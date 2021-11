Bán gần sạch tài sản, liệu đại gia này có giải cứu được cuộc khủng hoảng nợ của Ever Grande ?

Thứ Hai, ngày 22/11/2021 14:55 PM (GMT+7)

Sau khi Ever Grande rơi vào khủng hoảng nợ, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn này liên tiếp phải bán hoặc thế chấp tài sản để “bơm thêm” khoảng 30,5 tỷ NDT để giải cứu sự sụp đổ của đế chế bất động sản số 1 của Trung Quốc.

Thời gian gần đây, tin tức về việc Chủ tịch hội đồng quản trị Ever Grande- Hứa Gia Ấn bán tài sản cá nhân được lan truyền rộng rãi. Theo những người hiểu rõ sự tình tiết lộ, kể từ ngày 1/7 đến nay, để duy trì hoạt động của tập đoàn, Hứa Gia Ấn đã bán tài sản cá nhân hoặc thế chấp cổ phần cá nhân để huy động vốn, tổng cộng là hơn 30,5 tỷ NTD rót vào tập đoàn. Hiện tại, Ever Grande hy vọng có thể tranh thủ khôi phục mở rộng vốn để tiếp tục duy trì hoạt động trở lại.

Ông chủ Ever Grande- Hứa Gia Ấn

Theo tờ “tài chính kinh doanh số 1” của truyền thông Trung Quốc trích lời giới thạo tin, trong giai đoạn này, Ever Grand không có vốn và ngừng kinh doanh, nhưng phải đảm bảo hằng tháng thanh toán 10% giá trị tài sản, trả lương cho nhân viên trụ sở chính, thanh toán trái phiếu trong và ngoài nước, thúc đẩy các dự án trên toàn quốc trở lại hoạt động bình thường.

Đối mặt với lỗ hổng lớn về tiền vốn, Hứa Gia Ấn đã bán tài sản cá nhân của mình để tiếp tục duy trì “sự sống” của Hằng Đại, với số tiền vượt quá 30,5 tỷ NDT. Kể từ khi Ever Grande rơi vào khủng hoảng tài chính, Hứa Gia Ấn đã nhiều lần đề cập trong các bài phát biểu của mình rằng ông phải dốc toàn lực để tiếp tục duy trì hoạt động và đảm bảo việc giao mặt bằng, khôi phục hoạt động bình thường và hoàn trả các khoản nợ khác nhau.

Tờ Tin tức Tài chính cũng chỉ ra rằng kể từ tháng 8/2021, Ever Grande có ý định bán bất động sản và các tài sản khác để nhanh chóng rút vốn và giảm bớt áp lực thanh khoản. Trong thời gian này, cũng có tin Ever Grande sẽ bán cao ốc trụ sở chính ở Hồng Kông. Mặc dù có nhiều công ty như Country Garden Service, Vanke, Xiaomi, Yuexiu,..vv, nhưng việc bán 02 tài sản chủ chốt này từ trước đến nay không bị rớt giá .Cho đến nay, hoạt động chỉ giảm cổ phần của Ever Grande trong Ngân hàng Thành Kinh đã dần ổn định trở lại

Tại cuộc họp nội bộ do Ever Grande tổ chức vào ngày 14/11, Hứa Gia Ấn nói rằng hiện nay chính quyền các cấp đang hỗ trợ Ever Grande cố gắng khôi phục mở rộng vốn. Nhân viên nội bộ của Ever Grande đặc biệt là bộ phận vay vốn nên tăng cường mối quan hệ với các tổ chức tài chính, đặc biệt là kết nối với các ngân hàng. Sau khi khởi động lại hoạt động kinh doanh, không giống như trước đây, Ever Grande sẽ tiến hành quản lý khép kín các khoản vay mở rộng để đảm bảo “vay trước trả sau”.

