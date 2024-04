Nhà đầu tư ôm tiền về các tỉnh săn đất nền giá rẻ

Trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng đang ở mức rất thấp, chỉ dao động khoảng 4-6%/năm cho các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên, giá vàng liên tục leo cao, chứng khoán không ngừng trồi sụt, phân khúc đất nền đang trở thành kênh đầu tư được nhiều người có tiền nhàn rỗi lựa chọn.

Theo dữ liệu từ chuyên trang Batdongsan, lượng giao dịch BĐS tại Hà Nội đã nhanh chóng tăng trở lại ngay trong tháng đầu tiên của năm 2024. So với cùng kỳ năm trước, lượng tìm kiếm đất thổ cư và đất dự án tại Thủ đô đã tăng lần lượt 110% và 77%. Khi so sánh với các phân khúc khác, đất nền đang được tìm mua nhiều nhất với mục đích đầu tư.

Tại một số quận, huyện của Hà Nội như Hà Đông, Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức,... giá đất nền một số khu vực đã ghi nhận mức tăng từ 3-15% so với điểm cuối năm 2023. Thậm chí giá đất nền tại Đông Anh đã vọt lên mức 200 triệu đồng/m2. Tương tự, giá đất nền tại Hoài Đức ở vị trí kinh doanh, đường hai ô tô tránh nhau thuộc Kim Chung, giá đang ở mức 83-95 triệu đồng/m2, tăng so với mức giá 80-90 triệu đồng/m2 cuối năm ngoái. Những lô đất nền có mặt đường hai ô tô tránh nhau ở An Thượng, Di Trạch, La Phù đang ở mức 63-80 triệu đồng/m2, tăng nhẹ 3 giá so với cuối năm ngoái. Đất Đông La, La Phù, Đức Thượng, vị trí kinh doanh, giá cũng tăng từ 64-80 triệu đồng/m2 lên mức 67-85 triệu đồng/m2.

Ở khu vực Đan Phượng cũng ghi nhận những tín hiệu khởi sắc về giá khi vị trí mặt đường Tân Lập giá rao bán đang là 50-58 triệu đồng/m2, tăng nhẹ khoảng 3% so với nhiều tháng trước đó. Đất dịch vụ khu Tân Tây Đô, giá rao bán cũng thiết lập mức 85-95 triệu đồng/m2 thay vì mức 80-90 triệu đồng/m2 của cuối năm ngoái. Tại khu vực Hà Đông, đất nền mặt đường các khu dân cư hai ô tô tránh nhau cũng đang được giao dịch ở mức 80-90 triệu đồng/m2, đất tại các khu dịch vụ như Đồng Mai, Dương Nội, Yên Nghĩa,… cũng được rao bán với mức giá từ 65-100 triệu đồng/m2.

Đất nền vẫn là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư dù thị trường BĐS chưa sôi động trở lại

Trước việc giá đất tại khu vực trung tâm và vùng ven Hà Nội đã lên mức cao mới, nhiều nhà đầu tư với nguồn vốn nhỏ từ vài trăm triệu đến dưới 2 tỷ đồng đã quyết định “ôm tiền” về các tỉnh để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Chị Thanh, một nhà đầu tư BĐS tại Thanh Xuân – Hà Nội cho biết sau nhiều lần tìm kiếm cơ hội đầu tư đất nền các khu vực vùng ven Hà Nội không thành công, cuối tháng 3 vừa qua, chị đã quyết định xuống tiền mua lô đất nền diện tích 130m2 tại Trạm Tấu – Yên Bái với mức giá 10 triệu đồng/m2. Chị Thanh cho biết với số tiền 1,3 tỷ đồng rất khó để tìm kiếm những lô đất nền có vị trí đẹp tại các khu vực vùng ven Hà Nội, tuy nhiên khi quyết định về Yên Bái đầu tư chị có rất nhiều lựa chọn ở những khu vực trung tâm với mặt đường rộng, tiềm năng tăng giá cao bởi hiện giá đất nền ở đây vẫn còn rất rẻ. “Ôm tiền về tỉnh mua đất thì cần xác định đầu tư dài hạn từ 5-10 năm chứ rất khó để có thể lướt sóng như tại các thành phố lớn”, nữ nhân viên văn phòng sinh năm 1983 cho biết.

