Lay vắng vẻ, hoang sơ.
Hội An: Dậy thật sớm đi dạo phố cổ khi mặt trời còn chưa lên, thưởng một tách cà phê ở quán Lúa, buổi chiều chạy ra biển An Bàng thả mình vào sóng, tối xem “Ký ức Hội An” rồi ngồi bờ kè sông Thu Bồn nghe gió mát rượi.
Tại Hội An, anh Nhật tìm thấy những cảm xúc hoàn toàn mới mẻ. Đó là sự bình yên ở một thành phố cổ hàng trăm năm tuổi: “Mình rất thích sự bình yên của phố cổ lúc sáng sớm, những ngõ nhỏ vàng rực, đèn lồng bật sáng khi đêm về”.
Làng chài Trung Lương: Ở homestay sát biển, sáng mở cửa là nghe sóng rì rào, trước mặt là bãi cát sạch và thoải – quá hợp để lũ nhỏ chạy nhảy cả ngày không biết mệt.
Điểm dừng chân: Gành Ông, Gành Bà, Cù Lao Mái Nhà, Làng Lò, Làng Phú Thường, Tháp Nghinh Phong, Hải đăng Mũi Điện.
Làng Phú Thường: Ngôi làng nhỏ sát biển, sáng sớm họp chợ thôn, không khí mặn mòi, đồ ăn rẻ và tươi đến mức chỉ muốn mua thêm để… ăn dần cả ngày. v
Điểm dừng chân:
Vĩnh Hy – nơi hội tụ cả núi và biển: Hang Rái, Hòn Rùa, Bãi Thùng, Bãi Chuối, cung đường DT702 và vịnh Vĩnh Hy xanh ngắt.
Ở đây không chỉ đẹp ở cảnh sắc, mà còn ở những con người nồng ấm, mộc mạc của miền biển. Đi đâu cũng được mời chào bằng nụ cười và câu chuyện giản dị.
Mỹ Hòa: Vườn nho trĩu quả, Công viên đá độc đáo như một “bảo tàng thiên nhiên”.
Bãi Thùng : Tàu bỏ hoang (đã không còn nữa) nằm lặng lẽ, nhuốm màu thời gian, tạo nên khung cảnh rất điện ảnh.
Phan Rang: Thành phố biển bình dị nhưng đầy sức hút. Đồ ăn rẻ, hải sản tươi, những điểm đến nổi tiếng như Đồng cừu, điện gió Đầm Nại, tháp Chàm.
Đà Lạt mộng mơ với những điểm quen mà lúc nào cũng mới: Quảng trường, ga Đà Lạt, nhà thờ, phố đi bộ, đồi chè Cầu Đất, hồ Tuyền Lâm.
Từ cao nguyên se lạnh xuống miền biển nắng gió. Đồi cát Bàu Trắng, mũi Kê Gà, làng chài Mũi Né. Food tour ở chợ Mũi Né, tối lên đồi cát ngắm sao – trải nghiệm vừa hoang sơ vừa lãng mạn.
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất với anh Nhật và gia đình chính là đêm ngắm sao trên đồi cát Mũi Né. Cả nhà nằm sát bên nhau giữa không gian bao la, lặng ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh.
Xuống miền Tây sông nước, nơi nhịp sống gắn liền với kênh rạch và ghe xuồng.
Chợ nổi Cái Răng, buổi sáng rộn ràng tiếng rao bán.
Chợ đêm Ninh Kiều, ăn vặt no nê, ngắm sông Hậu lung linh ánh đèn.
Nhà cổ Bình Thủy, lưu giữ dấu vết thời Pháp.
Trải nghiệm miệt vườn, trái cây ngọt lịm, không khí trong lành
Điểm dừng chân:
Sóc Trăng: Ghé thăm chùa Som Rong với tượng Phật nằm khổng lồ, và chùa Chroi Tum Chas mang đậm kiến trúc Khmer.
Bạc Liêu: Ngắm những cánh quạt gió khổng lồ trên biển, check-in tại nhà công tử Bạc Liêu gắn liền bao giai thoại.
Cà Mau: Vùng đất cuối trời Nam Bộ, chuẩn bị cho điểm đến thiêng liêng – cột mốc cực Nam Tổ quốc.
Điểm dừng chân:
Núi Bà Đen: “Nóc nhà Nam Bộ”, leo núi hoặc đi cáp treo để ngắm toàn cảnh Tây Ninh từ trên cao.
Tòa Thánh Tây Ninh: Công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo, rực rỡ sắc màu.
Hồ Dầu Tiếng: Hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam, khung cảnh yên bình, thích hợp cắm trại và ngắm hoàng hôn.
Điểm dừng chân:
VQG Bù Gia Mập: Cánh rừng nguyên sinh kỳ vĩ, đa dạng sinh học.
