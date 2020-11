Lợi nhuận lập đỉnh 10 năm, đại gia Đặng Thị Hoàng Yến nợ thuế trăm tỷ đồng

Công ty Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA) của đại gia Đặng Thị Hoàng Yến vừa ghi nhận lợi nhuận lập đỉnh sau 10 năm trong quý III/2020. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng vừa bị Cục Thuế TP HCM bêu tên trong nhóm nợ thuế khủng.

Cục Thuế TP HCM vừa công khai 586 doanh nghiệp nợ thuế tính đến cuối tháng 9 với tổng số tiền thuế, tiền phạt và chậm nộp hơn 4.656 tỷ đồng. Trong số này có 12 doanh nghiệp nợ trên 100 tỷ đồng và 10 doanh nghiệp nợ 50-70 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil với trên 373 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Cây trồng TP HCM và Công ty cổ phần Cảng Phú Định xếp tiếp theo với số tiền nợ lần lượt 234 tỷ đồng và 222 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong danh sách Top 10 doanh nghiệp nợ thuế khủng được Cục Thuế TP HCM nêu tên có cả Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) của đại gia Đặng Thị Hoàng Yến đứng vị trí thứ 9 với khoản nợ hơn 120 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến xuất hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của ITA qua hình thức trực tuyến

Đây là lần thứ hai trong năm Cục Thuế TP HCM công khai doanh nghiệp nợ thuế. Gần nhất vào tháng 3, đơn vị này đã công bố danh sách 535 doanh nghiệp nợ tổng gần 3.200 tỷ đồng tiền thuế.

Các doanh nghiệp trong danh sách đã được bị áp dụng các biện pháp thu hồi nợ nhưng vẫn không nộp, buộc cơ quan thuế phải cưỡng chế bằng cách trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng..., tuỳ theo số ngày quá hạn nộp thuế.

Việc ITA lọt Top 10 doanh nghiệp nợ thuế khủng bị Cục Thuế TP HCM nêu tên là một bất ngờ lớn. Báo cáo tài chính quý III/2020 của ITA cho thấy doanh thu giảm 38%, đạt 282 tỷ đồng nhưng lợi nhuận tăng vọt và lập đỉnh 10 năm.

Theo đó, chi phí tài chính giảm sâu hơn 20 tỷ đồng, xuống còn 6,3 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm các khoản chi khác so với quý III năm ngoái. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm được 3,7 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn 11,4 tỷ đồng.

Nhờ giá vốn giảm sâu nên lợi nhuận gộp đạt gần 140 tỷ đồng, kéo theo tỷ suất sinh lời gộp lên đến 49% và giúp lợi nhuận của Tân Tạo tăng 66%, đạt 112,6 tỷ đồng. Lần gần nhất công ty do bà Đặng Thị Hoàng Yến lãnh đạo lãi trăm tỷ theo quý là quý IV/2010.

Luỹ kế chín tháng đầu năm, Tân Tạo ghi nhận doanh thu 548 tỷ đồng. Cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng vẫn đóng góp lớn nhất trong cơ cấu doanh thu với trên 65%, phần còn lại đến từ cho thuê nhà xưởng, kho bãi, bán đất nền và cung cấp dịch vụ.

Tân Tạo báo lãi chín tháng đạt 187 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ và hoàn thành 69% kế hoạch cả năm. Khoản lãi đậm trong quý III giúp lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty vượt hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 5/6/2020, ITA họp Đại hội đồng cổ đông thường niên qua hình thức trực tuyến. Tại phiên họp này, có sự xuất hiện của Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến, công ty đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng khi doanh thu dự kiến giảm còn 842 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 271 tỷ đồng.

Là vị Chủ tịch Tập đoàn nhưng đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, bà Yến mới xuất hiện trở lại. Tại các phiên họp trong giai đoạn 2013 - 2019 đều được chủ trì bởi những thành viên khác trong ban lãnh đạo và ông Đặng Thành Tâm (em trai bà, người nắm 3,1% vốn của Công ty).

Tính đến ngày 30/11/2020, đại gia Đặng Thị Hoàng Yến đang là người giàu thứ 199 trên sàn chứng khoán Việt Nam khi nắm giữ 54.349.633 cổ phiếu ITA, với tổng tài sản lên đến 281 tỷ đồng.