Anh Trần Đình Lương, chủ một văn phòng môi giới nhà đất tại Hà Đông – Hà Nội chia sẻ từ đầu năm 2024 đến nay bên cạnh những nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội ở các khu vực vùng ven Hà Nội thì đã xuất hiện nhiều nhà đầu tư đổ về các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình,… để tìm cơ hội xuống tiền vào phân khúc đất nền chờ cơ hội tăng giá mới. Anh Lương cho biết khác với khi đầu tư tại các TP lớn cần số tiền từ vài tỷ đồng trở lên thì khi về các tỉnh số vốn bỏ ra của các nhà đầu tư chỉ từ vài trăm triệu đồng là có thể mua được lô đất nền ở những vị trí đẹp, giao thông thuận lợi, khu dân cư tập trung đông. Trong tháng 2 và 3, văn phòng anh đã chốt được cả chục giao dịch đất nền tại Hòa Bình với mức giá từ 300 đến 700 triệu đồng/nền.

Ở phía nam, chị Phương Trinh giám đốc một công ty BĐS cũng cho biết nhiều khách hàng của mình đã xuống tiền đầu tư đất nền tại Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu bởi giá đất ở những tỉnh này còn rất rẻ. Trong số khách hàng của chị có nhiều nhà đầu tư đến từ phía Bắc. Theo chị Phương khi về những địa phương này đầu tư thì chỉ từ 500 triệu đồng trở lên là nhà đầu tư đã có thể sở hữu cho mình một lô đất nền ở những vị trí giao thông thuận lợi. Chị Trinh cũng cho biết tuần vừa qua đã chốt thành công 2 giao dịch đất nền tại Bảo Lộc – Lâm Đồng. Lý giải cho quyết định xuống tiền của nhiều nhà đầu tư tại thời điểm này, chị Trinh cho biết hiện mức giá đang rất rẻ so với thời điểm sốt đất giai đoạn 2021 đầu năm 2022.

Có thể thấy, dù thị trường bất động sản chưa sôi động trở lại nhưng đất nền vẫn là “món khoái khẩu”, được các nhà đầu tư hướng tới nhiều nhất. Bởi, phân khúc này có đặc tính dễ đầu tư, tiềm năng sinh lời cao.

Theo chỉ số về tâm lý người tiêu dùng bất động sản (CSS) của chuyên trang Batdongsan nửa đầu năm 2024 cho thấy, trong 1.000 người tham gia khảo sát, có 65% số người cho biết sẽ tiếp tục mua bất động sản trong năm 2024. Trong số 65% này, khoảng 1/3 số người quan tâm tới đất nền.

Trong đó, sản phẩm đất nền có mức giá dưới 2 tỷ đồng/nền thu hút lượng quan tâm lớn nhất, chiếm 42%; giá 2 - 4 tỷ đồng đứng thứ hai với 24% mức độ quan tâm; khoảng giá 4 - 6 tỷ đồng chiếm 10%. Hai khoảng giá còn lại 6 - 10 tỷ đồng và trên 15 tỷ đồng lần lượt có mức độ quan tâm 9% và 15%.

Ông Lê Bảo Long, Giám đốc chiến lược của chuyên trang Batdongsan cho biết, do tư duy “tấc đất tấc vàng” nên nhu cầu sở hữu nhà đất, nhu cầu tích sản của người Việt rất lớn. Bởi vậy cũng không khó hiểu khi đất nền nhận được sự quan tâm nhiều nhất của người tiêu dùng trong năm 2024.

Tuy nhiên, đơn vị này dự báo, ít nhất phải từ quý II/2024 thị trường đất nền mới phục hồi sức cầu. Phân khúc này sẽ không có tình trạng nóng sốt ồ ạt như trước đây. Giao dịch chủ yếu cũng chỉ xuất hiện ở một số khu vực nhất định, chưa lan rộng. Phải đến năm 2025 trở đi, thị trường đất nền mới bước vào chu kỳ tăng giá.