Thác Dray Nur & Dray Sáp: Cặp thác hùng vĩ, trắng xóa giữa núi rừng Tây Nguyên.
Hồ Lắk: Mặt hồ mênh mông, gắn liền văn hóa người M’nông, nơi ngắm bình minh tuyệt đẹp.
Bảo tàng cà phê: Nơi hội tụ tinh hoa của hạt cà phê, thiết kế độc đáo để check-in.
Tây Nguyên khiến anh choáng ngợp bởi sự hùng vĩ của núi non đại ngàn. “Mình đến Tây Nguyên đi đúng vào mùa mưa, núi rừng đại ngàn, thác nước trắng xoá, khung cảnh hùng vĩ và choáng ngợp. Mỗi nơi đều có nét văn hoá riêng nhưng ở đâu mình cũng cảm nhận được sự thân thiện, dễ mến, khiến anh càng thêm yêu đất nước”, anh bày tỏ.
Điểm dừng chân:
Chùa Minh Thành: Ngôi chùa mang hơi thở Nhật Bản giữa lòng phố núi.
Đường hàng thông: Con đường xanh mát, lãng mạn bậc nhất Tây Nguyên.
Thưởng thức ly cafe Tây Nguyên giữa cánh đồng lúa chín.
Điện gió Đăk Đoa: Check-in giữa những cánh quạt gió khổng lồ trên cao nguyên.
Điểm dừng chân:
Thác Pa Sỹ: Dòng thác hùng vĩ, giữa rừng nguyên sinh xanh mát.
Chợ đêm Măng Đen: Ấm áp, nhộn nhịp với đồ nướng và đặc sản núi rừng.
Nhà thờ Đức Mẹ: Điểm hành hương linh thiêng, mang đậm dấu ấn kiến trúc.
Săn mây đèo Violak: Trải nghiệm đáng nhớ khi bình minh lên trên biển mây bồng bềnh.
Điểm dừng chân:
Làng Gò Cỏ: Ngôi làng ven biển cổ xưa, bình yên như tách biệt với thế giới bên ngoài. Những mái nhà tranh, con đường đất, bờ biển xanh hoang sơ và nhịp sống chậm rãi, thân thiện của người dân làng chài.
Đảo Lý Sơn: một hòn đảo núi lửa tuyệt đẹp ngoài khơi, nổi tiếng với:
Cổng Tò Vò – vòm đá nham thạch huyền thoại.
Hang Câu – vách đá dựng đứng ôm lấy làn nước xanh.
Đỉnh Thới Lới – ngắm toàn cảnh biển trời.
Chùa Hang – ngôi chùa cổ nằm sâu trong núi.
Lăng Tân – nơi lưu giữ văn hóa và tín ngưỡng của ngư dân.
Khi cùng các con lặn biển ở Lý Sơn cũng mang đến cho anh kỷ niệm không thể nào quên. Đó là lần đầu tiên cả gia đình được tận mắt chiêm ngưỡng những rạn san hô rực rỡ và đàn cá nhỏ tung tăng bơi lượn dưới làn nước trong vắt. Trong ánh mắt trong veo của con trẻ lúc ấy, anh nhìn thấy một niềm vui thuần khiết, một sự háo hức tràn đầy trước vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên - điều mà khó có trải nghiệm nào mang lại được.
Điểm dừng chân: Đại Nội, Trường Quốc Học, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, Cung An Định.
Ẩm thực: Bún bò Huế, cơm hến, bánh bèo – bánh lọc, chè cung đình.
Không giống như những chuyến đi tour với lịch trình cố định, gia đình anh chọn cách di chuyển theo cảm hứng. Chuyến hành trình xuyên Việt “tự do tự lo” này không được lên lịch cố định. Anh có tìm hiểu trước về điểm đến, từ chỗ ăn, ở đến các điểm tham quan nổi bật nhưng vẫn luôn có kế hoạch dự phòng.
Đến nơi nào thấy thú vị, gia đình anh chọn ở lại lâu hơn hoặc thay đổi kế hoạch ban đầu. Cách trải nghiệm này tạo nên một số thử thách, đặc biệt là trong việc sắp xếp chỗ ở hay chuẩn bị cho sinh hoạt hằng ngày khi đi cùng các con nhỏ. Nhưng cũng nhờ vậy mà chuyến đi trở nên tự do, nhiều bất ngờ và đáng nhớ hơn.
Chi phí cho toàn bộ chuyến đi bao gồm xăng xe, cầu đường, ăn ở và trải nghiệm… khoảng 45 triệu đồng. Với anh, con số này là hoàn toàn xứng đáng cho những gì cả gia đình nhận lại được như trải nghiệm, cảm xúc và kỷ niệm.
Nội dung: Lam Giang
Trình bày: Phan Hằng
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/09/2025 11:26 AM (GMT+7)