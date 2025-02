Facebook sập toàn cầu tác động thế nào đến tài sản của Mark Zuckerberg?

Khoảng 9h15 sáng 27/2 (giờ Việt Nam), nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam than phiền khi không thể truy cập được mạng xã hội này đối với phiên bản web trên máy tính. Khi cố gắng F5 vào trang facebook.com, thông báo quen thuộc hiện ra là "Sorry, something went wrong. We're working on getting this fixed as soon as we can".

Theo trang DownDetector, sự cố Facebook "sập" vào sáng 27/2 ảnh hưởng tới nhiều nơi trên thế giới, nhưng chỉ trên phiên bản web trên máy tính.

Facebook gặp sự cố trong khoảng nửa giờ đồng hồ sáng nay 27/2 (giờ Việt Nam)

Đây không phải lần đầu tiên Facebook bị "sập". Những sự cố tương tự như thế này không chỉ gây gián đoạn cho hàng tỷ người dùng mà còn tác động trực tiếp đến giá cổ phiếu Meta, từ đó làm biến động giá trị tài sản của Zuckerberg, vốn gắn chặt với cổ phần ông sở hữu trong công ty.

Các vụ sập nổi bật và tác động tài chính

Một trong những sự cố nghiêm trọng nhất xảy ra vào ngày 4/10/2021, khi Facebook, Instagram và WhatsApp ngừng hoạt động hơn 6 tiếng do lỗi cấu hình mạng. Giá cổ phiếu Meta giảm 4,9%, khiến tài sản của Zuckerberg “bốc hơi” hơn 6 tỷ USD chỉ trong vài giờ, theo Bloomberg Billionaires Index. Tại thời điểm đó, giá trị tài sản của ông giảm từ gần 140 tỷ USD xuống còn 121,6 tỷ USD, đẩy ông từ vị trí thứ 3 xuống thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Gần đây hơn, ngày 5/3/2024, một sự cố kéo dài khoảng 2 tiếng khiến Meta mất khoảng 100 triệu USD doanh thu, theo ước tính của Wedbush Securities. Giá cổ phiếu Meta giảm 1,6%, làm tài sản của Zuckerberg giảm 2,79 tỷ USD, xuống còn 176 tỷ USD. Dù vậy, ông vẫn giữ vị trí thứ 4 trong danh sách tỷ phú toàn cầu. Những biến động này cho thấy sự phụ thuộc lớn của tài sản Zuckerberg vào hiệu suất cổ phiếu Meta.

Tài sản của Mark Zuckerberg chủ yếu nằm ở 12,8% cổ phần ông sở hữu tại Meta. Khi các nền tảng gặp sự cố, nhà đầu tư thường phản ứng tiêu cực, bán tháo cổ phiếu, dẫn đến giá trị thị trường của Meta lao dốc. Chẳng hạn, vụ sập năm 2021 làm giảm vốn hóa thị trường của công ty khoảng 50 tỷ USD. Điều này trực tiếp kéo giá trị tài sản trên giấy của Zuckerberg đi xuống, dù ông không thực sự “mất tiền mặt” mà chỉ là mất giá trị tạm thời dựa trên định giá cổ phiếu.

Ngoài ra, các sự cố còn làm gia tăng áp lực từ dư luận và nhà quản lý, nhất là khi đi kèm những bê bối như tiết lộ của nhân viên tố giác năm 2021 về tác động tiêu cực của Instagram lên giới trẻ. Những yếu tố này càng làm trầm trọng thêm sự sụt giảm niềm tin của nhà đầu tư, gián tiếp ảnh hưởng đến tài sản của Zuckerberg.

Sau mỗi lần sập mạng, Meta thường nhanh chóng khắc phục và đưa ra lời xin lỗi chính thức. Zuckerberg từng viết trên Facebook sau sự cố năm 2021: “Chúng tôi xin lỗi vì sự gián đoạn này.” Tuy nhiên, những tổn thất tài chính ngắn hạn chỉ là phần nổi của tảng băng. Về dài hạn, nếu các sự cố lặp lại thường xuyên, uy tín của Meta có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến sự suy giảm bền vững trong giá cổ phiếu và tài sản của Zuckerberg.

Biến động giá cổ phiếu META trong 1 năm qua. Nguồn: Nasdaq

Dù vậy, tài sản của ông cũng có khả năng phục hồi nhanh chóng khi thị trường ổn định. Ví dụ, đầu năm 2024, sau báo cáo tài chính vượt mong đợi, tài sản của Zuckerberg tăng vọt 27,1 tỷ USD nhờ cổ phiếu Meta tăng 20%. Điều này cho thấy những tổn thất từ các vụ sập mạng thường chỉ mang tính tạm thời, miễn là công ty duy trì được đà tăng trưởng.

Các lần Facebook sập toàn cầu có tác động rõ rệt nhưng thường không kéo dài đến tài sản của Mark Zuckerberg. Dù mất hàng tỷ USD trong vài giờ hay ngày, ông vẫn nằm trong nhóm những người giàu nhất thế giới nhờ giá trị cốt lõi của Meta. Tuy nhiên, những sự cố này là lời cảnh báo rằng trong kỷ nguyên số, sự ổn định của công nghệ không chỉ quyết định trải nghiệm người dùng mà còn gắn liền với vận mệnh tài chính của những ông trùm như Zuckerberg. Để bảo vệ tài sản, Meta cần đầu tư mạnh hơn vào hạ tầng và quản trị rủi ro, tránh lặp lại những “cơn ác mộng” từng làm rung chuyển túi tiền của vị tỷ phú này.

Tính đến cuối ngày giao dịch 26/2/2025 (theo giờ PST), giá cổ phiếu Meta Platforms, Inc. (ký hiệu: META) trên sàn Nasdaq được ghi nhận là 676,3 USD/đơn vị, tăng 2,46% so với phiên trước đó. Tính từ đầu năm đến nay, META đã tăng hơn 12%. CEO Meta hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá 232,6 tỷ USD.

Ngày 27/2/2025, Facebook lại đối mặt với một sự cố gián đoạn dịch vụ toàn cầu, khiến hàng tỷ người dùng không thể truy cập trong nửa giờ bằng phiên bản web. Đây là lần sập mới nhất kể từ vụ việc đáng chú ý vào tháng 3/2024.

Và như mọi lần, người dùng dự đoán tài sản của Mark Zuckerberg, nhà sáng lập kiêm CEO Meta, không tránh khỏi ảnh hưởng từ biến động giá cổ phiếu công ty.